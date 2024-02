Comme une détestation personnelle de la Caste et de ses exécutants : Pamphlet d’un vieux prof en colère ! Pas contre le peuple de France bien sûr, mais ses « représentants », qui font passer des lois aussi iniques les unes que les autres, alors qu’eux-mêmes ces représentants s’assoient dessus. Et à la manœuvre, ces fonctionnaires exécutants qui les appliquent à la lettre et qui ne se posent plus trop de question « on fait le job ! ». Comment peuvent-ils tous seulement concevoir et même percevoir la vie de leurs congénères et administrés ? Des députés presque tous de la classe « AOC », bien bourges, bien gâtés (aux deux sans du terme). Un conseil d’État, de grabataires n’ayant jamais vraiment bossé. Prenons comme exemple un Gérard Larcher. Le président du Sénat a 74 ans, vivant comme un prince de la Renaissance, sans avoir développé de savoirs et de talents particuliers. Pourquoi parler de lui ? Il se trouve que je suis de la même génération, et que ma situation personnelle est bien loin de valoir celle de ce gros bonhomme… Tiens pas plus tard que ce matin : du fait de mes 69 ans, il m’est interdit de pouvoir enseigner. Limite d’âge 67. De retour de l’étranger après 5 ans, alors qu’encore l’année passée, j’enseignais dans un lycée français AEFE, en section internationale, eh bien, hier, c'est le rectorat qui me proposait un contrat de TZR (toutes zones rectorat), soit être un remplaçant volant avec un contrat CDD jusqu’à la fin août… Et c’est aujourd’hui qu’ils se sont rendu compte de mon âge canonique, née en septembre 1954 et qu’ils ont dû tout annuler… Je fus donc apte au service pendant 24 heures, puis, ben… Ciao, débrouille-toi pour survivre avec tes 580 euros de retraite…

Cette loi couperet, qui n’a de sens que pour ceux qui l’ont concocté, ne prenant ni en compte l’état physique (et nous sommes très inégaux), ni l’expérience acquise et encore moins la situation individuelle. Tu es vieux, tu dégages, le senior-dehors ! Enfin, pas tous, rien qu’à regarder l’âge de nos représentants qui eux sévicent jusqu’à des 80 ans et +. Ne me donnez pas aussi du « il faut faire de la place aux jeunes », qui, eux, démissionnent par milliers (et à raison) de l’éducation nationale. Je devais commencer lundi matin dans un collège de Lyon, ce seront donc des élèves sans prof, mais la loi, elle, sera respectée… Quant à une dérogation…

Savez quoi ? Le plus savoureux, c'est que ce matin (09/02) le collège de Lyon m’a téléphoné pour me demander de passer afin de préparer la semaine prochaine. Le mercredi (07/02), le responsable recrutement du rectorat, qui ignorait mon âge-HS, (pour hors service), m’avait donné les coordonnées et conseillé d’appeler, ce que je fis en laissant un message. Si bien que je dus dire au principal adjoint que trop vieux, je n’avais plus le droit de diriger une classe… Il l’ignorait et fut bien surpris de l’entendre. C’est bien ce que je disais plus haut, des élèves sans prof devant eux et le sacrosaint règlement respecté ! Mais que font donc les parents d’élèves ? Pourtant, durant toute l’année 2022/2023, j’étais en poste dans un lycée français en Afrique de l’Ouest. Mon emploi du temps ? 26 heures par semaine, pas mal pour un vieillard-HS ! J’enseignais la littérature américaine, tout le programme d’histoire/géo en anglais et l’EMC. J’avais les classes de 3ᵉ, seconde, 1ʳᵉ et terminale, soit 4 niveaux et 2 classes d’examen… Alors, cette année avec 18 heures en collège ? Ce sera comme une partie de cueillette de champignons, dirais-je.

Cependant, les rectorats n’ont l’air pas très à l’aise avec cette règle du « trop vieux » pour enseigner, car ça transpire aussi la discrimination pure et simple… Des exemples : L’académie de Besançon qui elle a vu très vite mon âge-HS, et pour se « débarrasser » sa réponse, la voici : « Votre candidature a reçu un avis "défavorable" (Anglais (L0422), du corps d’inspection. Le motif ayant conduit la prise de décision est le suivant : Autre . » Tu m’étonnes, dans le pays de la langue de bois, écrire « trop vieux » serait stigmatisant et limite illégal, et donc, « autre » sonne tellement plus nébuleux. Le rectorat de Grenoble, lui, alors que pourtant j’avais enseigné pour eux, m’a envoyé ceci : « Monsieur, votre candidature a reçu un avis "favorable" (Anglais (L0422), du corps d’inspection. » J’ai même eu au téléphone une personne du recrutement… Qui depuis joue la symphonie du silence. Quant au rectorat de Lyon, par qui j’avais aussi enseigné en 2017, après s’être rendu compte de mon âge-HS, annule tout et me laisse peu d’espoir pour une éventuelle dérogation. Voilà, je suis un prof qui pouvait assurer 26 heures de cours il y a 7 mois, et aujourd’hui, mis au rancart car non conforme au modèle prédéfini… Rageant non !

