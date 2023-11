Des criminels de Wagner amnistiés récidivent...

@Bendidon ... bienvenue au big CIRCUS

Visiblement non !

Elle ne se sens pas con-cernée encore...

Bah logique elle se rassure d’etre cocue à ce point la d’avoitr gobé télé-rhaah-ma, l’imMonde, Elle sais hii, et Radio Paris, oups Fronce interreu



Parce qu’au vu des évènement, ma brave dame...

(A part dans ses rêves les plus torrides avec Zeninskinnounou au piano a queue et sa sérénade secrete pas a 4 mains .. ni a deux mains ni a une ...^^ un peu comme le gazou gazou d’un vieux Blier ou la réalite ne refletes pas toujours ce qu’elle est mais que l’on voudrai qu’elle soit ) bref..



pour cette année du moins ca semble plus que torché..

oui je sais c’est l’autre coté ^^

enfin téle-rhahh ma ira tres bien pour cette histoire dont ne détaillerais pas avec plus de details



Sauf si bien sur ... le cours des choses et de l’histoire peut basculer

super mamie range son clavier dans son placard...

Sors la sufateuse du garage, et pars telle Rambo en jupon fista en fiesta (ca rime) en Ukraine mettre une de ces féssées à tonton Poutine et aux malotrus qui en plus utilisent le blaze de son héros inutile de dire que c’est le seul morceau tournant en boucle sur l’autoradio a lampes equipant le protopype de cette version de 1940 (c’est un modele collection d’antan)



D’ailleurs mon telex diplomatique crépite ...

L’on m’informes que pour parer au pire Vladimir celui ci etant informé du courroux de dame Rose, le gros micro de celui ci est planqué comme il se dois dans le pot de celle ci ,

non des roses ... au pluriel voyons , qu’alliez vous penser la ? ...

m’enfin ...

Fou mais pas suicidaire le Vlad, il ne s’appelles pas Emmanuel ...lui ...

Sa specialité etant l’art de la guerre pas l’achéologie primitive pratique comme le second

S’est mis en position de ’télephone grave danger imminent« ’à la japonaise » cad sous le bureau dimentionné à cet usage (vu a la télé) au cas ou tata rose pousse le bouchon jusqu’au Kremlin pour tirer l’oreille à l’indélicat qui a osé contrarier la belle en ne satisfaisant pas le pronostic annoncé au café des sports sur la victoire annoncée pourtant c’etais « vu à la télé » du pmu ou le quinté gagnant est souvent pronostiqué ..

LA référence absolue

avec nonos affallé au fond qui beuglais "’patron resservez nous ca !) dire la qualité des references

Revenons a l’Aid a nos moutons ...

m’a dis que vlad a appellé quelques specialistes du trou...

non du terrassement voyons ! du Hamas pour creuser une galerie de secours avec une trappe sous le bureau... info ou intox ?...

nos reporters enquetent... ici Paris nous rendons l’antenne ..scrouiikk..