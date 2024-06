De la dégradation du débat

L’insulte est devenue un mode d’expression. Hasard ou volonté délibérée ? Permettez à mon âme noire d’opter pour la seconde partie de l’alternative et montrer à partir d’un exemple comment fonctionne l’indigne dynamique fort utile pour permettre d’assassiner le débat. Bien sûr, cela ne vaut pas absolution, moi aussi il m’est arrivé de sombrer dans cette facilité. Seule excuse, je n’occupe à ma connaissance aucune fonction officielle.

Monsieur Haddad se permet un communiqué

(2) Benjamin Haddad on X : "Quelle honte. Après avoir fait campagne européenne contre la NUPES, s’allier à nouveau avec les antisémites, les poutinolatres, les voyous qui agressent nos institutions. Vous êtes prêts à tout pour garder vos sièges @partisocialiste ?" / X

Permettez moi de rappeler les titres de ce monsieur :

Député de Paris (14ème circo/ 16ème arrondissement) –

Coordinateur Porte-paroles des députés Renaissance

Commission Affaires Étrangères / Europe

Nous avons donc affaire à une personne placée au cœur du pouvoir et cette fonction devrait lui conférer un devoir d’exemplarité.

Comment, à cette aune exprimer l’ampleur de la déception au moment où monsieur Haddad qualifie ses opposants d’antisémites, poutinolatres et voyou ? Une telle attitude supposerait que l’individu soit investi du savoir et de l’infaillibilité divine. Alors, effectivement inutile de discuter ou de tergiverser, il suffirait d’écouter l’oracle nous révéler la vérité établie. Plus besoin de démocratie, de longs débats épuisants, il y aurait Benjamin Haddad et les autres.

Seulement, permettez-moi de vous rappeler un minuscule détail : En occident le dernier dirigeant investit d’une telle infaillibilité a fait tué 60 moi de personnes dont six mio dans des camps de concentration et si j’ai bien tout compris au cérémonies au début de ce mois, il parait que c’est à éviter.

Les exemples de Staline et de Pol Pot, là aussi honorés d’un certains statut d’infaillibilité contiennent aussi leur lot de mauvaises expériences. Il convient donc de se montrer prudent et aujourd’hui la seule personne qui puisse prétendre parler au nom de l’infaillible savoir divin est le pape depuis St pierre de Rome.

Ce petit persiflage ramènera, je l’espère Benjamin Haddad à un vocabulaire plus mesuré. Dois-je lui rappeler que malgré sa perfection, il est passé de l’UMP à renaissance et ce mouvement idéologique mineure démontre que sa pensée peut connaitre des inflexions. C’est son droit et son choix, mais alors, il devrait peut-être accepter de se montrer à l’écoute des autres citoyens même si leur pensée lui déplait.

Plus grave, nous parlons ici de forme, des comportements venus d’en haut comme celui de monsieur Haddad pourrisse le débat. Se faire invectiver appelle à une réponse de même nature et pour des gens sanguins (Comme votre serviteur) la tentation est grande de refuser de tendre la joue gauche.

Je vous donne ainsi un exemple des dérives concrètes auxquelles mènent votre mauvais exemple.

Libre à vous d’estimer le soutien israélien préférable à celui des habitants de Gaza.

On pourrait même avec un peu de cynisme estimer qu’effectivement retirer les gazaoui de leur territoire simplifierait l’équation et rappeler qu’après la seconde guerre mondiale l’homogénéité nationale des territoires fut obtenue au prix de déplacements de populations.

Des gens contraints par la force d’abandonner tous leurs biens et leur histoire, au nom de la paie européenne. Des populations jetées sur les routes durant l’hivers 1945. Le procédé est cruel, mais dans un débat rationnel peut au moins être envisagé. L’idée est mentionnée pour montrer comment un débat peut se construire et non comme une recommandation.

A l’inverse, il faut savoir écouter et admettre la légitimité de l’autre. Le Hamas n’est pas né le 7 octobre par un coup de baguette magique. Le dévouement et l’esprit de sacrifice de ses combattants existaient antérieurement.

Pour certains, les actions du Hamas, rejoignent la tradition du FLN, du Vietminh et d’accord ou non avec eux force est de constater l’existence de forces politiques qui se reconnaissent dans le combat de décolonisation et font de la Palestine l’un de ses fronts.

A tort, à raison, on peut argumenter, Existe-t-il des stratégies électoralistes ? Peut-être, mais après tout l’accusation d’aller pécher des voies dans les banlieues islamisées trouve son pendant dans les accusations de recevoir des financements de lobbys confessionnels.

Etes-vous vous-même irréprochable ? Vous avez travaillé pour l’institut Aspen à Washington. Ce faisant vous avez appris à connaitre des gens des modes de pensée et cela formatte votre vision du monde. Si vous aviez eu une autre expérience, vous penseriez différemment. Il s’agit là d’un fait, nous analysons et découvrons le monde à l’aune de notre passé et de notre vécu. Il convient de savoir s’en souvenir.

Du haut de vos fonctions, vous exercez une violence symbolique par vos prises de paroles. Le député Haddad accède aux médias, dispose d’un moyen de propager son opinion. Si vos procédés d’expression cessent d’être perçus comme légitime, alors vous propagez l’impression d’une injustice chez ceux que vous blessez dans leur identité et l’usage de termes destinés à disqualifier en fait partie.

