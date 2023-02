Comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer (3)

Troisième article : L’hégémonie, besoin vital des États-Unis.

Dans un premier article j’ai rappelé que n’importe quel équilibre instable a besoin d’énergie pour durer et repousser l’équilibre stable inéluctable de son effondrement. J’ai fait remarquer que les États-Unis ont fait reconnaître le dollar comme une énergie universelle qu’ils fabriquent en continu et qui permet de faire tenir tous les nouveaux équilibres instables de notre civilisation malade et décadente. Dans un deuxième article j’ai voulu souligner sans grand succès le mythe de la création de richesse faisant croire qu’une création permanente de richesse existait et pouvait justifier son utilisation par pourcentages et l’augmentation quasi exponentielle de la quantité de monnaie en circulation. Sans grand succès, car un commentaire sur Front Populaire parle de « la pauvreté de la réflexion philosophique », sur Agoravox la note de moins de 2 sur 5 en montre clairement le rejet et sur mon propre blog le peu de commentaires montre clairement que le message ne passe pas.

Et pourtant ! Il n’y a pas de création de richesse et la rêver fait sortir du réel ! C’est la source de tous nos maux. Il y a seulement une reconnaissance par des clients de la qualité d’un travail bien fait, au travers de son échange avec une richesse déjà reconnue comme l’argent local ou l’or qui est la seule richesse universellement reconnue, porteuse de l’énergie humaine qui a permis d’obtenir cet or. La richesse est le regard satisfait que nous portons sur le produit d’un travail bien fait. L’économie n’est pas création et distribution de richesse comme certains voudraient le faire croire, mais échange de productions. Aujourd’hui, avec le PIB, confusion entre dépense et production, les services qui étaient des services à la production sont devenus principalement des services à la personne en se croyant productifs et il y a pléthore d’emplois qui analysent, décrivent, soignent ou justifient notre incohérence au lieu de l’affronter.

Si l’on refuse de le comprendre, quelle qu’en soit la raison, tous les raisonnements en sont faussés, les peuples se transforment en foules irresponsables, leurs dirigeants en manipulateurs d’émotion et la démocratie est ridiculisée comme c’est le cas actuellement chez nous. Chacun croit pouvoir utiliser des pourcentages de cette nouvelle richesse imaginaire et s’agace de ne pas avoir sa part. Si l’enrichissement individuel existe réellement par l’appauvrissement d’autres personnes (appauvrissement volontaire dans une société normale), l’enrichissement collectif n’existe pas, sauf à appauvrir une autre collectivité, par l’export ou le pillage. Qu’on le veuille ou non, la richesse, comme la justice et la pureté, n’est qu’un regard et personne n’a jamais créé de regard. Il est inutile à ceux qui le refusent, de lire les deux derniers articles de cette série. Ils peuvent continuer à faire le grand écart entre une création de richesse qu’ils s’inventent et la baisse de leur niveau de vie. Toutes les impasses actuelles y ont leur source.

Pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, et qui ont accepté de prendre conscience que la richesse ne se crée pas, ce troisième article va détailler le processus qui a amené les États-Unis à avoir un besoin vital d’hégémonie mondiale pour conserver la capacité fantastique qu’ils se sont créés, de fabriquer en continu une monnaie reconnue mensongèrement comme réserve de valeur par l’ensemble des nations.

Depuis les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944, la fonction de réserve de valeur de la monnaie a été confiée par tout l’Occident au dollar auquel les autres monnaies s’étaient rattachées. Cette reconnaissance de réserve de valeur venait du lien entre le dollar et l’or fixé par le président Roosevelt le 1er février 1934 à 35 dollars l’once d’or. Ces accords ont créé le Fond Monétaire International (FMI) pour les garantir et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) devenue la Banque Mondiale, officiellement pour faciliter la création de richesse et lutter contre la pauvreté. Le Département du Trésor des États-Unis, fondé en 1789 et dirigé par le Secrétaire au Trésor américain, fabrique les dollars et contrôle le FMI et la Banque Mondiale. Sa fabrication de dollars est contrôlée depuis 1913 par la Réserve Fédérale (la FED), organisme privé composé principalement de banques. Tous ces organismes qui se tiennent tous par la barbichette, sont par construction dirigés par les États-Unis et d’une honnêteté identique.

