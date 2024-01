De l’autorité à l‘école.

Personne n’a demandé à naitre. Les enfants les jeunes ne sont pas responsables de la connerie profonde des adultes, surtout de ceux qui font passer leurs intérêts avant ceux de la collectivité. Alors que nous devrions orienter la part la plus importante des recettes de l’état vers l’éducation, le pognon part dans des poches déjà trop remplies. Alors certes les jeunes sont ce qu’ils sont mais la violence éducationnelle n’est pas la réponse. Plutôt que de construire une école responsabilisante, on en fait un lieu de gardiennage. Pourquoi ? Parce qu’en maintenant la plèbe dans l’ignorance et surtout en préférant ignorer que l’intelligence ne choisit pas où elle pousse, les enfants issus des classes supérieures reçoivent une éducation qui leur permettra de prendre la place de leurs parents. Alors oui, les jeunes issus des milieux fragilisés par la dépression économique n’ont aucun espoir et quand on a plus d’espoir, on a la haine. Aux aigris qui continuent de faire porter le chapeau à ceux qui viennent, regardez donc les cornes qui ornent vos front, cornes qui n’ont poussé que par votre incapacité à produire autre chose que ce qu’a produit vos ancêtres. C’est valable pour toutes les nations, le futur n’appartient pas au passé mais le passé salit le futur. Par égoïsme, brutalité et vue courte, au prétexte que nous aussi nous avons souffert, nous hypothéquons la vie qui continuera en notre absence juste pour l’apparat... Et aprés vous allez nous parler de fierté nationale et de puissance alors qu’il n’y a que bornes et aveuglements. Vous ne serez plus là demain eux si. Votre désir d’immortalité n’est que le reflet d’une immoralité profonde engendrée par une éducation superficielle et fermée, l’héritage mesquin du servage. Vos ancêtres les gaulois...LOL... Allez donc faire un test ADN....

