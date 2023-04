Comment faire la révolution !

Une révolution se produit grâce à la coalition de forces élémentaires, coalition permise par un idéal commun ou une théorie acceptée par tous. Mais les idéaux sont par essence inaccessibles et les théories sont toujours dramatiquement loin des réalités. Alors comment faire ?

Les religions proposent un autre monde peuplé de nouveaux Hommes forgés par la foi. Une attente de quelques millénaires pour les plus anciennes permet d’être sceptique quant à cette méthodologie si l’on veut combler les espérances actuelles. Le marxisme et quelques autres propositions corrélées furent ou sont encore proposés comme alternative. Mais on se contenta plus prosaïquement de confier les vies des plus opulents aux seuls « marchands du temple » en pensant qu’ils ne feraient pas pire que les autres, ce qui était mal les connaître.

Les scientifiques accumulent les observations en se gardant d’en écarter aucune. Une invention réelle ne permet ni d’améliorer le sort d’une population, ni de le dégrader, c’est l’usage qu’on en fait qui le décidera. Le progrès est entièrement dépendant des sciences et techniques et n’a rien à voir avec les aspects politiques qui peuvent pour le pire le rendre impossible. Toutefois les théories même purement scientifiques ne reflètent qu’une partie infime de la réalité, ce qui les rend difficile à utiliser pour organiser une société. A titre d’exemple, la loi sur la pesanteur bien que proposée dès le XVIIe siècle ne peut pas décrire la chute d’une balle de ping-pong dans l’air.

Dans le monde politique, il ne s’agit pas de dire (autant que possible) le vrai, mais d’être cru. La Science n’est alors utilisée que pour égarer les esprits en les éblouissants de savoirs plus ou moins ésotériques.

Une société en proie aux marchands a succédé aux organisations précédentes. L’achat d’un bien même virtuel suffit à lui donner une valeur. Le sacré inaccessible se niche au sein des marchés. Vendre c’est exister. Le seul moyen de prendre une autre direction c’est de ne pas acheter.

Il faut impérativement mettre son téléphone portable à la poubelle et l’y laisser là jusqu’à la fin des temps.

Par ce geste, vous ne refusez pas le progrès, vous refusez d’emplir par le vide un temps qui devrait vous être précieux car compté. Vous vous débarrassez (en partie) de l’oppression des sentiments non triés, des discussions stériles, des bavardages futiles, des éclats sans utilité, des pensées rudimentaires.

Refusez le téléphone portable, c’est refuser d’utiliser des satellites, de construire des fusées pour les lancer, de faire des missiles avec les fusées, de construire des bases pour lancer des fusées, de fabriquer des canons pour défendre les bases, des chars pour défendre les canons, des soldats pour défendre le tout.

Il faut se débarrasser de ce qui représente plus un « accès à la reconnaissance sociale » qui permet un mimétisme pavlovien qu’une utilité circonscrite. Technologie qui permet la mise en place d’un auto-asservissement et un esclavagisme numérique pour les autres.