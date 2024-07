D’échec en échec le triomphe de Macron

Comme toujours, il s’agit de nommer les choses en disant de quoi on parle, autrement c’est la porte ouverte à tous les malentendus, les manipulations, les manœuvres et le règne des démagogues. Et c’est un peu beaucoup comme cela que les médias, les instituts d’opinion et une partie des responsables politiques essaient en permanence de nous tenir dans leur toile. Devinette. Qui tient la caisse de tout cela et qui a besoin de ce type de fonctionnements ?

Parce que quand même, des citoyens à peu près correctement informés et des institutions où nous serions à peu près correctement représentés et en mesure de nous impliquer et de nous faire entendre, cela ne produirait pas de miracle mais tout le monde se sentirait un peu plus responsable et nous trouverions plus de solutions et les arbitrages pour les faire avancer. Qu’attendons-nous pour mettre cela en place. Qui est d’accord et qui cela gêne ?

« l’opposition réelle, au moins qui s’affiche comme telle, est constituée par LFI, le parti communiste, de façon moins tranchée, et le RN. Elle est divisée et incompatible. »

En termes d’opposition, il y a un rassemblement national pour le sauvetage de l’oligarchie sans le dire cherchant à liquider un concurrent rattrapé par les conséquences des politiques menées à son service. Qui pratique l’extrême prudence de ne trop attirer l’attention sur ses propositions économiques et sociales et surtout d’en expliquer la cohérence avec ses votes depuis 2017 ici et au parlement européen, un peu trop voyants quand à leur alignement (bien éloignés de ses déclarations publiques et médiatiques) sur ceux de son concurrent en correspondance avec les attentes de nos oligarques.27 sondages sur 27 avaient annoncé sa victoire relative ou totale. Un opposant qui se dit victime. On se demande de quoi et si par hasard la victime des sondages ce ne serait pas nous avec nos illusions démocratiques.

Comme quoi, en tant qu’électeurs nous ne sommes pas complètement influençables ni idiots. Le RN est finalement arrivé en 3ème position derrière Macron lui-même défait par le NFP. Sacrés sondages, sacré RN.

En termes d’opposition , il y a aussi une composante qui fait en permanence l’objet de diabolisation de la part des acteurs cités plus haut et aussi des deux concurrents politiques ici nommés, la désignant ainsi comme le véritable adversaire porteur d’une alternative dangereuse pour tout ce petit monde qui sait se serrer les coudes quand il le faut.Il s’agit de tous ceux qui veulent faire avancer une transformation sociale, démocratique, écologiquement responsable de notre société et qui ont un programe concret à présenter depuis un moment.Comme une incongruiité pour des médias qui évitent d’en parler, trop occupés à parler de ce que font les autres, il est vrai, de grands artistes de la rhétorique et du flou artistique où tout ce beau monde tente de se retrouver.



Il semble bien que toute cette comédie patine de plus en plus et va vers sa fin.