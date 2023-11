Conventions citoyennes : un droit à conquérir

Les conventions citoyennes sont un des outils de la démocratie qui manque.Certains péremptoires, en disent tout le mal qu’ils en pensent sans jamais nous expliquer leurs propres conceptions de la démocratie. On se demande bien pourquoi.

→ République : de la « mauvaise » Vᵉ à l’espoir d’une VIᵉ (2 mai 2023 par Victor Gueretti.

La triste singularité française. Ici une analyse fine et imparable avec des exemples concrets des limites et des mécanismes qui brident la possibilité d’une authentique vie démocratique et responsable. En creux évidemment se dessinent les moyens pour que nous reprenions possession d’une démocratie citoyenne.

A lire et relire pour nous en imprégner et comprendre ce qui nous paralyse. Et ainsi nous immuniser contre le catéchisme quotidien des beaux-parleurs médiatiques gardiens de la doxa officielle à l’aide de présentations et explications biaisées et partielles. Qui, intériorisées, nous aveuglent et nous installent dans l’impuissance.

Des faits prodigieux se sont produits bien sûr contre tous les pronostics des beaux parleurs déjà cités qui n’ont rien vu venir dans les sondages qu’ils ont oubliés de commander sur ce qu’ils ne veulent surtout pas voir advenir.

Une intersyndicale et une mobilisation d’une qualité et d’une ampleur inattendues, une opposition au parlement respectueuse et solidaire de l’initiative et de la responsabilité syndicale, par ailleurs combattive et résolue au point de faire peur et d’avoir engendré la caricature de ceux qui se croyaient éternellement dominants. N’hésitant pas à tenter de transformer la pratique législative en une procession funèbre usant et abusant du droit en rêvant de pouvoir embaumer la fierté et la vivacité citoyenne. Ce combat est d’ores et déjà perdu. Celui qui est en train de se gagner c’est celui de l’appropriation culturelle des conditions et des moyens d’établir ici en France une authentique démocratie dont l’urgence se fait chaque jour plus pressante. L’article de Victor Peretti (voir son blog sur Médiapart) est une parmi des milliers de contributions qui viennent nourrir notre énergie, notre réflexion et notre lucidité. Un grand merci à lui. Unis dans la diversité, nous ne nous arrêterons plus. Nous avons tous trop à perdre et à gagner. Vive la démocratie citoyenne.