Crises de confiance...

Salut Rosemar !

« Pour sortir de la crise, une multitude de vaccins sont actuellement testés par les laboratoires pharmaceutiques : on nous promet monts et merveilles : un vaccin efficace à 95 % !! On croit rêver ! »

Ben non on ne rêve pas ... Rien que hier la présidente de la Commission européenne a annoncé la signature d’un contrat avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu’à 160 millions de doses de vaccin, le sixième conclu par l’UE avec un laboratoire pharmaceutique ... Et oui la commission a déjà signé cinq contrats pour précommander des vaccins ... ↓ ...





— Avec le suédo-britannique AstraZeneca 400 millions de doses ...





— Avec l’américain Johnson & Johnson 400 millions de doses ...





— Avec le duo franco-britannique Sanofi-GSK 300 millions de doses ...





— Avec le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech 300 millions de doses ...





— Avec l’allemand CureVac 405 millions de doses ....





— Et hier avec la société américaine Moderna pour fournir jusqu’à 160 millions de doses ...





400+400+300+300+405+160= 1.965.000 000 ...





Presque deux milliards de doses commandées par la Commission Européenne ... Elle est pas belle la vie ? Après ça on entendra encore dire que ces gens là ne pensent pas à nous et ne veulent pas notre bien ... Hein !





Ils pensent peut être même à nos enfants et petits enfants comme à nos arrière petits enfants mais là c’est juste pour rembourser les commandes ...