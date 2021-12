Déjà des bûches de Noël !

Z’en avez pas marre de répéter toujours la même chose à chaque occasion ?

Et qu’est-ce que ça peut vous faire que les gens se gavent de bûche chaque jour que dieu fait ? C’est leur plaisir, ou leur problème, mais pas le vôtre. Vivez donc votre vie sans constamment juger celle des autres !



En outre, je suis certaine que vous consommez bien plus que la moyenne des gens si on lit vos articles, toujours en vadrouille dans les magasins à acheter ci et ça. Vous n’avez pas honte, alors que les Bangladeshis et les Somaliens crèvent de faim et vont pieds nus au milieu des déchets occidentaux ?



En tout cas moi pour Noël je vais acheter une bûche, peut-être même deux. A la mangue, ou au Grand-Marnier, voire les deux, miam, j’adore ça, et j’e@m*... tous ceux que ça défrise, même les Bangladeshis et les Somaliens, et vive les fêtes, qui sont exactement ce que chacun décide d’en faire.