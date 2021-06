Coronavirus et masques : quand Philippe Laurent et Philippe Froguel prennent les Français pour des cons...

Pour empêcher que quelques fous furieux s’en servent pour tirer dans la foule, on interdit les armes à feu à tous les gueux, sauf aux chasseurs, qui, comme on le sait tous, on un QI moyen largement supérieur à celui du reste de la population.

Pour empêcher qu’un taré ne construise un mur de 50m de haut devant les fenêtres de son voisin on interdit à chaque propriétaire de construire ce qu’il veut chez lui sans une autorisation préalable des autorités.

Pour empêcher qu’un abrutit fini ne pique une sieste au volant de sa Tesla on bride le système autopilote de la tesla et on prive tous les heureux propriétaires d’une fonctionnalité pourtant pratique et sécurisante.

Pour lutter contre la fraude on voudrait priver chaque citoyen de l’argent liquide et les obliger à n’utiliser que des moyens d’échange traçables et contrôlables, sauf évidemment les banques et les grand compte qui peuvent échanger en toute discrétion via des chambres de compensation.

...

A vos exemples.