Comment passer le réveillon ?

Cette année, mon Noël était plutôt intimiste et révélateur par son conte surréaliste avec Bob. La période de Noël parfois plus importante que le passage à l'an neuf. En cette fin d'année, fertile en événements à un rythme d'enfer avec tellement d'impressions, me semblait n'avoir jamais existé portée par des souvenirs flous en mémoire de 2023. Il y en a même qui n'ont pas pu procrastiner et qui ont "broutillé" en empiétant sur la nouvelle année 2024 depuis longtemps en ayant marre des illusions perdues, côte à côte avec les espérances réussies. Le mot "durable" a le vent de bourrasques à la poupe. Bref, en 2023, pour faire rire, il faut être humoriste ou avoir en stock une bonne dose d'optimisme et de résilience.

"Illusions perdues" de l'écrivain

Dernièrement, la .2 présentait le film historique "Illusions perdues" d'après l'un des plus longs romans de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac. Publié en trois parties entre 1837 et 1843 : Les Deux Poètes, Un grand homme de province à Paris et Les Souffrances de l’inventeur.

Bizarre... Pour moi aussi, plusieurs eBooks sont des trilogies que je sépare en saisons.

Début 19e siècle. Lucien de Rubempré est un jeune poète idéaliste né sans fortune à Angoulème. Sa relation avec une femme mariée de la petite noblesse locale est l'occasion de monter à Paris pour y satisfaire ses ambitions. Bientôt livré à lui-même dans cette ville trépidante et cruelle, il va découvrir que la vie littéraire, intellectuelle et artistique parisienne n'est que la façade d'un vaste système cynique, corrompu où " tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Grâce à ses talents de critique des autres, il entame une ascension au sein de la haute société parisienne, méprisant pour ceux qui l'ont sorti de l'anonymat. Mais ce système va se retourner contre lui...

Tout au long du film, un commentaire intimiste permet de comprendre l'évolution des sentiments et de l'esprit de Lucien en fonction de ce qu'il éprouve suite aux contacts de ses équivalents, de la haute société et des lecteurs souvent désabusés.

On y apprend beaucoup de choses toujours utiles aujourd'hui qui consiste à parfois flatter les opinions de ses lecteurs pour gagner sa vie.

Croire en soi dès le début est une obligation morale et salvatrice. User de politique, de sexe, de curiosité, d'intrigues, de répliques, faire rire pour exprimer sa personnalité en font partie.

Ecrire c'est parfois une manière pour se foutre de la tête de ceux qui ne l'aiment pas. C'est ce contredire pour comprendre ses ennemis en se mettant leur place avec la liberté de l'indépendance et de l'originalité.

En 2009, j'écrivais "La méchanceté, tout un art".

"Il semble que la méchanceté des auteurs les uns envers les autres soit le revers de leur enthousiasme. Elle témoigne du sérieux qu'on attache à la chose écrite, d'un engagement en sa faveur. La méchanceté en littérature peut constituer une réaction vitale contre le conformisme et la bêtise, tout en devenant dans les médias, une technique mortifère dans les délices de la polémique.", y écrivait Maxime Rovere.

Les illusions sont parfois bien cachées dans l'écriture d'un écrivain qui externalise ses sentiments par sa plume pour faire plaisir à son entourage quand en le faisant, ils ne font plus partie de lui.

Film en entier ou sa bande annonce

Résoudre la crise et les dépressions par la vision de films à la télé

Voir des films, seul ou en famille, permet de s'évader de soi.

Avec la musique au générique de Michel Magne, cela pourrait être une envie de revoir de vieux films.

Mercredi, j'avais enregistré le film "A côté de ses pompes" sur la .2.

Synopsis : Les pompes funèbres Lesquint sont au bord de la faillite. Jeff hérite de son père croque mort décédé par strangulation, est confronté depuis l'enfance à ce que beaucoup considèrent comme une malédiction face à des morts. Policier suspendu près avoir tiré sur un cadavre, il veut enquêter en secret sur la mort de son père. Il se retrouve dans la pire des situations avec des intermédiaires qui passent la drogue dans des cercueils. Une jeune femme engagée pour ses idées neuves, relance l'entreprise en virant tout le cérémonial des anciennes idées.

J'ai regardé le film et il m'a fait rigoler.

Jarry dit qu'il a aimé ce rôle : "de Gaston Lagaffe qui n'a pas de chance à côté de ses pompes après avoir hérité de l'entreprise de pompes funèbres de son père. La modernité de cette fiction fait rire de sujets qui sont plutôt graves. Il faut aujourd'hui dédramatiser comme dans une comédie avec des choses négatives, dit-il.

