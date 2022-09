Convention citoyenne sur la fin de vie : l’euthanasie au bout du couloir ?

Bonjour @Rémy Mahoudeaux

Avec la fin programmée et planifiée de l’abondance et le nombre de retraités qui — persistant à scandaleusement grever les budgets de nos caisses de retraite et outrancièrement consommer une énergie dont l’industrie allemande à pourtant le plus grand besoin ! — ont réussi à échapper à la solution finale du Covid sous Rivotril, il me semblerait, plutôt qu’un droit, judicieux d’envisager sereinement et dès à présent un devoir citoyen de « mort dans la dignité », ... en veillant bien sûr à éviter toute discrimination de genre.

Et tant qu’En Marche vers Nulle Part, la désindustrialisation de la start-up France et la paupérisation exponentielle de sa population suivent vaillamment leur train, on pourrait même utilement suggérer d’étendre le civisme de telles mesures aux chômeurs de longue durée, non-vaccinés et toutes autres variétés d’oisifs qui parasitent intolérablement notre Sainte Croissance.

Voilà qui serait tout bénéfice pour « sauver le climat » !

Comme je ne me lasse jamais de le constater, on vit décidément une époque « formidable » !

Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !