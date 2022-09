« Coup d’État » contre Xi Jinping ?

Tout d’abord, quelles rumeurs ?

Les rumeurs chinoises sont devenues incontrôlables au cours des dernières 48 heures.

Pour ceux qui n’ont pas entendu les rumeurs, Xi aurait été destitué par un coup d’État avant le Congrès du Parti d’octobre.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) September 23, 2022

Le 24 septembre, Xi Jinping était devenu l’un des principaux sujets d’actualité sur Twitter. Son nom est apparu plus de 42 000 fois sur les hashtags et l’expression « coup d’État en Chine » a circulé 9 300 fois sur la plateforme, selon The Epoch Times.

« Nouvelle rumeur à vérifier : Xi Jinping [sic] est-il assigné à résidence à Pékin ? », a écrit Subramanian Swamy, ancien ministre indien et membre du Parlement jusqu’en avril.

Ces spéculations sont également apparues alors que des ressortissants chinois ont constaté des annulations massives de vols dans tout le pays.

Près de 10 000 vols auraient été annulés samedi, le jour même où une conférence clé sur la Défense nationale et la réforme militaire était organisée à Pékin.

Entre-temps, Xi, qui est rentré dans la capitale chinoise le 16 septembre après avoir rencontré le Russe Vladimir Poutine lors d’un sommet régional en Asie centrale, n’a pas participé à la réunion de Pékin, mais a transmis des instructions selon lesquelles les forces armées devaient se concentrer sur la préparation à la guerre. Wei Fenghe, général de l’armée chinoise trié sur le volet et actuellement ministre de la Défense nationale, était également absent.

Maintenant, les faits sur le terrain

Voilà pour les rumeurs, si ce n’est qu’elles ne sont pas étayées par des preuves.

En attendant, voici quelques faits réels sur le terrain à Pékin, avec l’aimable autorisation du correspondant de Der Spiegel, Georg Fahrion.

Today in Beijing, I investigated the #chinacoup so you don’t have to. At considerable personal risk, I ventured out to some neuralgic key points in the city. Disturbing finds. Brace yourselves. /1 pic.twitter.com/z4CJYpQbbk — Georg Fahrion (@schorselysees) September 25, 2022

Traduction :

« Aujourd’hui à Pékin, j’ai enquêté sur le #chinacoup pour que vous n’ayez pas à le faire. Au prix de risques personnels considérables, je me suis aventuré à certains points névralgiques de la ville. Des découvertes troublantes. Accrochez-vous. »

« Voici la porte Xinhua, l’entrée principale du complexe de Zhongnanhai, où résident et travaillent tous les dirigeants centraux, y compris Xi Jinping. Des parachutistes d’élite ont pris le contrôle de la porte, habilement déguisés en cinq hommes d’âge moyen qui se tiennent toujours là. »

Nearby Tian’anmen Square swarms with thugs in plainclothes. I’ve been in China long enough to know these are not tourists. /3 pic.twitter.com/xTwglk4v8i — Georg Fahrion (@schorselysees) September 25, 2022

Traduction :

« La place Tian’anmen toute proche grouille de voyous en civil. Je suis en Chine depuis assez longtemps pour savoir que ce ne sont pas des touristes. »

« Des rebelles en treillis gardent le siège de l’entreprise State Grid, qui contrôle l’approvisionnement en électricité de la capitale. »

The Second Ring Road close to the Foreign Ministry.



One of Beijing’s main thoroughfares, it has been closed off to civilian traffic. A column of military vehicles stretches about 80 kilometers from here to some place in Hebei. /5 pic.twitter.com/eCIjUIalNS — Georg Fahrion (@schorselysees) September 25, 2022

Traduction :

« Le deuxième périphérique près du ministère des Affaires étrangères. L’une des principales artères de Pékin, elle a été fermée à la circulation civile. Une colonne de véhicules militaires s’étend sur environ 80 kilomètres d’ici à un endroit d’Hebei. »

« Devant la Gare Centrale, des unités de l’armée loyales à Xi se sont retranchées, gardant ce nœud ferroviaire crucial depuis leurs positions fortifiées par des sacs de sable. »

Traduction :

« Hélas, l’espoir est faible. Les renforts du coup d’État arrivent en véhicules blindés de transport de troupes. Envoyez-nous vos pensées et vos prières. »

Un coup d’État était-il seulement possible ?

L’analyste chinois Gordon Chang affirme qu’un coup d’État est peu probable, soulignant le manque de preuves sur le terrain.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu un coup d’État », a-t-il déclaré à The Epoch Times. « Parce que s’il y avait un coup d’État, nous verrions, par exemple, beaucoup de véhicules militaires dans le centre de Pékin. Il n’y a eu aucun rapport à ce sujet. De même, il y aurait probablement une déclaration de loi martiale qui n’a pas eu lieu. »

« Il semble donc que quelque chose soit en train de se passer, mais nous ne savons pas exactement quoi », a-t-il déclaré, ajoutant que la seule chose qui puisse dissiper certaines spéculations est que Xi sorte pour s’exprimer en public.

Zhang Tianliang, écrivain et auteur du livre en langue chinoise « China’s Path to Peaceful Transition », a également rejeté la théorie de l’assignation à résidence comme n’étant pas conforme au bon sens.

Zhang Tianlian

La semaine dernière, six hauts fonctionnaires chinois, dont deux anciens membres du cabinet, ont été condamnés à de lourdes peines pour des délits liés à la corruption, s’ajoutant à une série de fonctionnaires purgés dans le cadre de la campagne anti-corruption lancée par Xi après son entrée en fonction fin 2012.

« Comment Xi pourrait-il avoir la capacité de les punir s’il a perdu son emprise sur le pouvoir ? » a fait valoir Zhang dans son émission du 22 septembre.

Enfin, voici quelques informations supplémentaires de Bill Bishop de Sinocism.

C’est la politique de l’élite du PCC, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que cette série de rumeurs est de la foutaise.

La rumeur a été lancée à l’origine par un compte qui a l’habitude de faire des affirmations bidon, et dans l’amplification frénétique, personne n’a présenté de source ou de preuve crédible, juste beaucoup de vœux pieux.

Aujourd’hui, Xinhua a annoncé la liste complète des délégués au 20e Congrès du Parti et la déclaration sur la sélection, également lue dans le journal télévisé du dimanche sur CCTV, commence par la phrase suivante : « Sous la forte direction du Comité central du Parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dur ».

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议,选举产生了2296名出席党的二十大代表。

Traduction : « Sous la forte direction du Comité central du Parti, avec le camarade Xi Jinping à sa tête, l’élection des délégués au 20e Congrès du Parti a été menée à bien. Chacune des unités électorales du pays a tenu son propre congrès du parti ou sa propre réunion des délégués du parti et a élu 2 296 délégués au 20e congrès du parti.«

Et Xi est bien sûr l’un des délégués :

La rumeur faisait également état d’annulations massives d’avions et indiquait que quelque chose se tramait. Ces affirmations se sont avérées incorrectes.

Il se peut que nous ne voyions pas Xi pendant un certain temps et que sa « disparition » continue à alimenter cette rumeur et peut-être d’autres.

Que Xi fasse ou non une apparition publique n’a cependant que peu d’importance, a déclaré Wang He, un commentateur américain des affaires courantes de la Chine, notant qu’une telle absence prolongée de l’attention du public n’a pas été unique pour Xi. Pour Wang, le voyage de Xi à l’étranger avant le congrès du Parti était une démonstration de confiance.

« Sans assurance absolue, cet homme ne prendra pas de risques facilement », a-t-il déclaré à propos de Xi.

