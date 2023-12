Cryptomonnaie, un bouc émissaire politique ?

La volatilité de l’industrie de la cryptomonnaie

La récente crise dans l’industrie de la cryptomonnaie, marquée par l’effondrement de grands acteurs comme Three Arrows Capital et des scandales tels que celui de FTX, a suscité un débat intense sur l’intégrité et la stabilité de la cryptomonnaie.

Ces événements ont contribué à une perception négative de la cryptomonnaie, (75 % des Américains ont exprimé un manque de confiance en sa sécurité et sa fiabilité, les chiffres sont sûrement identiques en France). Cette méfiance a engendré des régulations plus strictes, comme les actions de la SEC contre Binance et Coinbase, reflétant une volonté réglementaire de limiter l’existence de la cryptomonnaie aux États-Unis​​.

Cependant, une analyse macroéconomique révèle que la cryptomonnaie est fortement influencée par les politiques monétaires. Les phases haussières et baissières du marché des cryptomonnaies ont coïncidé avec des périodes de politiques monétaires expansives et restrictives.

Par exemple, la hausse du bitcoin en 2017 a suivi la politique d’assouplissement quantitatif, tandis que sa chute en 2018 a coïncidé avec la réduction du bilan de la Fed. De même, les taux d’intérêt bas ont augmenté la demande pour des actifs à haut risque comme les cryptomonnaies, tandis que des taux d’intérêt élevés ont eu l’effet inverse​​.

La dépendance des cryptomonnaies aux marchés financiers traditionnels est également notable, comme l’illustre la dévaluation temporaire des stablecoins suite à l’effondrement de Silicon Valley Bank, révélant les risques de contagion entre la cryptomonnaie et la finance traditionnelle​​.

Face à ces défis, il est crucial de reconnaître que les problèmes de la cryptomonnaie sont plus profonds que les questions d’intégrité individuelle. Les politiques monétaires expansives, les cycles de boom et de récession, ainsi que la récession actuelle ont tous joué un rôle dans la volatilité du marché des cryptomonnaies. Ce contexte plus large suggère que la cryptomonnaie est victime des mêmes cycles économiques qui ont longtemps caractérisé l’économie américaine et européenne​​.

La cryptomonnaie, dans son essence décentralisée, vise à restaurer la stabilité en replaçant la monnaie dans le marché libre.

Cependant, cette aspiration se heurte à la réalité des politiques monétaires actuelles qui favorisent l’instabilité et les cycles de boom et de récession.

Ainsi, blâmer les problèmes de la cryptomonnaie uniquement sur l’intégrité individuelle détourne la responsabilité des politiques monétaires des Banques Centrales.

https://geopolitique-profonde.com/