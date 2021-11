Des Australiens ingrats sont mécontents d’être malade à cause des effets secondaires du vaccin

@nemesis

Hier, J’ai reçu ma dose de rappel de Pfizer...

Résultat : RAS

Que vous êtes impatient !

Ne savez vous pas que le bonheur est dans la tante ?

Vous avez juste réduit votre espérance de vie.

De combien ? On ne sait pas encore très bien.

Un an, dix ans, ou trente ans ?

Mais je vois que vous aimez bien les paris risqués : c’est pourquoi vous avez acheté ces vaccins dans une pochette surprise.

Farceur, va...

Au cas où vous ne me laisseriez pas assez de temps, je vous présente mes condoléances pendant que vous êtes encore en vie, c’est quand même plus convivial.