D’un carnage l’autre

"DANSE" AVEC BACHIR

Gaza

Les tueries d'innocents israéliens ne peuvent manquer de révolter les plus fervents défenseurs de la cause palestinienne tant les actes commis par une poignée de terroristes pervers ivres de sang ont suscité un irrépressible écœurement qui a secoué les citoyens du monde « civilisé ».

Cependant, on peut essayer de comprendre la rage des Palestiniens qui ont perdu des êtres chers au cours des multiples crimes contre l'humanité qu'ils ont subis ( vols de leurs terres en 48, bombardements incessants, diverses tueries de masse comme au cours du « Septembre noir » voire pire encore à Sabra et Chatila, et qui vivent dans l 'enfer de Gaza géré par Israël, où notamment, l'on boit l'eau non potable, qui arrose les pelouses des colons établis à proximité du camp, concentrant 2 millions d'habitants entassés et traités comme des animaux, pour la majorité d'entre eux,

Septembre « noir » (Jordanie)

Le premier grand massacre de Palestiniens a lieu en Jordanie, où le nombre de victimes palestiniennes de ce mois de Septembre 71 s'élève à 10000 morts et 100000 blessés, dont beaucoup de civils sous le feu de l'armée jordanienne liée à Israël.

Sabra et Chatila (Beyrouth-Ouest ; Liban)

« Valse avec Bachir »

Il y a 41 ans, du 16 au 18 septembre 1982, des centaines de réfugiés palestiniens au moins ont été massacrés dans les camps de Sabra et Chatila, à Beyrouth, par les milices chrétiennes libanaises de Gémayel sous protection de Tsahal.

Citons les observateurs qui ont visité les camps « post festum ! »

« des centaines d’assassinats d’hommes, de femmes et d’enfants dans deux camps de réfugiés palestiniens à Beyrouth-Ouest », « Ils nous ont égorgés, ils ont égorgé des enfants, beaucoup d'enfants durant 36 heures ! »

A l'honneur du peuple israélien révolté par cette tuerie de masse, en Israël, ce massacre déclencha l’une des plus grandes manifestations que le pays ait connues et conduisit à la démission du commanditaire des assassinats de masse, le criminel Sharon. Netanyahou premier ministre actuel qui a joué le Hamas contre le Fatah risque de rendre des comptes à l'issue du bilan des massacre perpétrés par le groupe palestinien qu'il a choisi pour des raisons politiciennes.

Le film des événements est raconté dans une bande dessinée géniale glaçante. Ce chef-d'œuvre est ici https://www.justwatch.com/fr/film/valse-avec-bachir

PARIS ( France)

Eyes wide shut

En France, l'émotion est grande, surtout dans la communauté juive où l'extrême droite sioniste est active dans sa quête incessante, surtout depuis 67, avec succès cette année-là, nous en fument témoin, d'embrigader toute la communauté derrière son étendard militariste.

Le « parti de la guerre », insinue que son combat est aussi le nôtre, en justifiant cette allégation sur les attentats terroristes qui ne sont pas d'origine palestinienne, mais de groupes terroristes étrangers où « dormants » sur le territoire national.

C'est un sophisme provocateur qui vise à soutenir, les yeux fermés, la politique d'extrême droite d'un gouvernement israélien très largement contesté en Israël même.

C'est absurde, les « quartiers » ne sont pas Gaza, et nos compatriotes musulmans ne sont pas tenus de boire l'eau trouble de la Seine que refusent les nageurs olympiques !

Cela dit, les appels à l'union sacrée France-Israël ne sont pas inaudibles à la population française, qui déplore les manifestations de soutien inconditionnel aux terroristes du Hamas mais qui subit, les attaques permanentes et obsessionnelles des intégristes musulmans contre la laïcité, quand ce n'est pas contre les Symboles français, et les voies de fait quasi quotidiennes contre des citoyens innocents.

Un enjeu franco-français capital

La NUPES, opportuniste en diable (course au vote musulman) s'est fait remarquer par une bruyante cacophonie où les composantes du rassemblement firent entendre des voix discordantes, que son chef, le très immigrationniste Mélenchon, fut incapable de maîtriser.

L'immigration mise en place sous Pompidou, et poursuivie par TOUS les gouvernements sans exception avec des modalités diverses,( faites pour calmer une population française qui la rejette à plus de 70%), est de nouveau mise à l'ordre du jour, car des terroristes (peut être de la même obédience que ceux qui ont agi en Israël), prospèrent en son sein.

Contre « l'omerta unique » qui tait la responsabilité du groupe immigrationniste déclaré, et les hypocrites immigrationnistes « honteux » nous devons examiner les responsabilités.

Depuis 1981 le Secrétaire Général de l'ex PCF dénonça les difficultés économiques et sociales de l'immigration alors défendue par le patronat qui ne se démentit jamais de Bouygues père à De Bésieux , au nom d'un besoin de main d'oeuvre (bon marché surtout et docile) et sans le dire, de division populaire.

https://www.youtube.com/watch?v=BIy5qIgTg9g

https://www.youtube.com/watch?v=mX8-Db5iym0



Aujourd'hui la valse à trois temps se poursuit entre le patronat ( qui fait et défait les chefs de gouvernements) et les politiciens attachés au libéralisme économique, Macron, l'ultra-libéral et Mélenchon, le libéral réformiste.

En France le patronat des multimilliardaires, possesseurs de l'industrie, des banques et des médias fait des affaires, à charge pour les politiciens immigrationnistes de gérer le « service après-vente » c'est à dire la régulation sociale.

Tout le monde sait comment et à quel degré la population Française « historique » et les nouveaux venus qui lui sont reconnaissants de les accueillir avec bienveillance, ( asiatiques, européens de l'est, etc) souffrent de la violence d'origine immigrée, attisée par des gouvernements étrangers et des idéologues qui propagent un Islam politique conquérant et vengeur.

Personne ne met en cause le « premier moteur » : le patronat immigrationiste ! C'est à la NUPES qu'est dévolu le rôle de bouc émissaire, (non sans raison, au moins en partie) responsable de l'immigration, ce qu'elle n'est pas évidemment, et à Macron, celui du maintien de l'ordre social chez les travailleurs immigrés, leur progéniture et le lumpen prolétariat majoritairement immigré.

Dans l'affaire, les travailleurs français sont frappés d'une double peine : ils décaissent, par les salaires tirés vers le bas, paient la facture des cotisations sociales des chômeurs professionnels, les coûts illégaux résultant de l'activité des escrocs à la sécurité sociale, l'accroissement des frais de l'insécurité ( plus de gendarmes, de policiers, de vigiles et de moyens de surveillance).

Et le pire : ils subissent les crimes quasi quotidiens du déchaînement de violence raciste anti française niée par Mélenchon, ses sbires et la majeure partie du gouvernement.

Conclusion :