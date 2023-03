COVID 19 : ce que révèlent les chiffres officiels

On se demande où partent nos impôts.

Pfizer sait

et de toute façon c’est pas nous qui travaillerons deux ans de plus pour payer la facture. Enfin, pour faire des économies de bout de chandelle en comparaison du quoi qu’il en coûte

Parlez pour vous, d’autres sont concernés. Et se sont rendus compte il ya trois ans du sketch covid, ont vécu toutes vos prises de conscience en temps réel, se sont fait insulter, empecher de vivre normalement, et se tapent la tete contre les murs de voir que gens sont aussi cons que ca...

Juste à titre de comparaison, mais le deficit des retraites que leur reforme à la con est censée combler, c’est 12 Milliards annuels. Sachant qu’on a balancé directement dans les toilettes 600 milliards pour absolument rien si ce n’est enrichir des truands, ca représente 50 ans (50 ans !), soient deux générations de retraités.

Et ca c’est sans compter les conséquences économiques de cette gabegie (l’inflation, les faillites à venir), les conséquences sanitaires et psychologiques, les conséquences éducatives, les conséquences des vaccins dont on commence à prendre conscience mais dont on n’a pas la moindre idée de ce que ca va provoquer (sans déconner...), et toutes les tuiles qu’on va se prendre maintenant sur la gueule parce que l’on n’ a plus aucune marge de manoeuvre

Et ce type a été réélu. Je ne crois même pas à la manipulation, c’est tellement con que c’est strictement dans la lignée des mois précédents. Ya que la réalité pour inventer des histoires comme celles là, un scenariste se dirait ’non, mais ca va pas passer là’. Si, si...

Les francais sont betes, mais betes, à manger du foin... Y en a qui meritent leur coup de matraque ou leur mort subite... zero compassion

Tous ces gens devraient être traduits en justice (mouarf) : les politiques décisionnaires, bien entendu. Mais pas que : les journalistes serviles et stupides, les toubibs de plateau TV, et les trouducs qui ici même venaient expliquer avec leur morgue habituelle à tous ceux qui reclamaient un peu de mesure à quel point ils étaient stupides et bornés.

Bande de glands