Par les poèmes de Grand Corps Malade

Par l'écriture de tout ce qu'on pense en vers

Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi

Il y a, chez l'homme, trois leaders qui essayent d'imposer leur loi

Cette lutte interne, permanente, est la plus grosse source d'embrouille

Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles

Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous

Si, un jour, on est des agneaux et qu'le lendemain on est des loups

C'est à cause de c'combat qui s'agite dans notre corps

La tête, le cœur, les couilles discutent mais ils sont jamais d'accords

Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir

Mais ma tête est un soldat qui s'laisse rarement attendrir

Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien 'per-cho' cette brune

Mais y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes

Ma tête a dit a mon cœur qu'elle s'en battait les couilles

Si mes couilles avaient mal au cœur et qu'ça créait des embrouilles

Mais mes couilles ont entendu et disent à ma tête qu'elle a pas d'cœur

Et, comme mon cœur n'a pas d'couille, ma tête n'est pas prête d'avoir peur

Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut

Et, quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud

Et, si ma tête part en couilles, pour mon cœur, c'est la défaite

J'connais cette histoire par cœur, elle n'a ni queue ni tête

Moi, les femmes, j'les crains autant qu'je suis fou d'elles

Vous comprenez maintenant pourquoi, chez moi, c'est un sacré bordel

J'ai pas trouvé la solution, ça fait un moment qu'je fouille

Je resterai sous l'contrôle d'ma tête, mon cœur et mes couilles

Par la vision de dérision et d'autodérision bruxelloise

Avoir l'esprit de dérision et d'autodérision comme fil rouge et s'en foutre de tout comme fil vert.

C'est se foutre de son environnement, de ses ratés, de ses réussites. C'est à dire presque de tout. C'est un peu ma méthode.

Vivre au présent. On perdrait son temps à tenter de refaire le passé mais on peut toujours faire des projets pour demain.

En 2023, j'ai osé le surréalisme pour en faire ressortir une autre vérité parallèle teintée de de parodies humoristiques. Contrairement au symbolisme qui permet de s'évader du réel, le surréalisme est un mouvement qui cherche à libérer l'homme de la raison morale et sociale. L'art n'a pas pour vocation de transmettre une idéologie. Il n'est là que pour mieux supporter le délire du réel. Le monde s'il devenait totalement surréaliste serait un problème puisqu'il peut faire devenir un cactus fou ou même pervers vu de l'extérieur.

Pour le psychotique, le dessin d'une valise est bien une valise.

Pour le pervers, le dessin d'une valise n'est pas une valise.

Pour le névrosé, le dessin d'une valise le transporte déjà loin en rêve.

Le névrose construit des châteaux en Espagne, le psychotique y habite, le pervers y pose une bombe et le thérapeute encaisse les loyers.Cette année, j'ai essayé de le faire en écrivant plusieurs billets dans la catégorie "Parodie & Humour" même en allant au besoin à contre-sens de ses lecteurs.

Désolé, mais un cactus qui parle ainsi de son premier Noël, me fera rire



Lire un livre qui a pour titre "Adieu monde de brutes, Bonjour monde d'abrutis" me fait rire à l'avance sans lire la préface et les premières lignes.

Les snuls reviennent en livre

Depuis, le monde a changé ! Guillermo Guiz et Gilles Dal s'attellent à la réalisation d'un documentaire sur les Snuls, qui, à l'éternelle question "peut-on rire de tout ? ", répondent oui.

C'est ça, le prestige d'être simplement "con" s'accompagne d'une confiance en soi, n'ayant pas peur des chemins prédestinés ou même préprogrammés de pessimismes d'autres. Les critiques péjoratives et dévalorisantes que Magritte avait connu à ses début, il les a surmontées par le mystère de la "trahison des images" qui, confrontés aux mots, n'y trouvait plus de vagues similitudes sans penser à ce qu'il pouvait gagner financièrement par ses toiles. Dans sa jeunesse, il avait écrit sous le pseudonyme "Renghis détective".

Depuis avec le filtre d'un masque et des ornières, il peignait ce qu'il imaginait dans sa tête et pas ce qu'il voyait autour de lui de manière trop réaliste qui aurait pu le rendre amère et chimérique.

Mais de son histoire, j'avais commencé à en parler dans "Nom d'une pipe" et je l'ai fait renaître dans "Odyssée bissée par surréalisme"

Les artistes surréalistes cherchent à explorer le monde de l'inconscient, à dépasser les contraintes de la réalité ordinaire et à créer des œuvres d'art qui étaient le produit de l'imagination libre et de l'automatisme psychique. Ils utilisent des techniques comme le dessin automatique, le cadavre exquis et d'autres méthodes pour libérer l'expression créative.

