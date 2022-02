Comme dans la chanson de Brassens, « tous derrière, tous derrière, lui devant » : Macron tout seul a failli sauver la paix du monde

Alors que les services secrets américains alertaient le monde sur la menace imminente de guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, lui, croyait pouvoir convaincre Vladimir Poutine d’y renoncer et ainsi sauver la paix du monde. Macron plus fort que Ghandi, Luther King, Mandela, le Pape et le Dalaï-lama réunis.

Macron a été le premier à se déplacer à Moscou pour parlementer avec Vladimir Poutine.

Actuel Président du conseil de l’Europe, avait-il été mandaté par les responsables des pays membres pour cela ? S’étaient-ils concertés pour définir une position et des arguments communs ?

Pas sûr : de son côté, le chancelier allemand est aussi allé rencontrer Poutine à Moscou ; le premier ministre anglais Boris Johnson quant à lui, a eu un entretien téléphonique. Ça ne ressemble pas à une démarche commune, comme l’aurait été, par exemple, l’organisation d’une conférence, tous présents. Bien sûr en évitant Munich comme lieu de rencontre.

Donc Poutine en recevant Macron lui fait croire qu’une entente est possible : il ne veut pas la guerre mais il veut des garanties pour sa sécurité, rendant la paix assurée pour lui aussi.

Or, les évènements actuels révèlent que Poutine se servait de cette illusion comme paravent derrière lequel il pouvait tranquillement préparer son invasion.

En patientant, les autres naïvement, sauf les services secrets américains, attendaient le résultat de l’intervention de Macron sans préparer une éventuelle riposte concertée.

Pourtant, l’image d’un Macron assis au bout d’une table ridiculement longue, écoutant comme un élève sage la leçon du vrai maitre (du monde…) pendant 6 heures, symbolisait le grotesque de ses prétentions à obtenir quoi que ce soit de Poutine. Celui-ci de toute évidence cherchait à bafouer notre pauvre président français, actuel président du conseil de l’Europe. Quelle tristesse de le voir si insignifiant.

La meilleure preuve de cela : Emmanuel Macron a arraché une entrevue entre Vladimir Poutine et Joe Biden dans la nuit de dimanche à lundi ; extraordinaire, gloire à Macron !

Le lundi après-midi non seulement Poutine annonce qu’il n’y aura pas de rencontre mais que désormais ça va bouger en Ukraine.

Et aujourd’hui, 4 jours après la formidable entremise de Macron, la Russie pénètre en Ukraine !

S’il ne s’agissait pas de guerre, la bouffonnerie de cette farce burlesque dans laquelle Emmanuel Macron tient le rôle principal, pourrait prêter à rire.

Ajouté à cela le fiasco de la pantalonnade Macronesque au Liban et la déshonorante expulsion du Mali et vous avez une idée de la véritable stature de notre président jupitérien mais en réalité hâbleur et bonimenteur.

Il est évident qu’Emmanuel Macron qui se devait d’assurer la paix du monde et d’enrayer la pandémie de COVID, ne pouvait pas s’abaisser à s’occuper de sa candidature à l’élection présidentielle. On ne peut pas lui reprocher ! Comme on ne peut pas le blâmer de refuser de débattre avec d’ordinaires candidats quand il s’affaire auprès des Grands du monde qui ont tant besoin de lui.

Ou…

Espérant que son activisme diplomatique une fois couronné d’un éclatant succès, il ait attendu cet énorme coup de com pour lancer sa candidature. Coup de com qui ne viendra plus. Plus question de la candidature d’un Grand Homme d’État tout juste celle d’un petit homme défait.

Comme toujours, comme dans la gestion de la pandémie de COVID, Emmanuel Macron a décidé seul dans cette crise Ukrainienne.

Jupitérien, omniscient. L’assemblée nationale et le sénat, pourquoi faire ?

A moins que, comme d’habitude, mais très discrètement, en tous les domaines, y compris celui de la défense, il se soit appuyé sur des cabinets de conseil privé, pour la plupart américains, comme vient de le révéler une parlementaire LR, au sujet de la crise de la COVID : le ministère de la santé a passé 47 commandes à 7 cabinets de consulting pour 25 millions d’euros afin de savoir, entre autre problème, comment gérer la pénurie de masques.

C’est ça la macronie.

En plus d’être le paradis des plus favorisés, c’est le royaume des incompétents soumis à l’emprise et aux recommandations prétendument expertes d’officines privées qui plus est, souvent étrangères.

Mais ne croyez pas que le sauveur se trouve du côté de Zemmour par exemple.

Zemmour dont la lucidité et l’acuité ont su comprendre l’unique véritable danger qui aujourd’hui et désormais menace la France : l’immigré et plus particulièrement l’immigré maghrébin.

Personne avant lui ne l’avait si bien perçu, dévoilé et bientôt déjoué grâce à lui.

Sauf que…

En avril 1968, un certain député britannique, Enoch Powel, pour lutter contre ce qu’on n’appelait pas encore le grand remplacement, avait déjà prescrit : « arrêt de l’arrivée des non-Blancs, remigration de ceux qui sont présents, natalité débordante des non-Blancs, promesse d’émeutes et de guerre civile si aucune action n’est engagée, exemple d’un Anglais voulant quitter le pays car d’ici quinze à vingt ans les Noirs domineront le pays et d’une Anglaise seule à n’être pas noire dans sa rue et persécutée par ses voisins noirs. Déjà en maints endroits, les habitants de la Grande-Bretagne se retrouvent étrangers dans leur pays, la majorité des immigrés ne s’intègreront pas, etc. ». (Cité par Hervé Le Bras dans son dernier livre, Le grand enfumage.)

Et pourtant rien de cela n’a été fait par les gouvernants anglais.

Aussi, désormais, comme on peut le voir aujourd’hui, la Grande Bretagne est submergée de noirs et d’indo-pakistanais alors que les derniers Blancs restants se cachent dans des ghettos.

Et demain, pareil pour la France alors !

Pauvre gilet jaune, avec ceux-là, ce n’est pas demain que ta fin du mois tombera le 31.

Mais surtout pas de politique, pas de leader.

Résultat : tu dépends de ceux qui arrivent à imposer la leur, celle qui t’étouffe.

Dans ces conditions, pour que ça change pour toi, il te reste : gagner au loto, faire un beau mariage, un grand héritage imprévu, le casse du siècle mais il y a des risques, trouver une invention extraordinaire, un trésor ou du pétrole dans ton jardin bien sûr si tu en as un et c’est à peu près tout.

Mais pas de politique.