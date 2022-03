Comment et pourquoi le récit de la pandémie disparaît. Et le récit de la guerre apparaît. Quels intérêts ?

Le 24 février 2022, le chef du gouvernement russe, Vladimir Poutine, a déclaré la guerre à l'Ukraine, qui est un État indépendant et souverain depuis les accords de Minsk de 1991.

En 24 heures, après deux ans de martelage, les virologues de la télévision ont été remplacés par une nouvelle figure : les experts en géopolitique. Le récit de la pandémie a disparu, mais les médias ont continué à alimenter la peur, en dépoussiérant tout l'attirail qui a fait ses preuves.

Le fait que le récit de la pandémie ait été rapidement remplacé par le récit de la guerre a été expliqué avec acuité par Brandon Smith, journaliste et activiste américain conservateur indépendant, fondateur de l'Alternative Market Project, et rédacteur en chef et cofondateur de Neithercorp Press. Smith - également connu du public français - est spécialisé dans l'analyse macroéconomique et les études de la désinformation dans les médias grand public. Il est connu pour ses études et analyses des élites mondialistes. Par exemple, en août 2021, il a expliqué pourquoi les mondialistes et les gouvernements veulent à tout prix un taux de vaccination de 100 %. Il a expliqué que presque tous les gouvernements de la planète sont d'accord sur le totalitarisme médical. La raison en est que la plupart d'entre eux sont liés entre eux par des institutions mondialistes telles que le Forum économique mondial, qui a qualifié à plusieurs reprises la pandémie d'"occasion parfaite" pour faire passer ses plans de "Grand Reset", c'est-à-dire l'imposition d'une dictature socialiste/communiste mondiale. C'est la fin de la liberté telle que nous la connaissons. Il est intéressant de noter que le WEF et la Fondation Bill et Melinda Gates ont imaginé et planifié une "simulation" de pandémie qu'ils ont organisée en octobre 2019, appelée "Event 201". Le scénario envisagé à cette occasion s'est produit presque exactement deux mois plus tard (Event201. Un exercice de pandémie mondiale. La vidéo de l'événement peut être trouvée sur YouTube. Cependant, il y avait un problème : le virus n'était pas aussi mortel qu'ils l'avaient espéré : "Event201 avait prédit 65 millions de décès initiaux dans le monde, et l'OMS avait prévu un taux de mortalité par infection bien plus élevé que 3 % de la population".

Bien que ces vaccins mis à la disposition du public en l'espace de quelques mois n'offrent pas nécessairement une protection, et qu'il existe même des preuves solides de leur dangerosité, les mondialistes font pression pour vacciner 100 % de la population mondiale pour diverses raisons qui n'ont rien à voir avec la santé, et ils doivent le faire rapidement. L'Italie aurait été choisie comme terrain d'essai privilégié pour la Grande Réinitialisation, ce qui explique également les mesures draconiennes prises par le gouvernement.

Pour Smith, comme pour d'autres analystes, le groupe témoin pose tout d'abord de réels problèmes quant à l'efficacité des vaccins en question, dont les médias grand public ne cessent de vanter les mérites. Le programme mondialiste consiste à mettre en place des passeports vaccinaux et à créer une identité numérique pour tous. Pour ce faire, ils doivent bloquer la vie et les mouvements des populations, et ainsi étouffer la dissidence croissante.

Brandon Smith a prédit une forte résistance à l'imposition de cet agenda, notamment en Amérique, comme cela s'est effectivement produit. Les États républicains conservateurs des États-Unis qui bloquent le programme par tous les moyens ont créé un point focal de résistance, ce qui a conduit la Cour suprême à bloquer les exigences illégales et anticonstitutionnelles de Biden en matière de vaccins. Ayant échoué sur ce front, comme ils l'ont fait à maintes reprises dans l'histoire, a souligné M. Smith, les mondialistes ont utilisé une arme de distraction massive. Dans ce cas, ils ont utilisé les tensions de la guerre. Un mois à peine avant le début du conflit en Ukraine, le journaliste américain a prédit sur son site web l'invasion de ce pays par la Russie : "Avec l'influence, le financement et l'armement constants des États-Unis dans la région, je suppose qu'il ne serait pas si difficile de convaincre les Russes de les envahir. Je ne suis pas vraiment intéressé à deviner ce qui va se passer. Je ne m'intéresse à l'Ukraine que dans la mesure où elle pourrait bénéficier à l'agenda mondialiste global". Smith avait raison. Il y a quatre raisons, écrit-il, pour lesquelles l'agenda mondialiste utilise le conflit ukrainien. La première est l'instabilité économique croissante partout, l'inflation, le prix du gaz et le danger nucléaire. Même si le risque d'escalade en Ukraine devait se volatiliser, l'existence même du danger suffit à inspirer une crainte économique généralisée. La seconde est que la guerre offre la bonne occasion de sortir d'un récit modifié de la pandémie sans avoir à expliquer les nombreux mensonges colportés au public pendant deux ans. La troisième est que les tensions avec la Russie conduisent à une forme de paranoïa accrue, car il circulait déjà dans les médias une influence russe sur l'élection américaine. Quel meilleur moyen d'empêcher une victoire écrasante des conservateurs que d'empêcher tout simplement les élections ? Enfin, aux États-Unis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une rébellion conservatrice ne se lève pour chasser les mondialistes du pouvoir. Cela s'est déjà produit avec le PCC chinois, lorsqu'il a brutalement pris le contrôle de Hong Kong. Cela s'est également produit au Kazakhstan, où la population s'est révoltée dans les rues contre l'inflation des prix et où les troupes russes ont été envoyées pour réprimer ce qui a été appelé une "révolution colorée créée par l'étranger".

Ainsi, les crises sont toutes liées et les élites mondialistes les créent et les utilisent pour imposer leur ordre mondial. Mais l'histoire est toujours imprévisible.