Crise ukrainienne  : quelques conclusions préliminaires

Malgré l’abondance d’analyses et d’articles d’opinion traitant des différentes dimensions et aspects de la guerre russe en Ukraine, il est difficile de fournir une analyse approfondie et précise de l’impact de cette crise, dont une grande partie n’est même pas encore connue. Néanmoins, certaines leçons et conclusions peuvent être tirées de ce qui s’est passé jusqu’à présent.

La première de ces conclusions concerne la dépendance absolue des États-Unis, du moins pendant le mandat du président Biden, à l’égard des sanctions comme arme pour atteindre les objectifs de politique étrangère. Les États-Unis ne s’engagent pas dans des confrontations militaires pour défendre leurs intérêts stratégiques, et certainement pas pour protéger l’un de leurs alliés.

Cela compte beaucoup pour les alliés de Washington, tant au Moyen-Orient qu’en Asie du Sud-Est. Tout le monde a suivi la manière dont Washington et l’OTAN ont suivi l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes uniquement au motif que l’alliance ne fait que défendre ses membres.

Cela signifie beaucoup pour des alliés comme Taïwan et d’autres qui croient encore qu’un allié américain pourrait intervenir militairement pour les défendre en cas de menace extérieure.

Bien que la seule exception à cette généralisation puisse s’appliquer à Israël, étant donné la force de ses liens et alliances traditionnels avec l’Occident en général et les États-Unis en particulier, ce qui s’est passé en Ukraine fera l’objet d’études et d’analyses dans les instituts israéliens d’études stratégiques. L’objectif est de trouver des conclusions réalistes pour la sécurité d’Israël en cas de menace extérieure.

Il y a des leçons importantes à tirer des événements actuels dont chacun peut tirer des enseignements afin d’éviter les erreurs de jugement et les mauvais calculs.

La deuxième conclusion est de s’interroger sur le timing des déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles il est prêt à faire des concessions sur la question du statut des régions séparatistes de l’Ukraine et sa volonté de renoncer au rêve d’adhérer à l’OTAN en échange de garanties de sécurité russo-américano-turques pour préserver l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine.

Ces déclarations sont compréhensibles si l’on considère la réalité sur le terrain. Mais elles ne le sont pas lorsqu’il s’agit du calendrier. Cela suggère que le président ukrainien a récemment compris que l’OTAN n’ira pas en guerre pour défendre un État non membre de l’OTAN, et qu’il a mal évalué la position russe.

La troisième conclusion concerne les Nations unies et ses institutions, en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU. Un groupe d’observateurs et de chercheurs estime que le fait que l’organisation internationale ait fait appel au gouvernement russe « au nom de l’humanité » pour arrêter la guerre reflète la faiblesse de son rôle.

Certains pensent que l’ordre d’après-guerre des relations internationales s’est effondré. Mais l’objectivité veut que le déclin du rôle des Nations unies et du Conseil de sécurité ne soit pas nouveau et qu’il soit difficile d’en rendre la Russie responsable. Cette question a une histoire que tout le monde connaît.

Les Nations unies n’ont pas réussi à arrêter les guerres ni même à appliquer le droit international dans de nombreux cas au cours des dernières décennies. Ces pratiques sont aussi anciennes que les appels répétés à la réforme des Nations unies et du Conseil de sécurité des Nations unies.

Beaucoup se souviennent des remarques du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors du Forum économique mondial 2019 de Davos, dans lesquelles il a déclaré que les relations entre les trois principales puissances internationales : La Chine, la Russie et les États-Unis « n’ont jamais été aussi dysfonctionnelles qu’aujourd’hui. »

« Nous ne vivons plus dans un monde bipolaire ou unipolaire, mais nous ne sommes pas encore dans un monde multipolaire, » a-t-il déclaré, « nous sommes dans un monde dans lequel les défis mondiaux sont de plus en plus intégrés, et les réponses sont de plus en plus fragmentées, et si cela n’est pas inversé, c’est une recette pour le désastre. »

Le désastre semble être là puisque la guerre d’Ukraine a éclaté, embarquant toutes les grandes puissances dans une confrontation à somme nulle très complexe. Le débat sur l’émergence d’un nouvel ordre mondial se poursuit depuis près de deux décennies. Il s’est accéléré au cours des deux dernières années depuis l’apparition du coronavirus.

Ce qui est nouveau, cependant, c’est que la discussion n’oppose plus seulement les États-Unis et la Chine. La Russie est entrée dans la compétition multipolaire avec vigueur.

Ainsi, le débat entre unipolarité et bipolarité s’est déplacé vers une nouvelle multipolarité dans laquelle les États-Unis, la Chine et la Russie sont les puissances dominantes, tandis que la montée d’autres puissances internationales, notamment l’Allemagne, est attendue dans un avenir prévisible. Cette dernière a exprimé son intention de regagner de l’influence et de restaurer sa puissance militaire.

Une autre conclusion concerne l’impact du facteur ukrainien sur la carte géopolitique du Moyen-Orient. Le rapprochement entre des pays comme la Turquie et Israël s’accélère. Il y avait des signes de cela même avant le début de la guerre, mais les choses se sont accélérées sur le terrain de la politique pragmatique qui a fait fi des sensibilités, des slogans et des idéologies.

La Turquie voit un danger dans sa dépendance croissante au gaz russe. Elle considère le gaz israélien comme une alternative plus réaliste. Elle voit également dans le rétablissement des relations avec Israël un message à l’Occident pour prouver la sincérité de ses intentions de rétablir ses relations atlantiques.

D’autre part, Israël a tout intérêt à rétablir ses relations avec la Turquie afin de couper ses liens avec le Hamas et d’autres. Il s’agit en soi d’un ajout important qui renforce les efforts visant à isoler les organisations dites de « résistance » qui sont soutenues et financées par l’Iran.