Déclaration des syndicats ukrainiens sur l’explosion de la centrale de Kakhovka et la catastrophe environnementale en Ukraine

Le Syndicat indépendant des mineurs d'Ukraine, avec d'autres affiliés ukrainiens d'IndustriALL Global Union et d'IndustriALL-Europe, a fait une déclaration sur l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka et la catastrophe environnementale en Ukraine.

Le 6 juin 2023, en Ukraine, l'agresseur russe a commis un nouvel acte terroriste d'envergure mondiale et provoqué un accident d'origine humaine à grande échelle en Ukraine et en Europe. La centrale hydroélectrique de Kakhovka (HPP), longtemps occupée par les Russes, a été minée et dynamitée par les Russes. Le barrage et la salle des machines sont complètement détruits. Selon Ukrhydroenergo, la centrale hydroélectrique de Kakhovka ne peut pas être restaurée.

Les menaces contre les civils augmentent de minute en minute. Environ 80 colonies doivent être évacuées. L'eau détruira les villes et les villages, les bâtiments, les infrastructures, les entreprises. Et le mécanisme de destruction de l'environnement et des écosystèmes pour de nombreuses années a été lancé. La pollution par les entreprises et leurs produits, par exemple les produits pétroliers, les matériaux chimiques, entraînera une pollution massive et la crise sanitaire et épidémiologique ne sera pas retardée. On sait déjà que plus de 450 tonnes d'huile moteur, qui se trouvaient dans les turbines et les transformateurs, sont tombées à l'eau.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe, ZNPP [acronyme ukrainien pour la Centrale nucléaire de Zaporijia], utilise l'eau du réservoir de Kakhovka pour refroidir les réacteurs. Le niveau d'eau requis par ZNPP diminue très rapidement, ce qui constitue une menace potentielle pour ZNPP, et des conséquences correspondantes pour l'ensemble du continent européen et du monde.

Ce qu'il adviendra exactement de la rive du réservoir de Kakhovka du côté de ZNPP, qui a été exploité par les occupants, sous l'influence des débits d'eau, est actuellement inconnu. Mais il est clair que les champs de mines russes piégés sous l'eau seront emportés par les courants d'eau vers le fonds.

Parallèlement, les délégations du pays terroriste, la Russie, et de son complice, le Bélarus, participeront à la 111e Conférence annuelle de l'OIT à Genève, du 5 au 16 juin 2023.

Ce pays terroriste qui, selon la Convention de Genève, commet un crime de guerre en faisant sauter le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, devrait être expulsé de toutes les organisations et associations internationales.

Nous appelons les fédérations syndicales internationales à faire des déclarations sur l'inadmissibilité de la participation de la Russie et de la Biélorussie aux travaux de la Conférence de l'OIT et à d'autres événements de l'OIT !

Nous vous demandons également de renforcer l'assistance à l'Ukraine dans diverses directions afin d'accélérer la victoire de l'Ukraine et de traduire la Russie en justice.

Nous soulignons qu'en détruisant la centrale hydroélectrique de Kakhovka, la Russie a, une fois de plus, commis un crime de guerre, violé les normes du droit humanitaire et du droit de l'environnement. Il s'agit d'une continuation de la politique russe de destruction d'objets civils, d'infrastructures et de secteurs économiques en Ukraine afin d'infliger un maximum de pertes en vies humaines et de destruction.

La Russie a déjà causé 700 milliards de dollars de dommages à l'Ukraine, notamment en détruisant des villes industrielles entières avec des entreprises métallurgiques et minières. La Russie doit assumer la responsabilité internationale de tous ses crimes.

Nous vous demandons de devenir la voix de l'Ukraine sur les plateformes internationales. Aidez l'Ukraine à ramener la paix et la sécurité sur tous ses territoires !

Cordialement,

12 affiliés ukrainiens de GU IndustriALL