Débat : Le Sexe et le Genre. QUIS SUM ?

Le débat… Il faut bien comprendre que le sexe et le genre sont deux concepts recouvrant deux réalités totalement différentes, de sorte qu’il n’y a pas à choisir entre l’un et l’autre. En tant qu’être humain, nous sommes des êtres vivants, c'est-à-dire que nous avons une nature biologique comme les plantes et les animaux ; notre particularité est que nous sommes des êtres parlants ! Et c’est ça dans sa beauté et ces problèmes que réside la condition humaine. Comme nous créons du discours, rien ne nous empêche de dire que nous sommes tombés du mauvais côté du mur : être un homme qui se veut femme et vis et versa. Puisque nous parlons, nous pouvons remettre en question notre réalité biologique. Le sexe est la nature, le genre est la culture. Le sexe est la réalité, le genre est ce que nous pouvons ou comment nous composons avec la réalité. Penser que c’est l’un ou l’autre est une grave erreur. Pourtant, certains sont persuadés que c’est le cas. Cependant, l’expérience nous a appris que toujours la vérité se situera entre les deux. Deux camps : d’un côté, les naturalistes sont allés chercher un déni de certains aspects des activités fantasmatiques et érotiques qui exposent à subir de sérieux retours de refoulement et de l’autre, chez les culturalistes qui eux pensent que la vocation de l’humanité est de s’affranchir des normes de la nature au point d’aller nier le réel. Pour les plus radicaux, évoquer la dimension réelle du sexe est quasiment un discours fasciste et patriarcal. Pour eux, seules les espaces de l’imaginaire devraient être prises en compte.

Vocabulaire : Dysphorie de genre = inconfort ou détresse lié à une incongruence entre l'identité de genre d'un individu et le sexe attribué à la naissance. Cisgenre = utilisé pour décrire un individu dont l'identité de genre et l'expression de genre sont en phase avec le sexe attribué à sa naissance.

« Devenir » une femme : Rappel, être une femme physiologiquement parlants présente toutes les caractéristiques biologiques de distinctions déterminées par l'analyse des caractères sexuels, liées à la génétique et aux chromosomes humains (2 XX). Si un homme décide d’une « transition » pour « devenir » une femme ? Dans le cadre d'une vaginoplastie , l'intervention commence par une ablation des testicules et du corps caverneux de la verge, tout en conservant la prostate. La peau du pénis est utilisée pour créer le vagin, tandis que le gland sert à la confection d'un clitoris.

« Devenir » un homme : Rappel, être un homme biologique parlant se traduit par la présence d'un seul chromosome X hérité de la mère et par la présence du chromosome Y hérité du père, (XY). Si une femme décide d’une « transition » pour « devenir » un homme ? On prélève un lambeau de peau qui sert de base pour le nouveau « pénis », par exemple sur le bras du patient. Ce lambeau est reconstruit à l'aide d'une seconde greffe de peau ; le plus souvent sur la cuisse - Le vagin et l'utérus sont retirés pour laisser place au futur pénis ou hystérectomie - Un tube est placé pour former un canal de l’urètre artificiel, c'est là que passera l'urine une fois le pénis modelé - La forme longue et cylindrique du pénis est créé de toute pièce, en repliant le lambeau de chair et de vaisseaux sanguins prélevés sur le bras, autour du tube du canal de l'urètre - Le nerf du clitoris est rattaché au nouveau sexe - Les bourses sont conçues à l'aide de ce qui formait les petites lèvres du vagin - Le pénis a souvent l'aspect d'un sexe circoncis, sans prépuce - Il faut ensuite raccorder les vaisseaux sanguins, nerveux et raccorder le canal de l'urètre. Une simulation d'érection est possible à l'aide de l'ajout d'une pompe à actionner manuellement (prothèse érectile).

Comme on le voit, la nature est têtue, et ne peut être changée. Jamais un homme ne connaitra l’orgasme d’une femme, jamais une femme ne connaitra l’éjaculation d’un homme. Quant à la reproduction ? Il y a uniquement complémentarité homme/femme pour perpétrer l’espèce. Donc, ces « transitions » sont dans les apparences extérieures telles que : la poitrine grâce aux traitements hormonaux et la presque disparition des poils chez l’homme en transition, et une masse musculaire plus importante grâce aux traitements hormonaux et un système pileux plus fourni chez la femme en transition. Pas plus. Tout se joue donc du côté du genre, du culturalisme. Et là, ce n’est que perception et discours.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) résume la différence entre le sexe et le genre de la manière suivante : Le mot sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, comme les organes reproductifs, les chromosomes, les hormones, etc. Le mot genre sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes, variables d’une société à l’autre et modifiable. Le concept de genre comprend cinq dimensions importantes : relationnelle, hiérarchique, historique, contextuelle et institutionnelle. Bien que la plupart des gens naissent de sexe masculin ou féminin, on leur enseigne les normes et les comportements appropriés – y compris la façon dont ils doivent interagir avec d’autres personnes du même sexe ou de sexe opposé dans les ménages, les communautés et les lieux de travail. Lorsque des individus ou des groupes ne « correspondent » pas aux normes de genre établies, ils sont souvent victimes de stigmatisation, de pratiques discriminatoires ou d’exclusion sociale, qui ont toutes des effets négatifs sur leur santé.[i]

