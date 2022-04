De la survie à la sousvie

Nous avons longtemps cru que la survie n’était qu’une étape avant d’atteindre le graal. Mais le graal est gris en fait.

Il se pourrait bien que « ce qu’il (nous) manque ne figure pas au registre des choses existantes », Baudelaire au bord du spleen. Nous voilà pourtant mieux nourris, mieux soignés, mieux instruits, mieux aidés, d’après les gens de la moyenne. Mais rien n’y fait. Insatisfaits un jour, insatisfaits toujours. Il est vrai que le juste nécessaire n’a jamais promis d’être suffisant.

Mais bon. Le présent a bien des défauts, mais personne ne signerait pour un retour au sylex et à la pyrite, au xylospongium, aux hauts-de-chausses à la gigotte. Enfin pas tout le monde. De la vie d’avant à la vie d’après, il semble quand même que l’on ait fait quelques pas dans une direction qui nous éloigne un peu de l’inconfort, de l’insécurité, du danger

Toutefois, nous éloigner du danger ne signifie pas que nous nous rapprochions de quelque objectif désirable. Fuir, c’est regarder derrière, pas devant. Nous courrons pour nous sauver, mais nous n’arrivons nulle part. Et nous finissons alors par trouver ça louche.

« Je me sens oisif, desséché lassé, rien, absolument rien d'attrayant à faire, pas d'intérêt dans la vie, pas d'espérance littéraire, scientifique ou morale. L'oisiveté de l'âme est une consomption ; elle énerve, use, éteint. Le spleen équivaut à la castration : il stérilise et glace », Henri Frederick Amie

La faute à Sisyphe

Pas notre faute. Il faut dire que le mythe de Sisyphe nous a longtemps leurré, sauf Camus peut être. Nous avons toujours pensé que le côté le plus sympa de la montagne était celui où on laissait la boule dévaler la pente. Et le côté le plus détestable était donc celui où il fallait pousser la boule jusqu’au sommet. Mais non

Pourtant, le temps de la montée est bien celui d’un Sisyphe abruti par l’exercice. Sisyphe qui n’a d’autre pensée alors que celle de pousser sa boule pour atteindre l’objectif. Et puis il y a le temps de la descente, celui d’un Sisyphe ahuri par le vide. Sisyphe voyant sa boule descendre sans effort, a tout loisir pour réaliser alors l’absurdité de son existence. La montée puis la descente, lutter puis errer, survivre et sousvivre

Tout le problème vient de là. Une fois que l’on a survécu, le leurre est de croire qu’il y a quelque chose à vivre. A peine nous voilà permis de détourner les yeux du danger, que l’on s’aperçoit aussitôt qu’il n’y a rien à voir. Le désert, la désolation, l’absence de tout mystère, l’écran télé.

Tous nos sens ont été mobilisés si longtemps par la quête du lendemain, les voilà soudainement dépossédés de tout objectif. Que vouliez-vous qu’il arriva. Tous ces sens finirent alors par se recycler, à cause plus efficace : tapoter, cliquer.

« J’avance, et je me retrouve en arrière », anonyme.