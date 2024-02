De Patriote Ukrainien à pro russe… tout est toujours si relatif !

Il est si important d’aider l’Ukraine ! Voilà un parcours capable d’inspirer la rage de vaincre aux plus tièdes d’entre nous.

Prenons notre leçon de Tytelman. Comme je le disais récemment, j’ai vu la lumière. Il est du devoir de chaque citoyen d’aider l’ukraine. Hélas, comme ce cher Tytelman j’affronte une certaine frustration.

Aucune des personnes dont je pensais pourtant qu’elle serait ravie d’aller aider l’Ukraine n’est encore partie renforcer l’armée Ukrainienne. Même les armes, Messerschmidt 262, Tiger et Nebelwerfer sont toujours dans leurs musées.

Donc, comme le dit Tytelman il va falloir remotiver, expliquer et faire œuvre de pédagogie pour aider le peuple occidental à comprendre l’importance de la cause ukrainienne.

Donc motivons et faisons preuve de pédagogie, L’Ukraine est remplie d’agent russe comme monsieur Andriy Derkach. Imaginez, cet agent formé par le KGB ? Donc forcément une source non fiable, rappellez-vous que dans le narratif vous n’êtes censé croire que des gens qui sont cautionnés par l’ISW ou par LCI, et surtout ne pas vous demander si ce qu’ils racontent décrit la réalité. Non, inscrivez bien dans votre cerveau : La réalité doit s’adapter au narratif qui doit former le monde en fonction de vos représentations.

Donc, dans ce monde, un homme élu sept fois au parlement ukrainien est un agent russe désireux d’aider les russes à prendre le pays. Voilà son CV, malheureusement en Anglais, cet homme qui a exercé de hautes fonctions n’a pas de page wiki en Francais.

From 1994 to 1996, he served as deputy director of the Control Service of the President of Ukraine.

From 1996 to 1997 he was Advisor to the President of Ukraine on Foreign Economic Affairs.

In 1997 and 1998 he was First Assistant to the Prime Minister of Ukraine.

Derkach served as President of the national nuclear generating company Energoatom from 2006 to 2007.

He served as Director General of the State Concern "Ukratomprom" in 2007.

From 2011 to 2013, he served pro bono as Chief Advisor to then Prime Minister of Ukraine Mykola Azarov.[2]

Il a donc travaillé pour la présidence sur des fonctions clés, il a dirigé la société d’énergie, pis au bureau du premier ministre. Voilà donc un homme sept fois député et titulaire de hautes fonctions et il serait un agent russe ? Ils sont décidément bien attractif !

Bien sûr, il a parait-il aidé a coordonner cet assaut brutal de la police ukrainienne contre les "gentils manifestants" du Maidan. Vous savez celui ou la BBC nous dit : Ce sont des snipers qui ont ouvert le feu depuis un bâtiment contrôlé par les manifestants sur la police et les gens dans la rue pour déclencher le coup de force. Alors, bien sur la BBC nous dit : Ce serait une provocation russe. Ils sont quand même sacrément limités : Aggraver une situation sécuritaire déjà difficile contre un président dit pro-russes, glissons, vous avez compris.

Quant aux gentils manifestants en pleine révolution de la dignité, ils ont juste affronté les forces de police avec brutalité. Vous retrouvez le même équipement dans la vidéo de la BBC, je n’ose imaginer si les gilets jaunes s’étaient présentés dans Paris avec ce matériel.

Donc, nous nous battons pour des gens qui sont arrivés au pouvoir par la violence et ont cyniquement fait tirer sur la foule de leur supporter pour aggraver les affrontements et obtenir enfin la prise des bâtiments d’état. En d’autres lieux, pour des vainqueurs non pro USA, on nommait cela un coup d’état !

Juste un ultime détail, selon les théories conspirationnistes, les snipers seraient d’origine géorgienne. Les preuves manquent, mais intéressons-nous un instant à une femme charmante qui doit être chère au cœur de chaque francais : Eva Zguladze !

Elle doit nous être chère car comme ex épouse de notre cher Raphael Glücksmann, elle lui a donné un fils. Vu comment nos médias nous mettent en avant ce brave garçon nous devons lui en être reconnaissante. Heureusement, les pro américains peuvent se reproduire…

Mais glissons, cette dame est surtout intéressante, car elle effectue au moment du maidan un remarquable numéro de voltige politique. Vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie en 2005 elle part en 2012 au moment où la Géorgie perd la guerre qu’elle a déclenché contre la Russie en attaquant les forces russes (Et non l’inverse comme l’affirme notre presse, voilà la citation de WIKI : les hostilités commencent dans la nuit du 7 au 8 août 2008 par un assaut des troupes géorgiennes qui fait 12 morts dans les forces de maintien de la paix de la Communauté des États indépendants (CEI, à prépondérance russe) ).

Elle a donc besoin d’un nouveau métier. Avec son cher époux, elle s’investit dans le maidan et devient en 2014 : Après avoir reçu la nationalité ukrainienne le 13 décembre 2014 et abandonné la nationalité géorgienne dans le même temps, elle est nommée quelques jours plus tard vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine dans le second gouvernement Iatsenouk.

