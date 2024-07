Démocratie Made in France, la supercherie dévoilée !

@Octave Lebel



Il me semble que vos réponses et vos analyses présentent trois points faibles :

1) Vous ne présentez aucune analyse critique de l’exercice pouvoir en France par la gauche. Vous semblez oublier que nous avons eu un quinquennat Hollande et que la Gauche a servi le capitalisme financier international sans s’opposer à l’abaissement des droits de douane, en laissant se poursuivre la migration des capitaux, c’est-à-dire la prédation économique contrôlée par le capitalisme international au gré des intérêts d’une minorité d’ultra-riches. Par exemple : si une usine n’est pas assez rentable en France, on la ferme pour la transférer ailleurs, par exemple en Pologne. Le sort des salariés abandonnés ne compte pas. Et puis, si on s’aperçoit que les profits pourraient être plus élevés ailleurs, on fermera tout en Pologne pour aller s’installer (par exemple) au Vietnam. Si on s’aperçoit qu’il est plus profitable de déplacer les humains au lieu de déplacer les entreprises, on ouvrira les frontières pour importer de nouveaux esclaves venus du sud et peser sur les salaires. Et ainsi de suite ! La gauche s’est-elle opposée à cette arnaque du capitalisme financier ?

Donc, dans votre aveuglement, vous prédisez que le RN sera au service du capitalisme financier ! Mais n’est-ce pas ce qu’a fait la Gauche pendant tout le quinquennat Hollande ? Vous n’en parlez pas. Croyez que les Français sont tous amnésiques ?

2) Vous critiquez le contrôle de l’opinion dans le pays en écrivant : " … la réalité du pouvoir derrière une apparence de légitimité. À savoir, le contrôle de l’économie et de la machine médiatique avec ses outils de fabrication de l’opinion, encadrant les marges de manœuvre et soumettant les candidats à la représentation politique." . Mais savez-vous que c’est exactement ainsi que fonctionnaient les régimes communistes dont vous ne faites jamais la critique ? Vous semblez avoir oublié les Honecker, Jaruzeski, Ceausecu, Staline, Mao et Pol Pot. Je ne cherche pas à défendre le capitalisme financier prédateur, mais croyez-vous que Français sont tous amnésiques ?

3) Vous semblez souffrir du même mal que les anciens membres du PCF qui acceptèrent sans broncher toutes les horreurs communistes pendant des dizaines d’années. Vous écrivez en décrivant la manœuvre du capitalisme français : "Il s’agit en fait de se préserver grâce à une « démocratie » encore plus autoritaire, la population ayant été habituée aux rudoiements des autorités judiciaires et policières et soigneusement divisée sur des critères identitaires tandis que le champ légitime des oppositions politiques sera strictement circonscrit comme c’est déjà le cas dans la parole dominante des médias". Sans doute, mais savez-vous ce qui se passait dans les pays communistes : seuls les membres du PC pouvaient se présenter aux élections dans les régimes communistes, il y avait contrôle total des médias, censure du courrier, interdiction des manifestations (sauf celles du pouvoir), interdiction de voyager librement, espionnage de la vie privée des individus (voir le film « La vie des autres » sur la STASI en RDA), assassinat des opposants (visiter la maison de la terreur à Budapest), extermination de masse par la faim (voir Holodomor), etc. Encore une fois, croyez-vous que les Français sont tous amnésiques ?

Et cerise sur le gâteau : vous venez donner des leçons de démocratie !!!!!!!!!!!!!!!!

J’adore. Bonne journée tout de même.