D’une guerre à l’autre...

Soudain tout a basculé : nos écrans étaient jusqu'alors remplis de la guerre en Ukraine et voici qu'une autre guerre ressurgit et envahit nos écrans. Une guerre sans fin, une guerre qui se perpétue inlassablement : le conflit entre Israël et les Palestiniens...

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, une attaque contre des civils en train de faire la fête, perpétrant un massacre de jeunes gens en train de se divertir, de danser.

Un acte terroriste effroyable : des morts, des blessés, des gens pris en otages, parmi eux des enfants, victimes innocentes d'une guerre sans fin.

Une barbarie infâme.

Par ailleurs, la libération du kibboutz de Kfar Aza par l'armée israélienne a révélé un véritable carnage. Des familles entières, dont des bébés, ont été tuées chez elles.

On l'avait oubliée, cette guerre du Moyen Orient, alors que notre attention se portait depuis plus d'un an vers l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Mais la voici qui ressurgit, encore plus violente, encore plus terrifiante.

C'est le règne de la haine qui ne peut que s'exacerber quand la violence est utilisée.

C'est le cycle sans fin de la vengeance qui se perpétue.

Bien sûr, le Hamas a réussi un coup d'éclat, ayant déjoué les services secrets israéliens réputés invincibles, attaquant Israël sur plusieurs fronts, par la terre, par les airs et par la mer.

Mais quelles seront les conséquences de cette attaque massive ?

Déjà Israël a commencé à bombarder Gaza, faisant des centaines de victimes, encore des civils massacrés, encore des victimes innocentes terrifiées par les horreurs de la guerre.

Ce sont encore et toujours les civils qui vont payer le prix de cette guerre sans fin.

Ce sont les civils qui vont souffrir : la guerre est une barbarie immonde qui anéantit les peuples.

Une surenchère militaire terrible...

Comme l'hydre de Lerne, les guerres se multiplient, et continuent à tuer, à mutiler des milliers d'êtres humains.

Sur ce terreau infâme, l'industrie des armes prospère, elle enrichit les plus riches et détruit les plus humbles.

La guerre s'est, d'ailleurs, caché, souvent, sous des apparences trompeuses : héroïsme, enthousiasme, musiques et chants guerriers.

On en connaît pourtant toutes les abominations. Partout, l'horreur, l'injustice, les mutilations, la mort...

La guerre n'est-elle pas la plus grande des défaites de l'humanité ? Elle détruit tout sur son passage : humanisme, générosité, pardon, tolérance, vérité, humanité...

La solution militaire se révèle inefficace dans ce conflit qui recommence sans cesse.

