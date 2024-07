D’une dissolution inattendue à une recomposition imprévue

Et si le Président Macron avait été sous-estimé ?

Dimanche 30 juin 19h30

Avis de coup de vent violent sur le RN : le 93 survolté a sur voté

avec des vagues humaines de grande amplitude

Du Front populaire au front « anti fasciste » ?

1 Mélenchon lance des semaines de propagande contre le « fascisme » en caricaturant Bardella en Hitler ; en assimilant le RN au FN et aux ligues factieuses d'avant guerre ?

2 On illustre cette thèse par l'ouverture de procès sauvages de facture « McCarthyste » contre tel ou tel, au passé ou au présent douteux ou aux déclarations condamnables ( bien que condamnées par MLP).



3 on fait taire les islamo-gauchistes et les personnages, manipulant le sous-prolétariat, les plus compromis ( les Traoré, Diallo, obono, etc) ou compromettants (les antifas connus)

4 On étouffe la voix du medef (provisoirement) qui prône l'immigration soi-disant pour sauver l'économie donc les retraites donc le pouvoir d'achat.

5 On lance l'idée d'une compatibilité entre les humanistes de Macron à Mélenchon





6 on avance l'idée d'un front antifasciste, pour sauver le pays d'une dictature fasciste, avec l'humanisme bourgeois, justifié par 2 arguments

a) économique ( manque de bras )

b) sauvegarde des libertés menacées par Hitler-bardella

Conclusion

Le président de la dissolution Macron a gagné son pari en deux coups

1) Dissoudre pour se débarrasser des tenants de l'ancienne stratégie usée, qui ont roulé pour sa mise en œuvre

2) Les remplacer par de nouveaux godillots avides de pouvoir et de promotion sociale



Echec et mat !