J’aurais de quoi parler d’autres vilenies créées par les lois françaises à vous raconter, mais c’est plus intime et personnel… Que faire ? Je ne vois que des actions extrêmes, puisque dans ce pays, pour « obtenir » son bon droit, il faut forcer les portes. Ce sont les actions fortes, qui dérangent le traintrain. Si on ne se fait pas entendre très- très fort, eh bien, on finit comme ce pauvre jardinier de 76 ans mort dehors comme un pauvre chien galeux, alors qu’un député, sûrement par bonté d’âme, lui louait son garage… J’ai vu des vieux chercher dans les poubelles de supermarché pour trouver pitance (des jeunes aussi d’ailleurs). Étant resté un guerrier dans l’âme, il est hors de question que je prenne cette voie du silence des humbles et nécessiteux. JAMAIS !!! Je ne veux que travailler , être avec ma femme que j’aime et payer mes impôts et au diable l’âge-HS ! L’état français, ayant exploité mes services comme prof contractuel pendant plus de 15 ans, aujourd’hui me jette à la rue, car, sans contrat de travail, il m’est impossible de louer un logement, et donc, ce seront des emménagements-déménagements perpétuels dans des Airbnb et autres marchands de sommeil hors de prix jusqu’à épuisement de mes économies.

Un dernier espoir : la loi ? Mais sera-t-elle respectée dans un pays où bien souvent on s’assied dessus - Est-ce que je peux travailler après 67 ans ? Si, à 67 ans, vous avez par exemple seulement 152 trimestres, tous régimes confondus, dont 120 auprès de l'Assurance retraite et 32 auprès d'une autre caisse de retraite, vous pouvez continuer à travailler au-delà de 67 ans et il se trouve que je n’ai que 110 trimestres …

En fin de compte : je comprends de plus en plus ceux qui en arrivent au désespoir et à la folie. Une vie est courte, et d’autant plus courte qu’avant l’âge de 18 ans, on a peu de pouvoir de décision et qu’après 55 ans, les problèmes commencent avec les employeurs, la santé décline et les enfants sont loin ; en fait, comme la date de péremption d’un pot de yaourt qui donne une grosse trentaine d’années, où la société peut presser le citron à volonté, puis, après ? Les « pelures » arrivent à 67 ans, si vous n’avez pas eu tous vos trimestres, ben, c’est une retraite à moins de 1000 euros, et à 70 ans, eh bien, soit vous vous installez au Portugal pour ne pas payer d’impôts, soit comme au Japon, vous entrez dans le monde interlope de l’illégalité, non par choix, mais par nécessité première. Me concernant, je refuse de crever en silence, car malgré le fait que je sois un sénior, je vis, j’aime, je désire et mon vieux cœur palpite fort dans ma poitrine, et pis, je râle tout le temps, tempête, m’insurge et me révolte en ne lâchant rien ! Jamais, je ne baisserai les bras, ni les yeux d’ailleurs. Ainsi soit-il, dammed !!!

Mercredi 14 février, jour de la Saint Valentin : réponse du rectorat de Lyon

Monsieur

Je fais suite au message que vous avez adressé à Monsieur B….. et vous confirme que nous ne pouvons pas recruter des personnels contractuels au delà de 67 ans.

Cordialement.

Cheffe du bureau DIPE 5

Enseignants non titulaires (maitres auxiliaires, contractuels) gestion du remplacement

Bureau 422

92, rue de Marseille, - BP 7227 - 69354 Lyon Cedex 07

Et voilà, mon 1er cours en 2005, et cette fin de non-recevoir, en 2024…Dégages le vieux, on n’a plus besoin de tes services (malgré un manque criant de profs) ; on n’en à rien à péter, rentres dans ta niche avec tes 580 euros de retraite…Et crève, ta date de péremption est dépassée. ALLEZ ! OUSTE, DISPARAIT !

George L. ZETER/Février 2024

Si dans ceux qui me lisent vous avez des suggestions pour me conseiller… You are Welkom to