Covid-19. Le bilan en 40 questions. Retour sur deux ans d’infos et d’intox

Encore un « article » d’annonce publicitaire....

Sans préjuger du contenu du livre, perso je me méfie des auteurs qui prétendent répondre aux « questions que se posent les français ». çà c’est du marketing. Même si les dites questions semblent pertinentes.

Façon d’induire : les français = nos clients payeurs, devront s’identifier à nos questions-hameçons, manière insidieuse de leur refuser la parole, de penser pour eux !.

La prétention à « démêler le vrai du faux », on connait et on y croit plus !

Comme l’auteur de l’article ne fait pas son travail, on sait rien du contenu tendanciel des réponses. Moi cette annonce pub me laisse à penser que le narratif de la supercherie covidienne ne tenant plus, le « système » lâche du leste, publiant des critiques dirigées inoffensives pour reformater la grogne.

Bref classique besogne des journalistes.

Mais ceci dit sous-toute-réserve. Puisque j’ai pas l’info, puisque c’est pas un article !