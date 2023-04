Des documents Top secrets sur la contre-offensive ukrainienne fuitent sur les réseaux sociaux

Les informations divulguées comprennent des calendriers de livraison d’armes, la taille des troupes et d’autres données logistiques

Plusieurs documents classifiés détaillant les plans des États-Unis et de l’OTAN visant à soutenir une prochaine contre-offensive ukrainienne semblent avoir fait l’objet d’une fuite en ligne, selon les médias grand public.

Le 6 avril, le New York Times a rapporté que les documents, qui contiennent des informations militaires sensibles, avaient été publiés sur Twitter et Telegram et étaient désormais partagés sur des comptes de médias sociaux pro-russes.

Interrogée sur ces rapports le 7 avril, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré :

« Nous sommes au courant des rapports sur les messages publiés sur les médias sociaux et le département [de la défense] étudie la question ».

Selon l’article du New York Times, qui cite des « hauts fonctionnaires de l’administration Biden » à l’appui de ses affirmations, les informations divulguées comprennent des calendriers de livraison d’armes, la taille des troupes et d’autres données logistiques.

Bien qu’elles ne contiennent pas de plans de bataille détaillés, les données divulguées représentent une « violation importante des renseignements américains dans le cadre de l’aide apportée à l’Ukraine », affirme le journal.

L’article cite également des analystes militaires qui affirment que les documents « semblent avoir été modifiés dans certaines parties par rapport à leur format original », ce qui suscite des inquiétudes quant à leur authenticité.

Le Pentagone, pour sa part, n’a pas encore confirmé explicitement la légitimité des documents en question.

Ces informations semblent avoir incité le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à organiser une réunion avec ses principaux conseillers militaires afin de discuter des moyens d’empêcher la fuite d’informations classifiées.

Selon un communiqué publié le 7 avril par son bureau, les participants à la réunion « se sont concentrés sur les mesures visant à empêcher la fuite d’informations concernant les plans des forces de défense de l’Ukraine ».

Des militaires ukrainiens au sommet d’un char, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, près de la ville orientale bombardée de Bakhmut, dans la région orientale de Donetsk, en Ukraine, le 2 avril 2023. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Contre-offensive attendue

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, les forces russes ont réalisé des gains lents mais décisifs, en particulier dans la région orientale de Donetsk.

Mais ils ont également vu des indications croissantes qu’une contre-offensive ukrainienne – soutenue par les armes et le soutien de l’Occident – est imminente.

Le 5 avril, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, s’exprimant au siège de l’OTAN à Bruxelles, a appelé les alliés à rester « intensément concentrés sur les semaines et les mois à venir … alors que l’Ukraine se prépare à une contre-offensive, une fois de plus, pour tenter de reprendre une plus grande partie de son territoire ».

Depuis des mois, les forces ukrainiennes sont bloquées dans la ville de Bakhmut, à Donetsk, où elles sont confrontées à des troupes russes supérieures en nombre et en puissance de feu.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak parle lors d’une interview avec l’Associated Press à Kiev, en Ukraine, le 16 février 2023. (Efrem Lukatsky/AP Photo)

Les experts militaires estiment que la chute de Bakhmut, plaque tournante des transports, ouvrirait probablement la voie à une avancée russe vers le nord et le nord-ouest.

Le 7 avril, le ministère britannique de la défense a confirmé la position précaire de l’Ukraine dans la ville assiégée.

« La Russie a fait de nouveaux progrès et a maintenant très probablement avancé dans le centre de la ville et s’est emparée de la rive ouest de la rivière Bakhmutka », a déclaré le ministère dans son briefing quotidien.

Certaines indications suggèrent que la contre-offensive ukrainienne prévue tentera de réduire la pression sur Bakhmut. D’autres suggèrent qu’elle se concentrera sur la région méridionale de Zaporizhzhia dans l’espoir de diviser le corridor terrestre russe vers la Crimée.

En tout état de cause, la contre-offensive – si elle a lieu – dépendra fortement du soutien occidental et des armes et équipements dont l’Occident a cruellement besoin.

Le mois dernier, Kiev a reçu plusieurs chars de combat de fabrication allemande en provenance d’Allemagne et du Portugal, et d’autres seraient en cours d’acheminement.

En début de semaine, le Pentagone a dévoilé un nouveau programme d’assistance militaire de 2,6 milliards de dollars pour Kiev, ce qui porte le total des contributions américaines à l’effort de guerre de l’Ukraine à 35,2 milliards de dollars.

Les deux parties craignent la désinformation

Certains fonctionnaires de Kiev estiment que les documents divulgués font partie d’une campagne de désinformation russe destinée à semer la confusion avant la contre-offensive à venir.

« Il s’agit d’éléments standard des jeux opérationnels des services de renseignement russes », a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller de M. Zelenskyy, le 7 avril.

Il a ensuite affirmé que les informations divulguées contenaient « de grandes quantités d’informations fictives ».

« La Russie cherche à reprendre l’initiative et à influencer les scénarios des plans de contre-offensive de l’Ukraine », a déclaré M. Podolyak.

Notamment, certaines sources pro-russes ont également évoqué la possibilité que les fuites fassent partie d’une « campagne de désinformation », mais de la part de Kiev et de ses alliés.

« Je pense qu’il s’agit d’une opération de désinformation classique menée pour nous induire en erreur, pour nous faire croire qu’elles [les forces ukrainiennes] ne sont pas encore prêtes », a déclaré Vladimir Rogov, un fonctionnaire pro-Moscou de la région de Zaporizhzhia, tenue par la Russie.

Il a ensuite confirmé que les forces ukrainiennes s’étaient considérablement renforcées ces dernières semaines près de Zaporizhzhia.

« L’équipement continue d’arriver, l’équipement est prêt et suffisamment de militants [ukrainiens] ont été formés », a déclaré M. Rogov à l’agence de presse russe TASS le 7 avril.

Les informations divulguées, a-t-il ajouté, pourraient avoir pour but de « nous faire penser qu’une offensive ne sera possible qu’après un certain temps – et pas dans les prochains jours ».

Source : Zero Hedge

