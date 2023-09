Corruption des Biden : le procureur ukrainien limogé corrobore les accusations

Une casserole de plus pour les Biden

Victor Shokin, le procureur ukrainien limogé en 2019 et qui enquêtait sur la corruption de la famille Biden (au sujet de laquelle Donald Trump avait été destitué pour avoir posé des questions).

Il s’est exprimé pour la première fois depuis 2019.

Victor Shokin – Procureur ukrainien limogé

Pour rappel, Shokin menait une enquête active et continue sur la société énergétique ukrainienne Burisma et son propriétaire, Mykola Zlochevsky, d’après un rapport de la commission sénatoriale américaine de 2020.

Zlochevsky, qui a engagé Hunter Biden pour siéger à son conseil, a accordé à sa propre société (Burisma) des permis de forage de pétrole et de gaz en Ukraine alors qu’il était ministre de l’Écologie et des Ressources naturelles.

Shokin a déclaré dans une déposition de 2019 qu’il y avait cinq affaires criminelles contre Zlochevesky, y compris le blanchiment d’argent, la corruption, les transferts de fonds illégaux et l’enrichissement par le biais de sociétés écrans alors qu’il était ministre en exercice.

Aujourd’hui, Shokin déclare sur Fox News qu’il pense que les Biden ont reçu des pots-de-vin.

M. Shokin a déclaré au média :

« Je ne veux pas parler de faits non prouvés. Mais ma ferme conviction personnelle est que oui, c’était le cas. Ils ont été soudoyés. » « Le fait que Joe Biden ait donné un milliard de dollars d’argent américain en échange de mon licenciement n’est-il pas à lui seul un cas de corruption ? »

Viktor Shokin - The Ukrainian Prosecutor Joe Biden BRAGGED about getting FIRED speaks out



SHOKIN : "The fact that Joe Biden gave away one billion dollars - in exchange for my dismissal, my firing. - Is that alone a case of corruption ?" pic.twitter.com/gy3VCc6JqE — Daily Caller (@DailyCaller) August 25, 2023

Traduction :

Viktor Shokin – Le procureur ukrainien que Joe Biden s’est vanté d’avoir fait licencier s’exprime

SHOKIN : « Le fait que Joe Biden ait donné un milliard de dollars en échange de mon licenciement ne serait-il pas un cas de corruption à lui seul ?«

Selon la Maison Blanche, Fox News donne une « tribune aux mensonges » en diffusant l’interview.

Les républicains, quant à eux, ne lâchent pas l’affaire.

What skill did Hunter have to earn millions of dollars from the corrupt energy company Burisma ?



Once Viktor Shokin started investigating Burisma, Biden made sure he was fired.



The evidence exists, and no spin from the Biden administration can change obvious facts. pic.twitter.com/vSohuVthGk — Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) August 25, 2023

Traduction :

Quelle compétence Hunter avait-il pour gagner des millions de dollars de la société énergétique corrompue Burisma ? Lorsque Viktor Shokin a commencé à enquêter sur Burisma, Biden s’est assuré qu’il soit licencié. Les preuves existent, et aucune pirouette de l’administration Biden ne peut changer les faits évidents.

En début de semaine, nous avons noté que des mémos obtenus par Just the News via une demande FOIA révèlent que l’administration Obama communiquait toujours activement avec Shokin après la menace de Biden, en décembre 2015, de retenir un milliard de dollars d’aide américaine à moins que le président de l’époque, Petro Porochenko, ne le renvoie.

Les mémos révèlent :

De hauts fonctionnaires du département d’État ont envoyé un message contradictoire à M. Shokin avant qu’il ne soit licencié, invitant son personnel à Washington pour une session de stratégie en janvier 2016 et lui envoyant une note personnelle disant qu’ils étaient « impressionnés » par le travail de son bureau.

par le travail de son bureau. Les fonctionnaires américains ont subi des pressions de la part des émissaires birmans aux États-Unis pour faire disparaître les allégations de corruption et ont craint que l’entreprise énergétique n’ait effectué deux paiements en Ukraine dans le cadre d’un effort visant à obtenir un règlement des affaires.

Un haut fonctionnaire américain à Kiev a reproché à Hunter Biden de compromettre la politique anti-corruption des États-Unis en Ukraine par ses transactions avec la Birmanie.

En attendant, personne d’autre ne semble intéressé par ce que Shokin dit.

Brian Kilmeade just said on Fox that Viktor Shokin told him in the interview that no one had asked him for an interview despite his central role in the alleged Biden corruption scandal... — Jonathan Turley (@JonathanTurley) August 25, 2023

Traduction :

Brian Kilmeade vient de dire sur Fox que Viktor Shokin lui a annoncé lors de l’interview que personne ne lui avait demandé d’interview malgré son rôle central dans le scandale de corruption présumé de Biden…

Source : ZeroHedge

