Covid-19 : le triomphe des robots...

Il me semble que vous devriez utiliser une méthode assez ... efficace pour présenter une problématique ici la robotique.

Je vous propose un plan assez simple :

— Introduction : là il s’agit de donner quelques éléments objectifs en terme de chiffres, de secteurs, de pays, ... L’illustration par quelques exemples n’est pas inutile : par exemple la position des principaux pays tels que les USA, l’Allemagne, le Japon et la Chine. Une aparté sur le France n’est pas interdite. Quelques liens sur des videos de robots autonomes seraient appréciés ...

— la thèse : là on va essayer de présenter les avantages de la robotique, le travail répétitif et insalubre, entre autre en illustration par exemple. On peut ici donner quelques exemples en montrant que le temps de travail a baissé, laissant plus de temps libre. Ce temps de trvail perdu est largement compensé par la mécanisation et la robotique. D’autres avantage dans l’assistance pour les diagnostics, le controle, les taches excessivement complexes, ... enfin l’apport de l’IA.

— l’antithèse : là on peut facilement comprendre que la réduction des relations humaines par le télé travail, l’automatisation de taches, l’internet pour tout ce qui nécessitait des relations sociales ... tout cela peut représenter un danger assez évident que l’on pourra illustrer par des exemples.

— la synthèse : le rédacteur pourra ici montrer que comme dans de nombreux sujets il faut se garder de la dramatisation excessive ou de l’enthousiasme béat. L’équilibre indispensable pour peser le plus honnêtement possible les avantages et les risques. Il n’est pas inutile de montrer que la société elle même devra se poser ce problème. Par exemple insister sur le fait que le législateur devra obligatoirement définir le statut juridique de ces robots intelligents.

Enfin c’est un premier jet mais peut être par cette méthode, le sujet sera plus clairement exposé ...