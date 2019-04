De l’air !

Partagez-vous mon énervement face à la surabondance de textes, sur les réseaux sociaux, qui, sous couvert d'une bonne intention, servent seulement à encombrer ?

Au premier rang de ceux-là figurent ceux qui commencent par l'insupportable "partage si tu es d'accord !". Me vient immédiatement l'envie de le jeter. Souvent, ils ont pour seule utilité de donner bonne conscience à ceux qui, précisément, les partagent. Effectivement, ils n'en présentent aucune autre.

A quoi sert de clamer "Je suis contre la pédophilie" (exemple) ? Cela semble une évidence. Il en est de même pour, ou plutot, contre la violence faite aux animaux ou toute autre forme de violence.

Proclamer "je suis contre" ne change absolument rien aux réalités. Il faut s'impliquer. S'opposer requiert une action.

Il y a aussi le fameux "la plupart des personnes n'oseront pas partager ceci". Ce n'est pas une question de culot, mais que cela ne sert à rien, je le répète ! Ou le "je sais qui va partager". Alors, tu aurais bien fait de ne déranger que ceux-là !

Les réseaux sociaux constituent une opportunité d'échanges cordiaux, d'information, et ils se retrouvent submergés par tous ces posts "blablateurs" et creux. On les a transformés en vaste illusion. La première fut celle d'y avoir des "amis". La deuxième est la conviction répandue que désormais, tout le monde est expert en tout. La troisième est de croire qu'on agit, alors qu'on ne fait que du vent. Et il en est bien d'autres.

Allez, je m'en vais rédiger un post révolutionnaire : "Pour l'abolition de la stupidité ! Fais-le savoir à tous tes amis !".

Françoise Beck