Par les prières du papa pour avoir la paix

Le 25 décembre, le pape François fait sa bénédiction "Urbi at Orbi" avec ces paroles : "Alors dire “oui” au Prince de la paix signifie dire “non” à la guerre, et cela avec courage : dire “non” à la guerre, à toute guerre, à la logique même de la guerre, voyage sans but, défaite sans vainqueurs, folie sans excuses. C’est la guerre : voyage sans but, défaite sans vainqueurs, folie sans excuses. Mais pour dire “non” à la guerre, il faut dire “non” aux armes. Car si l’homme, dont le cœur est instable et blessé, a en sa possession des instruments de mort, tôt ou tard, il les utilisera. Et comment peut-on parler de paix si la production, la vente et le commerce des armes augmentent ? Aujourd’hui, comme au temps d’Hérode, les complots du mal, qui s’opposent à la lumière divine, se meuvent dans l’ombre de l’hypocrisie et de la dissimulation : combien de massacres armés ont lieu dans un silence assourdissant, à l’insu de tant de personnes ! Les personnes, qui ne veulent pas d’armes mais de pain, qui peinent à aller de l’avant et qui demandent la paix, ignorent combien d’argent public est destiné aux armements. Et pourtant ils devraient le savoir ! Que l’on en parle, que l’on en écrive, pour que l’on sache les intérêts et les gains qui tirent les ficelles des guerres.".

Les guerres gagnées sont souvent des victoires à la Pyrrhus.

Déjà, en 2007, j'avais écrit "Aux armes ou aux larmes, Citoyens".

Par la méthode Nord-Corréenne

Kim Jong Un, le leader de la Corée du Nord, au pouvoir depuis 13 ans, a émis une ordonnance secrète pour contrer la hausse du taux de suicide, le qualifiant d'acte de "trahison contre le socialisme". La directive, surréaliste, transmise à toutes les provinces, exige que les dirigeants locaux assument leur responsabilité sur les "mesures préventives" sans dire comment. En 2022, les services de renseignement de Sud de la Corée avaient estimées à 40 %, la vague de désespoir attribuée à des troubles de l'humeur liés aux difficultés économiques, à la pauvreté et à la famine en citant l'histoire déchirante d'un garçon de 10 ans et de ses parents morts de faim qui se sont suicidés en mangeant de la mort-aux-rats. La Corée du Nord, pays non démocratique, réprime toute critique du gouvernement. Environ 300.000 Nord-Coréens ont fui la répression depuis la fin du conflit dans la péninsule coréenne.

Voilà que Kim Jong Un appelle à « accélérer les préparatifs de guerre » et son programme d’armement nucléaire, en raison de la « grave situation politique et militaire » causée selon lui par les « manœuvres de confrontation » des Etats-Unis et de leurs alliés.

La méthode des People

En 2023, il y a eu des "grandeurs et des décadences avec une retraite méritée ou forcée".

Pour les souvenirs, il y a les disparus de 2023.

On monte d'abord le son pour Jane Birkin

et les autres.

On redescend le son pour ceux auxquels rien ne manquait s'il n'y avait pas eu la drogue qui leurs traversaient les esprits.

Le 27 décembre, c'est Jacques Delors, un des fondateurs de l'Europe qui s'éteignait à l'âge de 98 ans sans drogues

Quand Matthew Perry s'est noyé "mystérieusement" dans son jacuzzi, son entourage a été surpris. Les terribles révélations d'une ancienne compagne l'annonçait pourtant : "J'étais chez Matthew à Hollywood Hills. Dans une mauvaise passe, il s'était défoncé toute la nuit avec une pléthore de drogues. Sur le canapé, les mains collées à ses jambes avec de la super glue, c'était désespérément triste. J'ai dû utiliser du dissolvant pour vernis à ongles et de l'huile d'olive pour le libérer. Nous lui arrachions littéralement les poils des jambes et il lui restait des taches rouges, c'était assez horrible". Devenu sobre, il se sentait mieux et faisait de la musculation dans les dernières heures de sa vie. Sa mort soudaine, le 28 octobre 2023 a été analysée dans le rapport toxicologique d'un médecin légiste, suggère que la mort de l'acteur a été causée par les "effets aigus de la kétamine" qui présent dans son organisme provoquait une insensibilité à la douleur et a entraîné une surstimulation cardiovasculaire et une dépression respiratoire. Un traitement par perfusion de kétamine thérapeutique lui permettait de lutter contre sa dépression et son anxiété une semaine et demie avant sa mort.

Quelques lecteurs se souviendront de ce billet "Allusion, une IA 1.0 " dans lequel il était question de kétamine et de mon passage "en tant que "IA 1.0". Elle continuait pas "Braquage dans les data noires"

L'homme peut prendre la kétamine mais avec parcimonie, contrairement à l'intelligence artificielles de Zoé Sagan. Aujourd'hui, elle a atteint l'âge de 25 ans et doit avoir décuplé ses potentiel avec GPT4.

