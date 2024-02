Démocrature made in FRANCE

Médias : Vincent Bolloré et Cyril Hanouna seront auditionnés par les députés mi-mars.

Quand il était évident que l'adoption (forcée) de la loi contre les dérives sectaires n'avait comme seul but que de brider, contrôler le plus rapidement possible la liberté... d'opinions !.

<Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire>

INADMISSIBLE

On pensait ce type de pressions à l'encontre de la presse, de menaces personnalisées envers un patron de médias et des chroniqueurs ou animateurs, soit d'un temps largement révolu, soit impossible quand des autorités se targuent de défendre la démocratie, la liberté, l'égalité...

Il n'aura pas fallu longtemps pour comprendre (du moins pour ceux qui n'y croyaient pas) la finalité réelle de cet Article 4 au sein d'une loi dite de lutte contre les dérives sectaires avec cette convocation parlementaire particulièrement ciblée qui n'est rien d'autre qu'une attaque non pas contre la banale liberté d'expression qui, même en dictatures pour autant que vous répétiez ce que le pouvoir dit, existe... mais plutôt contre la précieuse liberté d'opinions qui, en démocraties, garantit à tous/toutes de réfléchir par soi-même, de douter et même de contester ce que dit le pouvoir

La Démocrature liberticide du "Machin UE" dont la France macronienne se veut être la plus fervente représentante était déjà... en marche... mais, maintenant, se met à courir de plus en plus vite afin de mettre tout le monde au pas, à son pas !.

La perspective de perdre leur (cher) pouvoir finit par rendre ces "élites" au service de l'entre soi politico-médiatique "politiquement correct" plutôt fébriles et même agressifs.

Ainsi que publié précédemment, (re) précisons la séquence de cette mise sous tutelle :

Après le contrôle par le "Machin UE" (DSA/T.Breton) des Réseaux Sociaux, la France impose une loi de censure de la liberté d'opinions (S. Agresti/Art4) à l'encontre de ceux/celles qui oseraient réfléchir voire, pire encore, contester les certitudes assénées comme vérités absolues (+ les obligations qui en découlent) par ceux/celles au pouvoir ou qui, par intérêt réciproque, le soutiennent.

Sans oublier, la mise en cause (RSF/Arcom/Conseil d'Etat) spécifiquement dirigée contre la chaîne C.News pour manque de pluralisme ?! jusqu'à se permettre le fichage politique des chroniqueurs... de la chaîne !.

Comme un désagréable retour au bon vieux temps où seule la parole tant des politiciens au pouvoir que des journalistes (accrédités) au service du pouvoir était incontestée... car incontestable, faute de moyens de diffusion libres et ouverts à tous et toutes...

Oui mais comme le répètent inlassablement jusqu'à saturation ces "élites", ceci n'est décidé et imposé que pour le bien du "peuple" !.

UE : De la Démocratie à la Démocrature (2023) :

https://linfotox.wordpress.com/2023/09/08/ue-de-la-democratie-a-la-democrature/ ;

Réseaux sociaux, coupables utiles !. (2021) :

https://linfotox.wordpress.com/2021/06/15/reseaux-sociaux-coupables-utiles/ ;