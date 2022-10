Des élèves qui ne maîtrisent pas les outils de la langue...

@Yann Esteveny



plus pernicieuse que la langue de bois, la langue de coton.



De De la langue de bois à la langue de coton : les mots du pouvoir : « L’idéologie ne dit jamais le pourquoi véritable de ce qu’elle énonce. Si l’idéologie vise d’abord à susciter des pratiques collectives et durables au service du pouvoir, à la différence du discours scientifique - objectif, cohérent et réfutable -, le langage idéologique n’est pas libre de s’interroger sur sa propre vérité. »



« La langue de bois pour éviter de répondre ; la langue de coton pour ratisser large : « la langue de coton se distingue de son homologue de bois, dure et soviétique, par son côté rassurant, chaud, moelleux, qui fait oublier sa totale insignifiance » Jean Dion, journaliste québécois



« La langue de bois était celle de la rigueur idéologique ; la langue de coton est celle des temps nouveaux. Elle a le triple mérite de penser pour vous, de paralyser toute contradiction et de garantir un pouvoir insoupçonné sur le lecteur ou l’auditeur. Ses mots sont séduisants, obscurs ou répétitifs. Floue ou redondante, banale ou ésotérique, elle a réponse à tout parce qu’elle n’énonce presque rien. Ou trop, ce qui revient au même."





Le « en-même-temps » jupitérien est un pur produit de la langue de coton.