Comme dans ce papier, je me suis plus focalisé sur la dysphorie de genre. Une organisation très officielle comme le Planning Familial a orchestré une campagne sur le thème « on sait au PF que les hommes aussi peuvent être enceint ». Mouais… La linguiste Yana Grinshpun (qui a toute sa tête) nous livre une réflexion sur l'arme du discours dans les revendications militantes. « Il ne sert plus à se référer à la réalité, mais prétendre la transformer ».[ii] S'en est ensuivi une polémique que seule notre époque a le secret. Ça a été un bon prétexte de diviser. Le Planning familial est accusé par plusieurs élus du Rassemblement national et des personnalités de Reconquête le parti d'Éric Zemmour, de promouvoir la théorie du genre. Julien Dray, fondateur de SOS Racisme : « Que des personnes se sentent différentes et veuillent aller jusqu'au bout de ce ressenti, je le respecte et peux le comprendre et le défendre. Que l'on veuille forcer une société à accepter cela comme un aboutissement naturel devient aussi une forme d'intolérance. » Pourquoi pas le mot « folie ? ». Si certains fustigent la nouvelle campagne du Planning familial, d'autres au contraire ont décidé d'afficher leur soutien. C'est le cas notamment de Philippe Poutou, porte-parole du NPA, d'Anne Hidalgo, maire de Paris et d'Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. « Ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus ». Mais comment pourrait-elle faire consensus ? C’est remettre en question que le soleil se lève à l’est ! J’insiste : seules les femmes peuvent être enceintes (le rappeler me fait penser dire à un fou que pour vivre il faut respirer), on est chez les dingos illuminés à vision d’utilisations politicardes. Et pendant qu’ils se posent des questions sur le sexe des anges, le pays s’écroule, la civilisation occidentale s’effondre et le reste du monde se bidonne de nos états d’âme et balivernes. Quant au Planning ? L'association estime être victime d'une attaque extrêmement violente sur X et sur d'autres réseaux sociaux, de la part de personnalités d'extrême droite et de leurs sympathisants. Ces attaques prennent prétexte d'une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre désubventionnement, pour questionner notre légitimité en tant qu'association de défense des droits des femmes et de lutte pour le droit à l'avortement. L'association souligne qu'elle pratique un accueil inconditionnel. Certaines personnes trans demandent conseil pour la contraception, l'avortement (?), le suivi médical de leur transition, et il nous appartient de faire en sorte qu'elles se sentent les bienvenues.[iii] Dire que cette association est subventionnée à hauteur de (2,8 millions en 2019)[iv] pour débiter de telles choses… Il faut préciser que les soins de transition sont pris en charge par l’Assurance Maladie depuis un décret du 8 février 2010, à 100 % comme soins au titre des « troubles de l'identité de genre ».[v]

Bref ! Dans une société où tout devient « wokisme », ou plutôt wokisbankable (car, il ne faut pas oublier le gros pognon qui est derrière) : Qu’est-ce donc que le Wokisme ? Le wokisme vise à mettre en œuvre des changements progressistes dans la société. Le mouvement est par exemple responsable de la création de l'écriture inclusive. La langue française serait inégalitaire et sexiste. Selon les « wokes », le fait que le masculin l'emporte sur le féminin est une discrimination. Alors, que des mecs habillés en fille viennent dans les écoles faire peur aux gamins va dans le sens de ces non-sens wokabilistes noyautés par des minorités ultra-présentes. J’admets que ce discours peut paraître rétrograde en ces temps "modernes", non politiquement correct, et un poil masculiste, mais je crois fermement à l’ordre inné des choses — que chacun soit à sa place, et ainsi les moutons ne seront point parqués, car ils penseront et se foutront éperdument des wokes comme de leur première moumoute !

Georges ZETER/mars 2024

VIDEO : Homme ENCEINT ou femme à BARBE ? Le Planning Familial en question (Micro-trottoir) -

[i] https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/sex-and-gender

[ii] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/yana-grinshpun-l-affiche-du-planning-familial-sur-des-hommes-enceints-utilise-le-langage-pour-promouvoir-une-ideologie-de-deconstruction-de-l-identite-20220823

[iii] https://www.midilibre.fr/2022/08/23/planning-familial-derive-inquietante-une-campagne-montrant-un-homme-transgenre-enceint-fait-polemique-10501674.php

[iv] https://www.planning-familial.org/fr/vie-du-mouvement/baisses-de-financements-des-etablissements-dinformation-de-conseil-conjugal-et

[v]https://www.google.com/search?q=transition+rembouser+par+la+secu&oq=transition+rembouser+par+la+secu&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCjEyMDc5ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8