De plus en plus de femmes fument...

Alors là, faut pas pousser quand même !



1) Dans un embouteillage… Arriver à repérer l’odeur particulière du tabac dans un environnement déjà très pollué (c’est au ralenti et dans les stop & go que les voitures polluent le plus) au point d’en être incommodée, excusez-moi mais ce n’est pas très crédible. Ou alors, le moment venu, pensez à faire don de votre corps à la science : on devrait y trouver un équipement neurologique très particulier…



2) dans la rue : idem



Le fait est que les femmes fument de plus en plus. Ce qui était l’apanage des hommes est devenu(e) une habitude courante chez les femmes. C’est exact mais ça ne date pas d’hier et ce n’est pas un hasard. Si, au lieu de nous pondre un billet d’humeur, vous aviez cherché un peu, vous seriez tombée sur un dénommé Edward Bernays. Outre le fait d’être le neveu de Freud, il est considéré comme un des pères de la publicité moderne (et donc un grand manipulateur d’opinions)

Si les femmes se sont mises à fumer comme des hommes, c’est ‘’grâce’’ à lui, payé royalement par les industriels du tabac, et au nom de la liberté/égalité, en plus ! Ça ne l’empêchera pas, plus tard, de participer à des campagnes anti-tabac, un client est un client… https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays