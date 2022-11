Comment limiter l’impact des coupures d’électricité ?

Depuis septembre, nous sommes avertis du risque de coupures d’électricité (y compris pour les particuliers) du fait des problèmes que connaissent nos centrales nucléaires. A l’heure actuelle, nous disposons d’une puissance de seulement 40 Gigawatt sur les 60 Gigawatt habituels. Ces risques semblent se préciser et concerneraient désormais le mois de janvier en cas vague de froid. Quelles sont les consignes que pourrait donner le gouvernement afin de limiter l’impact pour nos concitoyens ?

Tout d’abord, il faut considérer que ces risques de coupures se situent plus précisément à compter de 18 h le soir quand chacun est de retour chez lui. Du fait de l’utilisation du chauffage et des appareils de cuisson, le risque de devoir « délester » le réseau pour qu’il ne saute pas ou le risque que celui-ci saute si le délestage n’est pas suffisant est le plus important sur cette tranche horaire.

Il faudrait d’abord demander aux français, en cas de coupure, d’arrêter impérativement tout appareil gourmant en électricité afin de permettre de relancer plus facilement le réseau.

En cas de coupure de courant un certain nombre d’infrastructure seront touchées : il n’y aura plus d’éclairage public, au bout de quelques heures, les pompes des château d’eau ne fonctionnant plus, il n’y aura plus d’eau courante, les stations-services ne fonctionneront plus et il en sera de même des distributeurs de billets et des paiements par carte bancaire. Il serait donc souhaitable de faire à nos concitoyens les mêmes recommandations que celles données par le gouvernement suisse :

Avoir un pack d’eau par personne en réserve

Avoir quelques jour d’alimentation d’avance

Avoir en permanence un demi-plein de carburant

Avoir 200-300 euros en liquide

Avoir un éclairage indépendant : bougie, lampe à pile ou ampoule à chargement solaire

Avoir un système de cuisson indépendant : campingaz ou réchaud à bois

Afin d’assurer un fonctionnement minimale de nos infrastructures, un certains nombres de consignes devraient être données aux entreprises concernées :

Les stations-services devraient disposer de quelques pompes à main pour pouvoir continuer à assurer un service minimum.

Les banques pourraient distribuer 100 euros aux guichets aux clients ayant un compte dans leur agence.

Les collectivités locales et les entreprises de distribution d’eau devraient mettre en place des groupes électrogènes pour pouvoir assurer une distribution d’eau minimale.

La période qui s’ouvre risque d’être mouvementée pour les français et les pouvoirs publics, mais des précautions simples pourraient limiter l’impact sur nos concitoyens.