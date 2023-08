Connemara, chanson de droite ? Fin de la polémique

Sans doute dans son esprit mais Michel Sardou a aussi chanté « être une femme ». Les artistes n’ont bien souvent aucune colonne vertébrale et ne cherchent que le succès pour encaisser le plus d’applaudissements et de de cash, chantant tout et son contraire. Ce ne sont pas des méchants mais ce ne sont pas des saints non plus, ils tiennent plus de la girouette.

Le succès monte vite à la tête des enfants doués pris dans les rouages des affairistes médiatiques et soumis à toutes les tentations.

Bref, leurs disputes ne sont bien souvent que le reflet de leur chaos intérieur.