Ce faisant, vous prenez le risque de créer un ressentiment durable et l’idée d’injustice est l’un des plus puissants moteurs de la révolte humaine. La sous-estimer et au nom de vos conviction faire naitre la haine est l’un des meilleurs moyens de créer une société divisée du tous contre tous.

La tragédie vous tente peut-être, mais hormis dans Shakespeare et dans Corneille, elle est souvent de mauvais goût. Surtout dans les moments où elle atteint le réel, la tragédie se traduit en réelles souffrances qui lèguent un puit sans fond de haine.

Oserais-je vous rappeler ce dessin de Plantu où deux miliciens armés chassent une mère avec son enfants et Plantu indique :

Milicien vengeant son beau frère tué en 1944

Soldat Vengeant sa petite cousine violée en 1944.

Bébé pensant á venger son père en 2023[1].

Constatons qu’en effet, il y eu des incidents en Serbie en 2023 et que le rendez-vous fut honoré.

Alors, avant de parler d’antisémitisme, ou autre, peut-être pourriez-vous vous exprimer de maniére plus modérée, pour, sans trahir vos pensée tenir compte de ceux qui ne les partagent pas. Car sauf á exterminer le mal à la racine, mais êtes vous prêt à génocider des populations entiéres, il faudra bien continuer à nous supporter ?

Surtout tenez compte de la manière dont vos propos influent dans le débat public auprès de gens moins subtils que vous.

Voici un exemple sur Twitter :

Jules Seyes on X : "@R_DeCastelnau Quand vont-ils arréter avec le 7 octobre. 1200 morts civils ? Oui, c'est déasagréable, mais pas mortel. Le Hamas a, faute de mieux opté pour un assaut d'infanterie légére ce qui impliquait une certaine perte de controle des unités une fois le mur brisé. Lundendorf a eu le même" / X

Le message était :

Quand vont-ils arrêter avec le 7 octobre. 1200 morts civils ? Oui, c'est désagréable, mais pas mortel. Le Hamas a, faute de mieux opté pour un assaut d'infanterie légére ce qui impliquait une certaine perte de contrôle des unités une fois le mur brisé. Ludendorff a eu le même problème avec ses stosstruppen en 1918. Seulement, si mon gosse s'était fait tuer dans une action pareille, je rejoindrais Tsahal, je ne dis pas que je ne commettrais pas un ou deux crimes de guerre sous le coup de la haine. Mais de là à imposer au monde entier de pleurer sur moi.

Il y a un pas à ne pas franchir !

Si je ne prétends pas à la sainteté, l’analyse militaire formait un argument et j’exprimais une certaine solidarité, même si elle était loin d’être illimitée.

Ceux qui vérifieront le fil trouveront des réponses du type :

Vous êtes de ces immondices dont on a toujours un peu de mal à admettre que vous appartenez à l'humanité. Mais vous êtes humain, il faut le dire, et vous êtes immonde.

Un parmis des dizaines de réponses d’insultes.

Je comprends parfaitement que la sensibilité communautaire puisse faire valoriser ses morts au-delà des autres. Que certains se sentent vulnérables, craignent pour eux même et sous le coup de l’émotion s’expriment violement. Mais six mois après ?

Pour cette raison, j’aurais aimé vous inviter à un peu de retenue.

Vous auriez sans doute aimé partager avec LFI une condamnation virulente des actes du Hamas pour les disqualifier totalement.

Ce parti, pour des raisons qui lui sont propres, a refusé de poser le qualificatif espéré.

Très bien, de là à les traiter d’antisémites ? Je vous rappelle que l’antisémitisme est aujourd’hui dans notre droit une mention pénale et que l’usage du terme à mauvais escient expose au risque d’une plainte en diffamation.

Devons-nous régler les divergences politiques dans les prétoires ? Où bien pouvez-vous fournir un tweet moins définitif pour dire que vous regrettez que le parti socialiste s’allie à des gens avec lesquels il ne partage pas une analyse commune sur Gaza ou la guerre en Ukraine ?

Ça suffirait non ? Votre punchline y perdrait peut-être, mais vous y gagneriez en étant conforme à la stature qu’exige vos hautes fonctions et vous éviteriez d’empoisonner le débat public avec un mauvais exemple.

Ce rappel n’aurait pas dû être nécessaire, même si j’admets une certaine injustice : Pourquoi vous et pas un autre, car vous êtes loin d’être le seul à vous livrer à de tels abus qui semblent devenu la marque de l’ersatz de débat public auquel nous avons droit.

Hélas, cela appauvrit la réflexion et empêche tout débat utile sur les grand-sujets d’un monde en pleine recomposition.

Post scriptum : J’avais prévu de traiter les trois termes que vous aviez utilisé : Antisémite, Poutinolatre et voyou, hélas le premier a déjà rempli plusieurs pages.

Je me permettrais de traiter le sujet de Poutinolatre dans un autre article tout autant consacré aux tactiques déplorables utilisées par certains pour éviter tout débat de fond.

Je m’excuse si à cette occasion je repars d’une citation équivalente d’une autre personne et vous prive de votre part de Buzz.