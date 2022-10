Décryptage de la novlangue néolibérale

@Clark Kent

Pour les Droits de l’homme, je suis un peu sec. Par contre, j’aurai effectivement pu en dire quelque chose. Cela fera l’objet d’un prochain article sur la novlangue néolibérale.

En néolibéralisme, la conception de la démocratie est assez particulière. Elle se raccroche directement à son anthropologie et de son postulat d’imperfection de l’espèce humaine. Si l’être humain n’est pas capable de répondre de lui-même aux besoins du marché, il n’a pas non plus la capacité de remplir son rôle de citoyen pour la simple raison qu’il n’a pas le temps d’avoir les connaissances suffisantes pour remplir son rôle et faire des choix appropriés. La cause en est le travail, les loisirs, les enfants et toutes les contingences du quotidien. Mais cela tient aussi à la nature du régime politique. L’Etat néolibéral a pour unique mission d’organiser les marchés libres et non faussés et d’adapter les individus à leurs besoins. Or, c’est un sujet bien trop complexe pour la compréhension des ignares supposés citoyens. De ce fait, l’être humain étant incapable de remplir son rôle de citoyen, le peuple ne peut pas se constituer et donc ne peut être souverain. La souveraineté est donc confiée au gouvernement. Et comme je le dis pour la liberté, le citoyen est cantonné au rôle minimum d’un citoyen qui est celui de voter.