Pouvoir et corruption étant malheureusement de tous temps étroitement liés, ce qui s’est dit officiellement et ce qui s’est fait réellement ont très vite divergé, et de façon croissante. L’énergie monétaire étant apparemment l’énergie la plus facile à trouver, le dollar s’est multiplié comme les poissons de l’évangile mais pas la nouvelle tonne d’or qui devait accompagner approximativement chaque création d’un million de dollars. Dès les années 30, et sous le fallacieux prétexte « Dollar is gold », le Département du Trésor, autorisé par la FED, a imprimé beaucoup plus de dollars qu’il n’avait d’or pour réagir à la crise de 1929, puis financer la deuxième guerre mondiale. Les accords de Bretton Woods ont fait croire à une saine réaction puisque le FMI a été créé pour être le gendarme du système américain en étant toujours confié à un dirigeant non américain. Le FMI n’a pas fait son travail quelle qu’en soit la raison et tout a continué. La planche à billets à fonctionné en permanence et les États-Unis ont fabriqué à l’envi une fausse réserve de valeur reconnue comme vraie par la terre entière. Ils ont pu financer le plan Marshall, les guerres de Corée et du Vietnam, la conquête spatiale et la très large corruption des décideurs. Pour ne prendre qu’un exemple, des documents américains récemment déclassifiés explique pourquoi De Gaulle, pourtant majoritaire à l’assemblée, a été obligé d’utiliser le 49.3 pour faire décider le programme nucléaire français. Un nombre important de députés allaient chercher leur enveloppe à l’ambassade américaine.

Mais cet équilibre instable ne tenait que par un apport permanent de nouvelle énergie monétaire en dollars et 35 dollars étaient toujours convertibles en une once d’or. Charles De Gaulle, imité bientôt par le monde entier, rapportait les dollars qui ne valaient objectivement plus rien et repartaient avec de l’or, ce qui a forcé Richard Nixon à rompre discrètement en plein été, le 15 août 1971, les accords de Bretton Woods en déconnectant le dollar de l’or. Le FMI aurait dû être instantanément dissous puisqu’il n’avait été créé que pour surveiller un système qui n’existait plus. Il n’en a rien été et il continue à exister sans aucune raison et à donner des avis sur tout avec une casquette qu’il s’est estampillé lui-même internationale et sérieuse. L’argent est gratuit pour le pouvoir aux États-Unis et maintenant dans tout l’Occident avec ses monnaies comme l’euro ou la livre liées, comme le dollar… à rien.

Mais si l’or américain ne fondait plus, l’équilibre instable du dollar comme monnaie de réserve, comme réserve de valeur, continuait à demander de plus en plus de nouveaux dollars pour tenir. Si tout a été fait pour que les peuples ne prennent pas conscience que la force de la monnaie ne vient que de l’énergie humaine qu’elle est supposée transporter, il a fallu, et il faut toujours, que les États-Unis avancent en canard dans deux directions : agir pour trouver l’énergie humaine, source nourricière a posteriori de la force déjà utilisée des dollars, et communiquer pour faire croire à la durabilité d’un équilibre fondamentalement instable. Toute leur politique consiste depuis plus de 50 ans à ce que le dollar reste vu sur toute la Terre comme une réserve de valeur qu’il n’est plus et que les États-Unis continuent à fabriquer en permanence, tout en essayant de pomper l’énergie humaine de tous les pays pour redonner un peu de force au dollar et reporter son effondrement inéluctable qui est un équilibre stable déjà écrit. Pour réussir ce pari impossible les États-Unis ont absolument besoin d’être reconnu comme hégémonique.

Ce besoin vital d’hégémonie que les Européens essaient servilement d’imiter avec l’euro et la croyance en la création de richesse, et qui ne dépend évidemment pas des élections, se déroule sur les axes complémentaires de l’économie, de la propagande, de la géostratégie et du militaire.

En économie, il s’agit de pomper gratuitement l’énergie humaine de toutes les autres nations en récupérant leurs biens, fruits de leurs énergies. Les moyens sont divers.

Le plus visible est l’achat avec des dollars faciles, d’entreprises de tous les pays du monde par Blakrock, Vanguard ou par l’une quelconque de leurs innombrables filiales. Ils acquièrent quasiment gratuitement, puisqu’avec de l’argent qu’ils fabriquent, l’énergie humaine stockée dans les entreprises achetées et dans les produits qu’elles fabriquent.

L’utilisation du « gratuit » est un autre moyen. Si Facebook, Twitter, Google ou Youtube valent si cher en bourse alors qu’ils sont gratuits, c’est qu’ils vendent très cher la connaissance intime des individus, ce qui permet des publicités ciblées et efficaces qui fait donner volontairement de l’argent, fruit et stockage d’énergie humaine. La monnaie-dette actuelle facilite ce don, laissant aux peuples le soin de trouver demain l’énergie humaine déjà consommée par leurs achats tout en croyant que la croissance paiera. La servitude volontaire de La Boétie est dépassée. Elle est aujourd’hui complétée par la générosité volontaire vis-à-vis des États-Unis. De plus, comme seule la masse des utilisateurs leur importe, ils peuvent affirmer leur hégémonie en censurant tout ce qui les dérange.

Pour la propagande ce sont les théories d’Edward Bernays, deux fois neveu de Freud par son père et par sa mère, qui fabriquent le consentement. Pour Wikipédia « il a été l’un des premiers à industrialiser la psychologie du subconscient pour « persuader » l’opinion publique malgré elle ». Le regard totalement biaisé que l’Occident porte actuellement sur l’Ukraine sera, à n’en pas douter, un exemple très éclairant de propagande pour les générations futures.

