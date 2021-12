De quel phénomène Zemmour est-il le nom ?

Je suis comme Jean-Luc Mélenchon absolument contre qu'on empêche Eric Zemmour de s'exprimer, je suis contre qu'on essaie de perturber ses meetings !

D'ailleurs tenter de les faire taire ne sert à rien, cela n'empêchera pas qu'il continue à séduire des français qui ne savent plus à quel "saint" se vouer !

On ne combat pas le fascisme par la violence et la contrainte mais par l'explication, le débat et la contradiction .

Par contre ce qui s'est passé hier à Villepinte est inadmissible !

Des militants opposants à Zemmour non violents ont été violemment agressé gravement, une jeune femme est sortie avec la tête en sang ! Un individu a été filmé en train de taper comme un sourd, j'espère qu'il sera recherché arrêté et qu'il devra répondre de ses actes en justice !

Sans doute pour se dédouaner l'état-major du candidat n'a trouvé rien de mieux que de mettre en avant un autre incident dans le meeting. Eric Zemmour a été pris dans une bousculade alors qu'il traversait la salle pour rejoindre la tribune et violemment agressé par un homme isolé et blessé sérieusement au poignet.

La comparaison entre l'incident qui s'est produit avec les militants de SOS-RACISME et celui dont Zemmour a été la victime est totalement inappropriée. Dans un cas il s'agit d'un homme seul, connu comme un repris de justice que le service d'ordre du meeting a été incapable d'empêcher d'agir, dans l'autre d'un groupe politisé. J'ose espérer qu'il ne s'agissait pas de membres du service d'ordre du meeting ! Cela ne ferait encore que de discréditer un peu plus les organisateurs qui déjà s'étaient révélés incapables de protéger leur principale vedette !

En tout cas, l'action violente contre des personnes qui n'ont fait qu'arborer des t-shirts ne va-t-il pas à l'encontre de ce que répète Zemmour lui-même sur la nécessité du débat ? N'a-t-il pas dit qu'il était prêt à débattre de tous les sujets avec tout le monde qu'il acceptait de tout entendre ?

Son commentaire qui a consisté à dire qu'ils étaient des provocateurs, qu'ils ne devaient pas se trouver là va totalement à l'encontre de l'image qu'il a toujours tenté de donner et qui nuance son aspect provocateur et extrèmiste y compris aux yeux de ces adversaires.

Il a donc réagi une fois de plus maladroitement, il fallait condamner les violences inadmissibles des agresseurs, au contraire, après le calme revenu, inviter les contradicteurs à revenir pour un débat limité à cinq minutes sur l'accusation de racisme dont il est l'objet, il aurait mis en difficulté ses adversaires, pourquoi n'a-t-il pas profité de ses talents évidents de polémistes ? En ce sens, il a l'attitude de tous ses adversaires qu'il critiquent si bien, celui d'un professionnel de la politique ! J'ai suivi le meeting sur le Figaro live, j'ai pu observer d'ailleurs combien il ressemblait aux grands messes habituelles ou la foule au lieu de débattre est invitée à crier très fort son adhésion à tout ce qui est dit par le candidat qui lui même est sensé dire ce qu'attendent les spectateurs !

Il est d'ailleurs probable que ceux qui ont commis ces actes appartiennent à des mouvances ultras qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes que celle affichée par le polémiste sur le débat contradictoire mais Eric Zemmour ne se considère pas comme suffisamment fort pour pouvoir se passer d'eux. Il a sur ce point pris depuis le début le contre-pied de Marine Lepen qui a pris soin depuis qu'elle a repris l'héritage de son père d'écarter les éléments les plus extrêmes, les plus violents. Sur ce point, nul doute que tôt ou tard il sera face à ses contradictions !

Je suis de gauche à l'opposé de ce qu'est Mr Zemmour, j'appartiens à cette famille politique dont Mr zemmour fidèle à l'idéologie réactionnaire des années 30 a fait son adversaire principal. reprenant d'ailleurs le discours de l'extrème-droite, il en élargit indéfiniment les bornes, accusant M Macron et les leaders les plus modérés de LR d'en être aussi !

Je crois que la France de Mr Zemmour n'a jamais existé.

La nation est née avec la république en 1792 quand les armées étrangères alliées des royalistes voulaient empêcher la France, celle que nous connaissons de naitre !

Quoi qu'ils en disent la France n'existait pas, elle n'était que territoires propriétés des rois avec les êtres humains qui y vivaient. les guerres n'étaient pas des guerres entre nations mais souvent des querelles d'héritages.

Cette légende que l'extrème-droite colporte depuis 1930 et que Mr Zemmour remet au gout du jour a été inventée en 1875 par les anciens royalistes et les grands bourgeois qui ont du se rendre compte que les temps avait changé et que le retour au régime politique d'avant 1792 était devenu impossible en France !

C'était autant pour essayer de sauver un peu de leurs privilèges que pour faire accepter la république à ceux qui s'y étaient toujours opposés parmi ceux qui les avaient suivis qu'ils ont inventé cette légende qui consiste à faire remonter l'origine de la France au baptême de Clovis !

La droite n'a jamais promu la république, elle l'a acceptée contrainte et forcée !

Sur l'homme Eric Zemmour, je crois que pour l'instant il est sincère, je ne partage pas ses idées, je le considère plus comme un illuminé que comme une révélation !

Mais je crois que ce n'est pas lui qui est dangereux, ce sont ceux dont ils croient pouvoir s'assurer le soutien !

Si par malheur il était élu président de la république qui peut nous garantir qu'il serait capable d'arrêter des éléments ouvertement néo-nazis qui sommeillent dans la fachosphère dans des entreprises de pogroms contre nos compatriotes appartenant aux minorités ethniques et ceux qui les protègent du type de ceux qui ont donné étalage de leur savoir-faire lors du meeting de Villepinte !