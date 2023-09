De l’urgence climatique à l’urgence d’apprendre à compter

Vous le savez, parmi les questions qui déchirent les Français, celle du "réchauffement climatique" est d'une actualité particulièrement brûlante. Ceux qu'on nomme les "climato-sceptiques" contestent généralement le fait que les changements climatiques observés sont le fait des émissions de CO2 dues aux activités humaines. Et une quantité croissante de personnes constatent, à juste titre, me semble-t-il, que le prétexte "climatique" sert à justifier toutes sortes de politiques sans réel rapport avec la question. Je vais tenter de montrer dans cet article qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'origine humaine du changement climatique pour conclure que les politiques "climatiques", en France, sont absurdes, nulles et non avenues.

Admettons que le discours "officiel" soit exact. On comprend que la problématique des émissions dans l'atmosphère est mondiale, et que la réduction des émissions est une problématique locale : j'entends, réduire les émissions à un endroit donné ne change pas la problématique du climat à cet endroit précis. Ainsi, les émissions australiennes nous concernent tout autant que nos propres émissions.

Non-contents d'être 20 fois plus nombreux que les Français, les Chinois se payent le luxe d'avoir une quantité de CO2 émise par habitant supérieure à nous de 30% [1]. Bien qu'ils soient 18% de la population mondiale, ils contribuent pour 30% aux émissions totales. Nos amis américains, plus de 4 fois la population française, émettent 3 fois plus de CO2 par habitant que nous. Les Allemands sont à un petit peu moins de 2 fois plus de CO2 par habitant que les Français. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement que les Français sont déjà très vertueux en matière d'émission de CO2.

Plus drôle encore : durant la seule année 2022, la Chine a décidé la construction de nouvelles centrales à charbon pour une puissance totale de 106 GW [2]. Il est assez difficile de calculer précisément la quantité de CO2 que ces nouvelles centrales vont émettre, ça dépend du type de charbon, de la technologie des centrales, du facteur de charge, et il existe plusieurs méthodologies, plusieurs formules de calcul. Mais dans tous les cas, on obtient quelque chose de l'ordre de plusieurs centaines de Mt de CO2 par an. Dans un calcul assez conservateur, j'obtiens un minimum de 280 Mt. Soit environ 90% des émissions totales françaises...

On notera par ailleurs [3] que les Chinois se sont engagés à n'arrêter la croissance de leurs émissions qu'en 2030, c'est-à-dire qu'il est prévu que les émissions chinoises augmentent jusqu'à cette date, de 1,5% par an selon certaines prévisions. Ceci permet, à partir des données de 2021, de calculer la quantité de CO2 émise par la Chine en 2030. On obtient un surplus par rapport à 2021 d'environ 1700 Mt de CO2. Donc, les Chinois prévoient d'augmenter leurs émissions d'ici la fin de la décennie d'une quantité qui représente plus de 5 fois les émissions françaises actuelles.



Notons que l'Inde, plus grande population mondiale, et l'Indonésie, 4e population mondiale, sont sur la même pente, il est prévu que leurs émissions croissent à des rythmes certainement supérieurs à la Chine (Ils partent cependant de beaucoup plus bas). Ajoutons que dans un rapport de l'agence internationale de l'énergie pour 2022 [4], on note une augmentation significative dans le monde de l'utilisation du charbon (+1,6%) et du pétrole (+2,5%). [

Conclusion : on se fout de la gueule des Français. Ces histoires de réduction des émissions sont un énième prétexte bidon drapé dans les bons sentiments. Même le suicide collectif de l'ensemble des Français, réduisant nos émissions à zéro, serait insignifiant sur le bilan mondial. Donc, comme dit en introduction, inutile de vous déchirer sur la véracité de la corrélation entre émission et réchauffement, qui est de toute façon impossible à établir avec certitude (on ne sait pas si le CO2 augmente parce que la température augmente, ou l'inverse). La seule chose honnête qu'un "écologiste" peut faire est d'aller prêcher en Chine, puisqu'un minuscule effort de réduction par chinois compenserait très largement l'intégralité des émissions françaises. Bon courage.

