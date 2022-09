Comment le FBI, Facebook et Twitter ont empêché la victoire de Trump

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Demandez-vous pour quelle raison les réseaux sociaux, les principaux médias ont pris fait et cause pour les démocrates et Biden, quitte à glisser sous le tapis les magouilles ukrainiennes du fils Biden et à couper le son en direct pendant un discours de Trump ...

Réponse : réseaux style Epstein . Tout ce joli monde, comme chez nous, « aime » la chair jeune et tendre et voyait venir avec effroi la perspective d’un autre mandat de chasse aux pédocriminels satanistes où les langues se déliant, leurs fesses pourraient se trouver menacées...

Je ne dis pas que Trump est un saint, je ne vis pas aux USA, je dis simplement que comme chez nous, quand un dirigeant n’est pas assez conciliant avec les mondialistes, on lui savonne la planche... La démocratie à la sauce occidentale fonctionne ainsi...