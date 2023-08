Comment bien utiliser chatgpt dans un article de santé ?

Pour réaliser un article de santé, l’on peut aujourd’hui avoir recours à chatgpt. Mais attention, il s’agit d’un domaine sensible que sanctionne Google si l’on est pas suffisamment attentif. Or, il faut le savoir, les IA hallucinent, même s’il est possible de les guider avec des prompts. L’expérience que j’ai menée durant tout cet été montre qu’il faut rester prudent !

Les IA peuvent-elles réaliser des articles et photos de santé ? L’IA Midjourney essaie maladroitement encore de reproduire une vaccination : la seringue est étrange et vise la bouche d’une dame tenue par un soignant.

Un test sur la vaccination

Afin de comprendre comment utiliser chatgpt, en tant que rédacteur santé, j’ai testé, sur mon site pierre luton, l’Intelligence artificielle d’OpenAI en réalisant un article de santé sur la vaccination contre le covid-19. L’avènement des IA est tel qu’il est important de s’interroger sur l’avenir de l’écriture, de la rédaction, du journalisme… Pourquoi ai-je écrit sur ce sujet ? J’ai demandé à cette IA de me faire des suggestions : étant entraînée jusqu’en septembre 2021, elle m’a donc suggéré, à ses yeux, le sujet le plus brûlant en termes d’actualité santé : la vaccination anti covid !

Contenu sensible

Est-ce que l’intelligence artificielle peut aider à rédiger du contenu aussi qualifié et considéré comme EEAT par Google ? Je me suis donc lancé et ai posé directement la question à chatgpt. Cet exercice pour tester l’IA d’OpenAI a permis de m’interroger sur comment obtenir un bon contenu avec chatgpt... Attention, les articles de santé sont dans la catégorie des sites YMYL (your money your life) : ils traitent de sujets qui ont une influence sur la vie, la santé et le portefeuille de leurs lecteurs et lectrices. Ils sont jugés sur leur expérience, expertise, autorité et fiabilité. Ce sont des critères qu’attend Google pour jauger la qualité des contenus de ces sites. La rédaction d’un article de santé avec la complicité d’une IA n’est donc pas anodine. Surtout pour un rédacteur santé SEO (spécialisé en référencement naturel) !

Une bonne quantité

Tout d’abord, en termes de quantité, chatgpt est bon. Mais en termes de qualité, c’est un peu différent. Cela va dépendre des sources de l’IA d’OpenAI, de son entraînement et de celui qui la dirige. On le verra, l’IA d’OpenAI est capable de répéter des erreurs et d’en reproduire par elle-même. Dans ce cas, peut-on raisonnablement lui faire écrire des articles sensibles ? Ca c’est une autre question.

Quels contenus pour chatgpt ?

Déjà, l’on voit qu’en terme d’aide à la co-construction d’un article, la réponse qu’apporte Chatgpt, consiste à :

Ecrire des résumés , à partir de sources qu’il connaît ou qu’on lui donne. En effet, il est intéressant de voir que chatgpt sait appréhender des sources qui vont au-delà de l’année 2021, pourvu qu’on les lui fournisse ;-)

, à partir de sources qu’il connaît ou qu’on lui donne. En effet, il est intéressant de voir que chatgpt sait appréhender des sources qui vont au-delà de l’année 2021, pourvu qu’on les lui fournisse ;-) Introduire des articles ;

des articles ; Suggérer des mots-clés ;

; Réaliser le plan d’un article ;

d’un article ; Proposer une meta-description ;

; Suggérer des titres dignes d’un rédacteur SEO ;

dignes d’un rédacteur SEO ; Se mettre dans la peau de la situation ou du personnage qu’on lui suggère : jouer un rôle !

Chatgpt produit ces contenus.

Pas de sources

Mais on prendra vite conscience que chatgpt n’a pas, à proprement parler, de sources. En réalité, même si son travail consiste à « compulser » des tonnes et des tonnes de documentations sur internet, son fonctionnement, en tant que modèle de langage, consiste à déduire quel mot à plus de chance de suivre un autre, dans un certain contexte. Une fois que l’on a intégré ce fonctionnement, l'on comprend mieux ce qui se trame dans les « neurones » de ce chatbot. D’ailleurs, il l’indique lui-même, en n’oubliant pas de souligner qu’il est « préférable de consulter des sources directes ». Chatgpt prévient : il ne saisit pas, au sens humain, le sens des mots qu’il utilise et il invite à toujours vérifier ce qu’il produit.

Chatgpt hallucine !

En effet, chatgpt est connu pour halluciner. Dans cette expérience, l’IA a tout bonnement inventé une interview tout en prétextant qu’il s’agissait d’une technique courante ! Il sait aussi reprendre à son compte des erreurs ou étourderies. On comprend mieux pourquoi il peut, sans complexe, reproduire des erreurs ou carrément inventer des faits qu’il présente comme réels. Son double, côté images, Midjourney, sait nous amuser, voire nous effrayer avec des images irréelles. D’ailleurs, chatgpt propose des prompts pour réaliser des images et obtenir de meilleurs résultats. Parfois, on se retrouve avec des visuels étonnants comme celui qui illustre cet article. Où l'on voit que l'IA a encore du mal à produire des gestes précis et professionnels comme celui de vacciner. CQFD : méfiance ;-)

Suivre des prompts

La meilleure façon d’éviter ou de tempérer ces erreurs, que l’IA admet tout à fait quand on l’interroge, consiste à réaliser des prompts pour obtenir le meilleur d’elle-même. Il existe désormais une série de prompts proposés par l’extension AIPRM qui permettent de mieux encadrer le travail de chatgpt. La série d’articles que j’ai réalisés cet été sur le site consacré à mon travail de journaliste rédacteur SEO montre à quel point il est indispensable de toujours relire les articles que l’on confie à cet outil, si l’on décide, ou non, de l’utiliser. Surtout s’il s’agit d’articles de santé, particulièrement sensibles. A ce point, il est difficile de dire si les rédacteurs et rédactrices seront impactés par l’avènement des IA, mais, à tout le moins, des métiers de prompteuses ou prompteurs vont probablement émerger !

Pluton

Photos Midjourney avec la complicité de Chat GPT (prompts)