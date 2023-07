Déclaration du Directeur général de l’AIEA sur la centrale de Zaporijjia

Voici la déclaration faite par le directeur général de l'AIEA sur la situation de la centrale de Zaporizhzhya. Nos médias mainstream n'ont visiblement pas encore été consultés le site de l'AIEA, je tiens à rectifier cet oubli.

Car je pense que cette déclaration mérite d'etre opposé aux déclarations de Kiev. Kiev semblant etre la seule source d'information valable dans ce conflit.

Traduction de la déclaration de l'AIEA :

Les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) présents à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya (ZNPP) ont inspecté ces derniers jours et semaines certaines parties de l’installation – y compris certaines sections du périmètre du grand bassin de refroidissement – et ont également effectué des visites régulières à travers le site, jusqu’à présent sans observer aucune indication visible de mines ou d’explosifs. Le Directeur général Rafael Mariano Grossi a déclaré aujourd’hui.

Les experts de l’AIEA ont demandé un accès supplémentaire nécessaire pour confirmer l’absence de mines ou d’explosifs sur le site, a déclaré le Directeur général Grossi. En particulier, l’accès aux toits des réacteurs 3 et 4 est essentiel, ainsi que l’accès à certaines parties des salles des turbines et à certaines parties du système de refroidissement de la centrale, a-t-il ajouté.

Le Directeur général Grossi a souligné l’importance pour l’équipe de l’AIEA de vérifier toutes les parties du ZNPP afin de contrôler le plein respect des cinq principes de base pour la protection de la plus grande centrale nucléaire d’Europe pendant le conflit militaire actuel, à la suite des déclarations et allégations opposées de ces derniers jours concernant la situation militaire sur le site.

« Avec l’augmentation des tensions militaires et des activités dans la région où se trouve cette grande centrale nucléaire, nos experts doivent être en mesure de vérifier les faits sur le terrain. Leurs rapports indépendants et objectifs aideraient à clarifier la situation actuelle sur le site, ce qui est crucial à un moment comme celui-ci avec des allégations non confirmées et des contre-allégations », a déclaré le Directeur général Grossi.

Comme indiqué précédemment, l’AIEA a connaissance d’informations selon lesquelles des mines et d’autres explosifs ont été placés à l’intérieur et autour du ZNPP.

Les cinq principes de base pour la protection du ZNPP que le directeur général Grossi a établis le 30 mai au Conseil de sécurité des Nations Unies stipulent qu’il ne doit y avoir aucune attaque depuis ou contre l’usine et qu’elle ne doit pas être utilisée comme stockage ou base pour des armes lourdes – lance-roquettes multiples, systèmes d’artillerie et munitions, et les chars.

Le directeur général Grossi a déclaré que l’équipe de l’AIEA n’avait signalé aucun bombardement ou explosion récent et a ajouté que la présence militaire sur le site semblait inchangée.

Par ailleurs, l’équipe de l’AIEA a signalé que la seule ligne électrique externe principale de 750 kV (kV) restante avait été reconnectée au ZNPP hier après-midi, environ 12 heures après avoir été soudainement coupée, laissant la centrale dépendante d’une alimentation électrique de secours.

Site : https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-171-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Gasty