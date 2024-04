Comprendre le message de l’Esprit du monde aux hommes, dans Ses « Desseins » contre la barbarie de la guerre

Tout être humain pense que l’être humain décide sur terre. Mais qui décide réellement ? L’homme ou sa pensée ? Ce que les êtres humains doivent savoir dans l’histoire, c’est que dans une guerre, il y a un début et une fin. Est-ce les hommes qui décident de la guerre, de lancer les hostilités pour des enjeux qui les divisent ? Certainement ce sont les hommes qui lancent les hostilités pour des intérêts bien compris. De même pour la fin de la guerre lorsque les hommes estiment que la guerre doit cesser, soit parce que les objectifs sont atteints pour l’une ou l’autre partie, et combien même une partie est lésée soit d’un commun accord, la guerre pour les deux parties n’est plus rentable, alors ils doivent cesser la guerre même s’il n’y a pas de paix définitive, et que la guerre pourrait reprendre plus tard.

Mais, dans la guerre, reprenons cette question : « Qui décide réellement ? Nous avons dit que ce sont les hommes, donc des êtres humains pensants créés par l’Esprit du monde. N’oublions pas que Celui-ci veille sur sa Création ; et cela ne peut être autrement. Donc il y a le « en Haut qui regarde les hommes. »

De même, « il y a un début et une fin de la guerre, mais est-elle seulement décidée par les hommes ? En vérité, la réponse va de soi, le « en Haut, i.e. l’Esprit du monde, a un regard sur sa Création. » Ils ne sont pas indépendants de l’Esprit du monde, quoi qu’ils fassent ? Les hommes, en permanence sont regardés non par des yeux, mais par « en eux-mêmes », au plus profond de leur être. Citons le Coran, verset 16, sourate 50, que lit-on ?

50 : 16 – « Nous avons effectivement créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire »

Le verset ne fait que confirmer ce que les hommes qui ont été éclairés savent déjà par Celui qui les a créés. Bien sûr, l’Esprit du monde éclaire qui il veut, et on ne peut pas répondre aux Décisions divines, Elles dépassent les hommes ; cependant, si les hommes réfléchissaient sur leur présence sur terre, ils sauraient très bien qu’ils ont été créés ; et, dans la réalité, ils le savent dans leur propre intérieur qu’ils ne sont pas venus d’eux-mêmes sur terre, une « force » qui a permis leur vie sur terre, et surtout pour un temps simplement.

Aussi, si les hommes sont sincères avec eux-mêmes et humbles avec ce qui leur a été donné, et sans même le verset coranique, ils sentent en eux, dans leur intérieur profond que l’Esprit du monde est en eux. D’où tiennent les hommes leur esprit ? Ils le tiennent de l’Esprit du monde. Pourquoi ? C’est que si l’Esprit du monde a créé les hommes, et créer toute l’espèce humaine, et a créé le monde dans lequel ils vivent, l’Esprit du monde a forcément donné un sens à sa Création, à la marche de l’humanité puisque cette humanité pense à travers la pensée qui lui a été octroyée.

L’Esprit du monde sait mieux que quiconque dans l’univers ce qui se passe sur l’univers, et l’humanité n’est qu’un microcosme dans le macrocosme qu’est l’univers qui est en fait infini ; il n’a pas de frontière et comme nous, notre pensée est ouverte à tous les possibles.

Certes l’homme décide de son existence, mais l’Esprit du monde intervient aussi dans l’existence de l’homme. Qui écrit la « destinée » de l’homme ? Ou plutôt où est-elle écrite la destinée des hommes ? Cela va de soi, c’est l’Esprit du monde qui trace la destinée de chaque être humain.

On peut penser que l’homme prend sa destinée en main, bien qu’elle soit écrite. Et ce que décide l’homme il ne le peut que parce qu’il lui est accordé le libre-arbitre et la pensée ; ce qui en fait signifie que ce que ses facultés lui suggèrent, alors que, dans leur essence, l’homme n’y est pour rien. L’homme croit seulement qu’il décide sans penser qu’il le fait par sa pensée et le libre-arbitre, deux facultés humaines qui ne viennent pas de lui mais de Celui qui l’a créé. Sauf que l’homme ne prend pas conscience, ou s’il le sait, il oublie qu’il agit par ses facultés, dont entre autre sa raison, qui lui sont en fait innés par l’Ordre même de la Création qui a fait ce pourquoi elle est cette espèce humaine.

Donc ce que décide l’homme si on part du sens même de sa création, certes ce qu’il décide est réel, mais il le doit à l’Esprit du monde et à ce pourquoi il a été créé.

Le problème est que l’homme n’est pas éclairé sur ce principe sur quoi est basé sa création, ou s’il est éclairé, l’homme pensera toujours que c’est lui qui décide parce qu’il est pensant et libre par essence. Précisément, l’Esprit du monde, le Créateur des mondes, deux noms identiques qui ont causé la Création, laisse sa création humaine « décider » mais, il reste qu’en tant que c’est Sa Création, l’homme étant en permanence suivi, toute décision que l’homme prend ne peut s’opérer qu’avec l’Approbation de l’Esprit du monde, et cela n’est pas visible.

Et c’est pourquoi, tous les êtres humains, dans leur globalité, croient décider mais en fait ils ne décident que si cela entre dans les Desseins de l’Esprit du monde.

Une guerre, par exemple, est une barbarie ; mais à toute barbarie d'une partie, s’oppose une barbarie de l'autre partie ; ensuite la guerre se poursuit entre deux barbaries. Mais le Créateur des mondes est « Garant » de sa Création, dans le sens que l’Esprit du monde ne peut aller contre Sa Création même si l’Esprit du monde a donné ce pouvoir qu’est la pensée et le libre-arbitre à l’homme.

