D’après le ministre ukrainien de la défense, l’Ukraine est déjà un membre l’OTAN

L’OTAN et l’UE signent une déclaration conjointe sur leur coopération

L’OTAN et l’UE ont signé mardi la 3ème déclaration conjointe sur leur coopération, qui vise à élargir la collaboration de leur partenariat stratégique et à renforcer la défense collective européenne.

« Nous venons de signer la 3ème déclaration conjointe UE-OTAN (...) Ceci est plus important que jamais », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse après la cérémonie de signature au siège de l’alliance militaire à Bruxelles

La déclaration a été signée par le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui ont salué l’accord et affirmé qu’il approfondirait la coopération déjà excellente entre l’UE et l’OTAN

Mme Von der Leyen a souligné que la sécurité européenne était « défiée » et « menacée » par le conflit en Ukraine

Elle a averti que l’UE imposerait de nouvelles sanctions à la Biélorussie et élargirait ces mesures aux pays qui soutiennent la Russie

M. Stoltenberg a fait savoir que le partenariat transatlantique et le soutien à l’Ukraine continueraient d’être renforcés en 2023

Il a mis en lumière l’importance de la déclaration, soulignant le rôle crucial de l’OTAN dans la sécurité euro-atlantique, et noté que ce document s’appuyait sur les deux précédentes déclarations conjointes de 2016 et de 2018

M. Stoltenberg a également abordé la perspective de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, affirmant que cela permettrait à l’alliance de protéger 96% des citoyens de l’UE

‼️‼️🎙 Réponse de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, M.V. Zakharova, à une question des médias sur la déclaration conjointe UE-OTAN signée à Bruxelles

❓ Que pensez-vous de la signature à Bruxelles de la déclaration conjointe sur la coopération UE-OTAN ?

Zakharova : « La déclaration conjointe sur la coopération UE-OTAN réaffirme la subordination totale de l’Union européenne aux objectifs du bloc de l’Atlantique Nord, qui est un instrument d’application forcée des intérêts américains

La sécurité dans la région euro-atlantique - en violation de tous les engagements de l’OSCE - est vue à travers le prisme de la lutte contre notre pays, de l’augmentation des fournitures d’armes et d’équipements militaires au régime de Kiev, de l’accroissement de la mobilité militaire sur le « théâtre de guerre » européen et de la poursuite de l’expansion de l’OTAN

Il est évident que les approches agressives et conflictuelles de l’OTAN et de l’Union européenne à l’égard des États poursuivant une politique étrangère indépendante, les tentatives de diviser les États en « amis » et « étrangers » ne feront qu’entraver le règlement pacifique des conflits, affaiblir la sécurité internationale face aux défis permanents du terrorisme, dont la menace est d’ailleurs reconnue dans le document

Les motivations des Américains sont très claires : entraîner l’UE dans la « rivalité mondiale » déclarée par Washington, comme il est dit dans la déclaration, et les Européens seront alors voués au sort peu enviable de vassal américain, perdant leur position dans la politique et l’économie mondiales, devenant à chaque pas de plus en plus dépendants de Washington »

https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/4556