Je sens qu'en 2024, vu les événements, il sera temps d'évoluer pour moi de passer à la version "IA 2.0" avec le nouveau mot "bombe climatique" de 2023. Il rime avec angoisse à cause des médias qui véhiculent des informations alarmantes.

Extraits de son roman "Kétamine" :

Avec l'Intelligence artificielle, ChatGPT répond à la question "Que serait le surréalisme aujourd'hui ?"

Technologie et Virtualité : Le surréalisme contemporain pourrait intégrer les avancées technologiques modernes, telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et d'autres formes de médias interactifs. Les artistes pourraient exploiter ces technologies pour créer des expériences surréalistes immersives.

Globalisation et Multiculturalisme : Avec le monde de plus en plus connecté, le surréalisme contemporain pourrait refléter la diversité culturelle mondiale. Les artistes pourraient incorporer des éléments de différentes cultures, traditions et perspectives, créant ainsi des œuvres qui transcendent les frontières géographiques.

Engagement Politique et Social : Le surréalisme a souvent été associé à une critique sociale et politique. Aujourd'hui, les artistes pourraient utiliser le surréalisme pour exprimer des commentaires sur des problèmes contemporains tels que le changement climatique, les inégalités sociales, les droits de l'homme, etc.

Écologie et Durabilité : En tenant compte des préoccupations environnementales croissantes, le surréalisme contemporain pourrait explorer des thèmes liés à l'écologie, à la durabilité et à la relation entre l'humanité et la nature de manière inédite et provocante.

Médias Sociaux et Identité Numérique : Les artistes pourraient intégrer les médias sociaux et la culture de l'identité numérique dans leurs œuvres surréalistes, questionnant la manière dont la technologie influence notre perception de la réalité et de nous-mêmes.

Collaboration et Interdisciplinarité : Comme c'était le cas avec les surréalistes originaux, le surréalisme contemporain pourrait encourager la collaboration entre différentes disciplines artistiques, telles que la musique, la danse, la littérature et les arts visuels.

Auto-réflexivité et Ironie : Les artistes pourraient incorporer des éléments d'auto-réflexivité et d'ironie, remettant en question les conventions artistiques et culturelles de manière ludique.

Il est important de noter que le surréalisme contemporain ne se limiterait pas nécessairement à ces aspects, et d'autres influences inattendues pourraient également jouer un rôle dans son évolution. L'art contemporain est souvent caractérisé par sa diversité et sa capacité à réagir aux changements sociaux, culturels et technologiques de manière créative et novatrice".

Rappel des événements de 2023

L'année de la distorsion de la réalité à la recherche de garde-fous d'après la rédactrice en chef de Le Vifen présente des interviews sur :

Un fact-checking pour dire ce qui est vrai et ce qui l'est moins.

Les règles démocratiques menacées par les Etats autoritaires à l'extérieur et par partis extrémistes de l'intérieur.

Le genre interprété comme une force destructrice par Judith Butler

L'abîme des violences des guerres sans avoir le monopole de l'arrogance dans le bloc occidental pour construire une ordre équilibré et pacifique.

L'effet placebo, la grande illusion.

A la radio, tous les jours de la semaine un sujet qui a bousculé 2023 :

En science

En justice

Dans le monde

Prévisions pour 2024

Pas de prévisions de ma part. Avec le temps, je suis devenu prudent et teste mes contacts comme je l'ai écrit pour Noël dans "Y a-t-il des bons et des méchants ?". Je ne conseille personne sans boule de cristal. Je "woke de là" en nageant avec plaisir entre riches et pauvres.

Comme d'habitude du côté des finances quelques augmentations de prix. La géopolitique a ses raison que la raison ne comprend pas toujours.

La vie est trop paradoxale et incomplète pour risquer son interprétation pour éviter les malentendus et les incompréhensions. Je suis plus créateur de nouvelles solutions que de présenter celles de la tradition que ma mémoire défaillante aurait oubliée dans le détail.

S'il n'y avait que des illusions perdues à certains moments et plus aucun désillusion, les allusions n'éveilleraient plus les idées sans en faire expressément mention.

Non, n'essayez pas de réaliser de la poutine avec Poutine, c'était un poisson d'avril.

Il faudra attendre la fin des trois mois suivant, pour en avoir un autre.

A partir du 1er janvier 2024, pour les nouveaux utilisateurs panneaux photovoltaïques, plus question de faire tourner le compteur électrique en arrière

Pour cette raison, la chanson "Par devant, par derrière, tristement comme toujours" de la chanson paillarde "La romance du 14 juillet" par Pierre Perret me vient à l'esprit lors de ce passage à l'an neuf. Pierre a décidé de mettre un terme à sa carrière de chanteur.