En géostratégie les États-Unis doivent combattre tout ce qui pourrait leur faire concurrence. Il leur faut morceler tous les grands ensembles trop puissants et contrôler des myriades de petits états acceptant comme réserve de valeur le dollar qu’ils fabriquent.

Ils ont, par la CIA, les coups d’état, les révolutions de couleur et le dollar, activé les décolonisations française et anglaise, morcelé l’URSS et la Yougoslavie, abattu quasiment tous les pays musulmans laïcs, fabriqué par leur homme de main Jean Monnet une union européenne vassale et antigaulliste, très vite dirigée par l’Allemagne et confiée grâce au dollar à des « young leaders » obéissants. Ils ont obtenu que le traité franco-allemand de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par Adenauer et De Gaulle, ne soit ratifié le 15 juin de la même année par le Bundestag qu’avec un préambule que De Gaulle a qualifié d’ « horrible chapeau » le dénaturant entièrement. La date du 22 janvier a été gardée pour inverser le chef de file du prétendu « couple franco-allemand » initialement français. Ce fut fait par les déclarations conjointes du 22 janvier 2003 puis du 22 janvier 2018 pour s’accomplir par l’horrible traité d’Aix la Chapelle du 22 janvier 2019 signé révérencieusement par Emmanuel Macron.

Mais si le dollar, la propagande et la politique ne suffisent pas à préserver la réserve imaginaire de valeur du dollar, la force, déguisée en ange gardien du bien, fait le travail. Les données officielles américaines compilent 251 interventions militaires américaines depuis 1991. L’exemple de la Libye est révélateur.

Kadhafi avait réussi par une bonne gestion du pétrole à unifier les tribus, à annihiler le djihadisme, à stopper le passage vers l’Europe d’immigrés subsahariens, à distribuer sur toute la Libye une eau gratuite et une essence qui l’était presque. Instruction et santé étaient gratuites pour tous les Libyens et l’or s’accumulait dans les coffres de l’état. Mais en 2009, alors qu’il était président de l’Union africaine, il a proposé le dinar-or pour remplacer le pétrodollar et plusieurs pays africains étaient intéressés. Propagande, géostratégie, dollar et BHL en ont fait instantanément un dictateur sanguinaire que l’OTAN, légion étrangère des États-Unis, a supprimé de la carte en 2011, laissant sans états d’âme la Libye dans son état actuel. L’important était que le dollar reste la seule réserve de valeur.

En 2012, voyant l’exemple libyen, 5 pays, et non des moindres, ont décidé de se rencontrer une fois par an pour réfléchir prudemment à la situation, ce sont les BRICS : en anglais Brazil Russia India China South Africa. La Russie a décidé de résister à son dépeçage qui avait pourtant très bien commencé avec Eltsine. Les BRICS envisagent des sociétés construites autrement que les États-Unis qui ne tiennent que par le dollar. La Russie refuse de se laisser morceler. L’Europe sous couvert de l’UE veille à ce que ses médias ne parlent pas des « forums des nations libres de Russie » financés en dollars, le premier à Varsovie en mai 2022, le second à Prague 2 mois plus tard, pour disloquer la Russie et en tenir tous les morceaux. Si la Russie tient, les États-Unis sont morts car ils fabriquent très peu de choses, le dollar ne vaut plus rien et ils consomment énormément. Tout ne tient encore que par l’intimidation militaire et le retour discret mais puissant de l’esclavage admirablement dissimulé.

La loi extraordinaire du Patriot Act, fruit du 11 septembre 2001 qui l’a justifiée, assujettit à la loi américaine tout utilisateur du dollar devenu, pour les États-Unis, et exclusivement pour eux, un outil gratuit de corruption.

La confrontation est déclarée entre les BRICS et les États-Unis, chaque morceau des BRICS cherchant, chacun à sa manière mais en échangeant chaque année, à retrouver une cohérence perdue pendant que les États-Unis cherchent, à l’inverse, pour survivre et par tous les moyens, à ce que leur dollar continue à être vu partout comme une réserve de valeur qu’il n’est plus depuis 1971. Les États-Unis ont conquis quelques états comme ceux de l’UE et de leurs peuples décérébrés par tous les équilibres instables tous appelés progrès comme la lutte contre le réchauffement climatique anthropique alors que toutes les planètes du système solaire se réchauffent légèrement actuellement, ou contre les pandémies artificiellement gonflées. Progrès encore, le féminisme, les LGBT, les vacances, l’individualisme forcené, tous alimentés en monnaie de singe. Mais les BRICS ont pour eux que l’issue inéluctable d’un équilibre instable, est son effondrement et qu’il faut préparer l’avenir. Ils observent tous comment la Russie résiste à son démembrement programmé et savent dans quel camp ils se trouvent. Nos dirigeants ont malheureusement choisi l’autre camp en le peinturlurant en beau, en bien et en vrai, ce qui trompe beaucoup de nos compatriotes.