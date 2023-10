Comment être de Gauche ?

Si vous n'êtes ni une femme, ni homosexuel, ni noir, il est vraisemblable que vous vous posiez la question.

Non seulement accepter mais respecter les différences est probablement le coeur d'une position dite de gauche. Mais celà doit-il se faire en imposant quasi-religieusement un culte des minorités ?

Différences et diversité forment les caractéristiques mêmes de la Nature. Pour ce faire elle ne suit pas un plan pré-établi ou un quelconque dessein, elle se contente de suivre son cours en proie pour une large partie de hasards. Les certitudes sont les ennemies essentielles de la diversité. Depuis l'apparition des premières traces d'eau, des premières molécules de carbone et d'ammoniac, un rayonnement fortuit, une température exceptionnelle, un bouillonnement inattendu ont changé le cours de l'évolution. Les bifurcations au sein des mondes organiques et biologiques furent fructueuses lorsqu'elles apportèrent dans le même temps une certaine pérennité. Le hasard, et dans une moindre mesure la nécessité, permirent l'apparition d'un monde fait de dissemblales, même parmi une seule espèce chacun est unique.

Mais l'Homme a créé un Dieu à son image : dominateur et calculateur. Rien ne doit échapper à son emprise. Il soupèse, il pèse, il mesure, il sonde jusqu'à transformer la vie en une mécanique docile. Les théories émises ne sont la plupart du temps pas fausses, mais toujours inexactes car elles n'éclairent qu'une partie infinitésimale de la réalité. C'est à ce prix que l'on peut avoir des certitudes et imposer un dogme. Portant ce qui compte vraiment ce n'est pas ce qui est visible mais ce qui ne l'est pas.

L'Homme se dote d'un Bien et d'un Mal non plus en fonction d'une valeur transcendante qui le dépasse mais afin de se conformer à des lois. Mais ces lois sont écrites par des hommes et des femmes et chacun dans son microcosme possède une vérité qu'il se donne pour but d'imposer à tous les autres. L'Amour fut longtemps considéré comme la valeur insurpassable qu'il convenait de suivre (avec maints aléas), il pouvait laisser une place aux erreurs et au hasard mais il représentait à n'en pas douter une quête respectable. Son caractère indéfinissable, mais qui était parfois prégnant, le mettait à l'abri de la cupidité des matérialistes, borgnes pour voir la Nature. L'Amour fut évincé au seul profit du légal sensé représenter toutes les formes du réel ce qu'il ne peut évidemment pas. Le légal doit être soumis au fait majoritaire. Les apprentis despotes deviennent alors des maîtres pour manipuler les opinions à leur profit : à tout instant et à toutes occasions, ils guettent l'instant où ils pourront instiller leur vérité présentée évidemment comme universelle et intangible. Le seul trait universel, c'est le désir de puissance. Chaque clan, chaque fratrie, chaque micro-milieu engendre un dominant, celui qui est le plus enivré par un quelconque pouvoir, et l'ivresse ne fait qu'augmenter si le pouvoir est obtenu. Tout le reste disparaît : les grandes valeurs humanistes, les grands principes égalitaires, les droits et les devoirs. Les gens du commun doivent suivre les modes qui pourtant ont conduit aux désastres humains et écologiques actuels.

L'assise de la Gauche c'est la morale bien plus que le légal qui ne reflète que l'apparence d'un comportement, le contenant plus que le contenu, les bons sentiments plutôt que les sentiments. La diversité est naturelle et elle est préservée si on s'en remet à elle plutôt qu'à des apprentis sorciers qui ne comprennent même pas ce qu'ils prêchent.