Aussi, dans une guerre où deux barbaries sont en prises, les hommes préfèrent la guerre à la paix, et l’homme cherche toujours dominer son prochain et bien sûr toujours par un intérêt qui justifie la guerre – c’est un peu soit moi ou lui dans la guerre qui les oppose ; et ce soit moi ou lui est vital par essence pour les hommes. Et donc c'est toujours la barbarie la plus féroce qui vient et revient et cherche à l’emporter ; et c’est là où l’Esprit du monde devient juge entre les deux sur la barbarie humaine.

Mais la justice contre la barbarie humaine ne se fait que selon des Desseins de l’Esprit du monde que les hommes ne savent pas et continuent dans leur barbarie. Et tout a une fin, vient au fur et à mesure le temps où commence à poindre la vérité. Comment ? En confortant la partie dont la cause est plus juste contre l’autre partie surtout si elle est la plus féroce, et puis vient le doute, où de plus en plus la barbarie devient stérile, non rentable ; créant le doute dans la partie la plus féroce en lui faisant sentir dans sa pensée qu’elle va contre le mur ?

Et c’est l’Esprit du monde, sans que les parties s’en aperçoivent, qui va créer progressivement l’équilibre entre les deux parties et les pousser à négocier pour mettre fin à la guerre. En les épuisant, en faisant taire leurs différends, ce sera à la partie dont la cause est la plus juste qui l'emportera ; une « Loi » de l’Esprit du monde inscrite et conditionnant la marche qui doit être viable et toujours nouvelle du monde

Les guerres entre nations, la colonisation des peuples et leur oppression qui finiront dans des guerres, ont fait de destructions et de morts d’hommes qui se comptent en millions dans l'histoire ; combien même les guerres, en somme des barbaries dureront entre les parties, tôt ou tard une issue se fera jour ; une Loi de l’Esprit du monde dans l’histoire de l’humanité.

L'exemple de la Palestine a 75 ans d'histoire, après être chassé, colonisé, le peuple palestinien tôt ou tard viendra à se libérer. Et c'est la raison pour laquelle l’Esprit de monde qui est le Créateur des mondes veille sur sa Création qui, de son origine, est divine ; une Création qui ne peut être autrement que divine ; elle ne peut relever que d’une Essence supérieure en tout à l’homme et au monde créé avec lui ; une Création qui ne peut émaner que de Dieu, Causateur de toutes causes, Causateur des mondes.

Que les hommes ne devaient oublier ou que les hommes l’oublient ou la refusent, ils ne gênent en rien l’Esprit du monde puisque leur est accordé la liberté de croire ou de ne pas croire ; sans la liberté de croire ou de ne pas croire, le libre-arbitre, les hommes ne peuvent être d’essence humaine, i.e. d’être libres de choix dans leurs existences. Et leur liberté et leur pensée constituent les facultés essentielles de l’esprit humain dans son existence terrestre.

Combien même ils l’oublient cette croyance ou n’y croient pas, l’essentiel est qu’ils vivent ; qu’ils vivent en paix ou en guerre, que les barbaries ne cessent pas, il viendra un temps où elles cessent et cela relève des Desseins de l’Esprit du monde.

Combien de barbaries, et donc de guerres ont parsemé l’histoire de l’humanité. Depuis des millénaires jusqu’aux deux guerres mondiales, et les guerres qui ont suivi, des barbaries et donc des destructions et des millions d’êtres humains tués. Toutes ces guerres ont existé, ont été nécessaires pour la marche de l’humanité jusqu’à la décolonisation du monde les deux derniers siècles jusqu’à celui en cours aujourd’hui ; un passage obligé pour l’humanité.

Les êtres humains n’ont pas choisi leur destin ; leur férocité envers leurs prochains relève de leur état de nature ; cependant tout ce qui arrive en bien ou en mal relève des Desseins de l’Esprit du monde, en fait de Dieu pour sa Création ; ce sont ces Desseins qui fixent la marche du monde ; et c’est là le paradoxe, du mal émerge le bien, de la barbarie émerge la paix, la sociabilité, la complémentarité, le progrès ; en clair une humanité qui s’humanise malgré elle, qui se civilise aux lois réelles de coexistence pacifique.

Mais, malgré tout, l’Esprit du monde sait que sa Création humaine reste ostensiblement humaine mais « prête à oublier ses racines d’où elle vient et prête à aller à ses penchants destructifs », l’Esprit du monde lui a permis de découvrir l’arme absolue, l’« arme atomique ». Et les êtres humains, en procédant à des tests réels sur nature comme ce qui s’est passé à Nagasaki et Hiroshima, l’Esprit du monde, comme s’il en assez de ce que commettent les humains, par cette arme, les a averti de ce qui leur en coûtera s’ils continuent dans leur barbarie. En clair, Dieu ne les sauvera pas de l’apocalypse qu’ils auront eux-mêmes provoquée. Tel est le message final de l’Esprit du monde sur cette « arme » pour les êtres humains, du moins pour les puissances nucléaires reconnues ou au seuil.

Quant aux guerres entre des nations qui n’en sont pas dotées, ce sera toujours à la cause juste que l’Esprit du monde donnera son onction, car c’est elle par l’indépendance recouvrée, par la fin de l’oppression, par le retour à la dignité humaine de tout humain, que la paix entre les peuples reviendra et se fortifiera et non par des alliances entre nations qui vont contre d’autres nations humaines et ne provoqueront à la fin que la guerre, qu’à nouveau la barbarie.

Telle est la compréhension du message de l’Esprit du monde aux hommes, dans Ses « Desseins » pour assurer la viabilité de sa Création.

