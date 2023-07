Délation ou dénonciation ?

Toute la classe politique a condamné sans réserve les attaques inadmissibles contre ce maire et sa famille.

C’est une méthode méprisable mais sans surprise venant de représentants d’une extrême-droite de plus en plus à la dérive de vouloir récupérer ensuite à son profit la situation en faisant croire que cela devrait valoir quitus, et respect et aveuglement de notre part quand celui-ci délivre des éléments de la propagande de l’extrême-droite reprise à bon compte par une droite elle aussi à la dérive qui ne sait plus à quelles branches se raccrocher. Ce qui évidemment affaiblit la sincérité de ses motivations dans un moment pareil.

C’est un peu fort de café quand on sait que l’extrême-droite et une partie de la droite ont toujours mis des bâtons dans les roues aux politiques publiques en lien avec la rénovation urbaine et la politique de la ville. Ils espèrent encore pouvoir se maintenir et escamoter leurs responsabilités en exploitant les troubles générés par leurs irresponsabilités.

Et bien sûr, la diversion habituelle où on appelle à la rescousse Georges Marchais pour justifier l’impossibilité de la part de l’extrême-droite d’un discours clair et documenté en tentant de nous tromper assez crapoteusement en pensant que nous ne savons pas décoder l’utilisation décontextualisée ou tronquée d’une déclaration.Comme si cela allait nous empêcher de comprendre comment l’immigration a évolué au fil du temps même si les jeux politiciens qui l’accompagnent sont restés eux constants. L’évolution de la nature de l’immigration conjointement à celle du processus économique dominant dont Marchais ne pouvait deviner tous les contours futurs et que MLP, Bardella et Zemmour se gardent bien de commenter en trompant et méprisant ceux à qui ils s’adressent.Rien d’autre que la basse politique politicienne habituelle.