Conflit de bord de l’abîme entre Trump et Mullahs

If one wanted to see what a world without US influence looks like, you could have been an observer at the Shanghai Cooperation Organization’s summit in Bishkek on Friday, and then gone to Tajikistan’s capital Dushanbe the next day for the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA).



These two meetings over the weekend show the degree to which US influence is being both challenged and weakened as China, Turkey, Russia and Iran sense a future that revolves more around Central Asia, and less around Europe and the US. The US has slapped tariffs on China, sanctioned Iran, threatened Turkey over an S-400 deal with Russia, and sanctioned Russia.



Source : https://www.jpost.com/International/The-Central-Asia-summits-that-show-Washington-is-losing-grip-592609

Si vous vouliez savoir à quoi ressemblerait un monde sans influence américaine, vous auriez pu assister au sommet de l’Organisation de la coopération de Shanghai à Bichkek vendredi, puis vous rendre le lendemain à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, pour la Conférence sur les mesures de renforcement de la confiance et de la confiance en Asie (CICA).





Ces deux réunions du week-end montrent à quel point l’influence des États-Unis est à la fois remise en cause et affaiblie, à mesure que la Chine, la Turquie, la Russie et l’Iran se sentent plus tournés vers l’avenir en Asie centrale, et moins en Europe et aux États-Unis.