Voilà une dame, vice-ministre de l’intérieur dans deux pays différents. Elle a conduit son premier pays dans une guerre perdue, puis elle reprend le collier dans un second pays. Insensé, sauf si vous admettez que cette dame appartient à un réseau qui organise des coups d’états dans différents pays de l’espace post soviétique. Et son mari participe aux mêmes actions. Il est donc forcément au courant.

En 2015, elle sera arrêtée à l’aéroport avec 4 mio de dollars en liquide, l’enquête révèle qu’elle a détourné 10mio. Pourtant, malgré cela, elle pourra partir en France. J’imagine que vous aussi si vous voulez quelques millions de fonds secrets on vous autorisera à quitter le pays sans soucis ? (La justice fonctionne comme cela non ?)

Nous devons donc mettre d’urgence plus d’argent là-bas.

Maintenant, nous savons à quel point le maidan était "démocratique" et bien sûr Andriy Derkach ne saurait être un patriote engagé pour son pays. Il est forcément un agent de ces vilains russes qui ont tenté d’empêcher la "démocratisation" de l’Ukraine. Belle libération : Elle a divisé le pays, causé une guerre civile. Le nouveau pouvoir s’est appuyé sur un service de sécurité pléthorique, le fameux SBU. De même, depuis le début de la guerre des punitions sont exercées contre les soutiens de l’idée d’une paix. D’ailleurs, le nouveau gouvernement a assez peu réprimé les violences de son gang (Oserais-je le : Encouragé les justices sauvages).

Dans tout pays démocratique, les partisans d’une alliance différente seraient autorisés à s’exprimer. Ici non, les opposants sont arrêtés et accusés d’être pro russes.

Il vaut mieux d’ailleurs car imaginez, ces gens osent parler de la corruption et de l’affaire Burisma. Dans celle-ci, les Biden auraient reçu des millions de dollars pour clore une enquête du parquet ukrainien.

De même dans l’affaire FTX, le gouvernement ukrainien plaçait de l’argent dans ce fond en crypto monnaies et FTX effectuait des dons au profit du parti démocrate. Encore un mélange des genres et les sommes sont considérables : 5mio.

Vous comprenez pourquoi il est essentiel de continuer à "aider" l’Ukraine ? Chaque Euro ou dollar dépensé là-bas contribuera à nourrir ce moloch. Mais bien évidement, vous n’êtes pas obligé de le croire. Ce ne sont que de vilaines théories complotistes comme l’ordinateur de Hunter Biden, une théorie complotistes jusqu’à peu. Sauf que le 17 Janvier 2024, la théorie complotiste est devenue vraie !

Même le ministère de la Justice américain l’admet désormais[1], l’ordinateur est réel et les contenus présentés correspondent à ceux possédés par le FBI.

Alors, soyons clairs, cet article ne vous a rien appris. Ceux qui voulaient savoir le savaient déjà. Pour les autres, vous voudrez conserver votre pureté idéologique et vous réfugier dans le déni. Ainsi vous pourrez éviter de vous demander ce qu’est le réel et demeurer dans le récit avec uniquement des gens bien comme il le faut.

Vous allez encore gagner quelques mois de confort moral, pendant lesquels des centaines de milliers d’Ukrainiens mourrons, puis, face à la réalité, les médias devront lâcher du lest. Alors, vous affronterez les conséquences horrifiques de vos actes et les Russes, comme le reste du monde, nous en voudront, car eux, aurons payé le prix du sang pour nettoyer cette bauge crée CONTRE les désirs du peuple ukrainien. (Eh oui, le maïdan était minoritaire, de peu, mais minoritaire, raison pour laquelle ces gens n’ont pas accepté la proposition de Ianoukovitch d’organiser de nouvelles élections.)

Les Biden et probablement madame Van der Leyen, auront continué à profiter de retour sur des circuits parallèles.

Voilà pourquoi vous vous battez :

Maintenir à Kiev un pouvoir illégitime qui détruit le pays et la population. Causer davantage de morts sans changer le résultat final. Enrichir les corrompus en occident.

Permettez-moi de vous mettre un passage de mon roman Les colons d’Herkon qui traitait justement de la presse :

— Foutaises Léora, qui s’intéresse à l’univers tel qu’il est ? Ce que les gens veulent c’est un récit intelligible, quelque chose qui s’insère dans leur vision du monde. Si tu veux raconter la réalité, ça coûte cher, déjà pour établir les faits ; et au final tu obtiens un gloubi boulga tellement complexe, que personne n’a le temps de le comprendre. La réalité existe, il suffit de se renseigner, mais nous sommes trop paresseux et même moi, je me contente de synthèses, ce qui donne à ceux qui créent ces résumés, le pouvoir de choisir ce qui demeure.

L’information coûte cher et ensuite elle doit être vendue, la bonne information c’est exigeant. Donc un journaliste a intérêt à vendre de la mauvaise information, pas chère et à la formuler de manière attirante pour le public. De belles images, de jolies musiques sont préférables à des données solides et la fonction promotion l’emporte sur la fonction production. Ça devrait être l’inverse et pour cela, il existe des chartes, mais les journalistes cèdent à la facilité.

Je vous laisse le méditer !