Constantes et variables dans le Golfe

Les experts et les experts notent que la couverture et l’analyse des politiques du CCG ont augmenté dans les médias américains. C’est un indicateur fort de l’influence et du poids croissants de ces pays dans les relations internationales. Le Golfe n’est plus seulement une question de pétrole, comme l’imaginent certains politiciens occidentaux.

Les événements ont plutôt montré que ces États jouent un rôle central dans les calculs d’équilibre mondial et la lutte d’influence sur l’ordre mondial actuel ou futur. Il existe des constantes et des variables dans le débat actuel sur le CCG et sur la dynamique et les moteurs de la politique dans ces pays.

L’une des constantes dans notre région est le désir incessant et l’effort constant pour atteindre la sécurité et la stabilité dans cette région, qui est entourée de tensions de tous côtés. Le voisinage iranien est vraiment une poudrière qui peut exploser à tout moment en raison des tensions internes et des fronts externes sur lesquels le régime iranien intervient.

Cela se produit pour des raisons qui n’ont absolument rien à voir avec les véritables intérêts stratégiques de l’État et du peuple iraniens.

Dans les États du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, qui sont les dénominateurs communs dans les rapports des médias occidentaux, aucune voix n’est plus forte que celle des plans de développement très ambitieux et de la concurrence pour l’investissement, la localisation de la technologie et l’adhésion à la compétitivité mondiale dans divers domaines.

C’est une situation extraordinaire de construction, de développement et d’utilisation des ressources pour atteindre des objectifs et des rendements qui est caractéristique non seulement de la région du Golfe mais aussi de nombreux pays dans le monde.

Il y a des millions de travailleurs étrangers appartenant à tous les pays du monde sans exception, et ce que cela signifie, que ce soit en termes d’opportunités d’emploi indirectes ajoutées sans effort à ces économies, de transferts de fonds directs, ou de la forte présence de grandes entreprises transcontinentales qui sont les partenaires de développement des pays du Golfe.

L’une des variables les plus remarquables dans cette région est la politique des grandes puissances, qui se permettent de se rapprocher de leurs partenaires du Golfe quand elles le veulent, quand leurs intérêts se réalisent, et de s’en éloigner quand elles le veulent et quand leurs intérêts sont incompatibles, du moins c’est ce qui leur semble.

Cette réalité est apparue à un moment où les ambitions stratégiques croissantes des pays de la région génèrent de nouvelles réalités stratégiques, plus particulièrement la difficulté de compter sur un seul partenaire stratégique face aux multiples centres de supériorité technologique mondiale et à l’âpre conflit technique et économique entre les pays industriellement, technologiquement, scientifiquement, économiquement et militairement avancés.

Cela a fait de la diversification des partenariats et des alliances un impératif stratégique indispensable pour ceux qui veulent suivre le rythme des événements mondiaux et de la technologie, maintenir la sécurité et accroître la stabilité.

Maintenir des relations équilibrées avec les grandes puissances internationales n’est pas une option, mais une nécessité incontournable pour un État régional influent comme les EAU. Après son importante visite en Russie, nous voyons Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, s’entretenir par vidéoconférence avec le président américain Joe Biden.

Ils ont parlé de l’amitié historique et du partenariat stratégique entre les deux pays et de la manière de les soutenir. En particulier, la conversation a porté sur l’initiative globale d’investissement dans les énergies propres entre les Émirats arabes unis et les États-Unis, l’avancement des objectifs climatiques communs et la sécurité énergétique mondiale.

L’initiative vise à investir 100 milliards de dollars pour générer 100 gigawatts supplémentaires d’énergie propre dans les deux pays et dans les pays en développement d’ici la fin de 2035. Cela reflète une capacité diplomatique unique à trouver des équilibres et à maintenir des marges de manœuvre uniques, même entre rivaux, voire adversaires stratégiques.

Pour analyser ce genre de manœuvres et de relations équilibrées, il faut connaître plusieurs choses, notamment l’intelligence des dirigeants, qui, surtout dans ces circonstances difficiles, sans excès ni négligence, ont su maintenir les principes sur lesquels repose la politique étrangère des EAU.

Rien de tout cela n’est une question de diligence personnelle, car c’est institutionnalisé dans le document des cinquantièmes principes publié en 2019. La familiarité avec ces questions et ces aspects permet de comprendre clairement ce qui se passe loin d’une interprétation sortie de son contexte.

Il n’y a certainement aucune contradiction à maintenir simultanément un partenariat stratégique avec les États-Unis et à se préparer de manière proactive à d’éventuels changements structurels de l’ordre mondial et de l’équilibre des forces qui s’y trouve.

Il n’y a pas non plus de contradiction à maintenir un partenariat avec les États-Unis en parallèle avec un partenariat similaire avec la Chine et la Russie, fondé sur des intérêts et des objectifs différents. La diversité des intérêts et des domaines de coopération internationale ne permet plus de suivre une voie ou un cadre unique.

Les intérêts se chevauchent, se croisent et sont parallèles les uns aux autres selon des schémas très complexes. Il ne s’agit pas de nouveaux fronts ou alliances ni d’un recul des alliances traditionnelles établies. Il s’agit plutôt de suivre le rythme des changements à l’échelle mondiale.

La réalité de la relation entre les États-Unis et la Chine elle-même est indéniable, comme en témoignent les statistiques commerciales qui montrent une augmentation constante pour atteindre environ 756 milliards de dollars en 2021, soit 28 % de plus que l’année précédente.

L’expansion stratégique de la Chine et de la Russie dans la région du Golfe ne devrait pas être une surprise et ne reflète pas nécessairement de nouvelles options dans le Golfe. Les intérêts stratégiques des deux puissances nécessitent une coopération accrue avec les partenaires du Golfe.

Comme nous l’avons dit, cela résulte du fait que le Golfe n’est plus seulement une affaire de pétrole, mais un vaste réseau d’intérêts, de coopération et d’échanges avec des puissances régionales et majeures.

Dans ce contexte, nous pouvons également considérer Israël, qui est devenu un partenaire des EAU dans divers domaines économiques, industriels et scientifiques dans le cadre du partenariat économique global.

Cela ne veut pas dire qu’il remplace qui que ce soit, mais les deux parties convergent à bien des égards dans l’espace géopolitique créé par les nouvelles ambitions de développement compétitif. En somme, la seule constante dans le monde actuel est le changement.

Le monde se trouve dans un état accéléré de changement stratégique dans lequel il est difficile de développer des idées précises sur son cours et ses résultats.

Les nations qui sont très dynamiques et flexibles dans différents cadres, politiques, diplomatiques, économiques, etc. S’efforcent de suivre ce qui se passe autour d’elles, en essayant de maximiser et d’exploiter les opportunités, de réduire l’impact des défis et d’éviter leurs risques et leurs éventuelles conséquences.